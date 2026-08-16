Domingo 16 de Agosto del 2026 Dom 16 Ago
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 16 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 6 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 16 de agosto

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 11 minutos

Madrugada con lluvia débil y 14°C en Capital Federal

Actualización de las 03:00: la Capital Federal transita una madrugada con lluvia débil y una temperatura de 14°C. Según el registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica también es de 14°C y el cielo se presenta completamente cubierto, con 100% de nubosidad.

La humedad alcanza el 96% y la probabilidad de lluvia es del 30%, por lo que las precipitaciones débiles podrían seguir durante la madrugada. El viento se mantiene en calma, con 0 km/h de velocidad media y ráfagas de hasta 9 km/h. La visibilidad es de 10 km y no se registra niebla.

Con un punto de rocío de 13°C y una presión atmosférica de 1012 hPa, las condiciones se mantienen estables. La cota de nieve se ubica en 3700 metros. Para quienes salgan temprano en Buenos Aires, conviene llevar paraguas y abrigo liviano.

Hace 26 minutos

Lluvia débil y 14 grados: así arranca el domingo en Capital Federal

El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 03:00 una lluvia débil sobre Capital Federal, con una temperatura de 14 grados y una sensación térmica de 14 °C. El cielo está 100% cubierto y la humedad llega al 96%, un cóctel que mantiene la noche húmeda y fresca en plena madrugada del domingo 16 de agosto.

Para quienes se mueven a esta hora, la probabilidad de lluvia es del 30%, dentro de un escenario típico de lluvia débil. El viento sopla en calma, con rachas de 9 km/h, mientras la visibilidad se mantiene en 10 kilómetros. El punto de rocío alcanza los 13 °C y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El pronóstico del tiempo para esta madrugada indica una cota de nieve a 3700 metros y ausencia de niebla en la ciudad. Con estas condiciones, la recomendación para salir temprano es llevar paraguas y abrigo liviano.

Hace 1 hora

Lluvia débil y 14 grados: así arranca el domingo en Capital Federal

El clima en Capital Federal arranca este domingo con lluvia débil y una temperatura de 14°, según el Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica es de 14°C, con una humedad del 96% que se siente en todo el ambiente.

De acuerdo al último registro de las 03:00, la probabilidad de lluvia es del 30% y el cielo permanece completamente cubierto, con una nubosidad del 100%. El viento medio es de 0 km/h, aunque se registran ráfagas de hasta 9 km/h.

La visibilidad alcanza los 10 kilómetros, la presión atmosférica es de 1012 hPa y el punto de rocío se ubica en 13°C. Por ahora no se detecta niebla y la cota de nieve se mantiene en 3700 metros.

Seguí en vivo el pronóstico del tiempo en la Ciudad.

Hace 1 hora

Capital Federal arranca la madrugada con lluvia débil, 14° y 96% de humedad

El clima en Capital Federal arranca la madrugada de este domingo con una lluvia débil que mantiene el cielo 100% cubierto. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 la temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14° y una humedad del 96%.

El informe oficial indica que la probabilidad de lluvia es del 30% para esta hora, mientras la nubosidad alcanza el 100%. El viento se mantiene en calma, con una velocidad media de 0 km/h y ráfagas de 9 km/h, lo que acentúa la percepción de aire húmedo.

La visibilidad es de 10 km, la presión atmosférica se ubica en 1012 hPa y el punto de rocío en 13 °C. No se registra niebla y la cota de nieve está fijada en 3700 metros, un dato clave para quienes transitan la ciudad durante el pronóstico del tiempo de esta madrugada.

UE envía aviones, se inician evacuaciones mientras Bélgica lucha contra un incendio forestal sin precedentes

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL: Incendios forestales en el suroeste de Francia

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 15 de agosto

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18:22 | 14/08/2026

Cuándo es la tormenta de Santa Rosa 2026 en Argentina, según el SMN

La creencia popular señala que el fenómeno llega a finales de agosto. Cuándo es la fecha exacta. 

La creencia popular señala que la tormenta de Santa Rosa suele llegar el 23 de agosto

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Hungría hundirá dos barcazas cerca de una central nuclear para garantizar la refrigeración

Obras de construcción de un dique en el lecho del río Danubio junto a la central nuclear de Paks para elevar el nivel del agua en Dunaszentbenedek, Hungría.

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Cientos de personas evacuadas en Croacia y Grecia a medida que los incendios forestales se extienden

Consecuencias del incendio forestal cerca de un complejo turístico en Halkidiki

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Incendios forestales en Reino Unido alcanzan niveles récord; casa arden por intensas olas de calor

Los bomberos rocían agua mientras el humo se eleva de una casa calcinada tras un gran incendio de pastos que se extendió a varias viviendas en Stourbridge, West Midlands, Reino Unido.

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07:31 | 14/08/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

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20:54 | 13/08/2026

Cuándo es la tormenta de Santa Rosa 2026 en Argentina: ¿por qué cae cada agosto?

La santa patrona de Lima, Perú, es una de las más veneradas en la región. En Argentina se la asocia con la llegada de la famosa tormenta que suele traer abundantes lluvias en gran parte del país. ¿Quién fue Santa Rosa de Lima?

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19:06 | 13/08/2026

El súper combo climático que afectará a toda la Argentina: lluvia, frío y ausencia de sol

De cara al fin de semana, el país se verá afectado por distintos fenómenos meteorológicos de norte a sur. La nubosidad persistirá y vuelven las lluvias de variada intensidad.

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13:41 | 13/08/2026

A qué hora llueve hoy jueves 13 de agosto en el AMBA, según el SMN

El SMN adelantó que habrá inestabilidad a lo largo del día. A qué hora llueve finalmente este jueves 13 de agosto.

A qué hora llueve hoy jueves 13 de agosto en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional

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07:07 | 13/08/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

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Unas 1.200 personas son evacuadas a causa de un incendio en la costa del norte de Francia

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Central hidroeléctrica del Danubio muestra reto que enfrenta Austria en materia de recursos hídricos

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