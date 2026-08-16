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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 16 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 11 minutos
Madrugada con lluvia débil y 14°C en Capital Federal
Actualización de las 03:00: la Capital Federal transita una madrugada con lluvia débil y una temperatura de 14°C. Según el registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica también es de 14°C y el cielo se presenta completamente cubierto, con 100% de nubosidad.
La humedad alcanza el 96% y la probabilidad de lluvia es del 30%, por lo que las precipitaciones débiles podrían seguir durante la madrugada. El viento se mantiene en calma, con 0 km/h de velocidad media y ráfagas de hasta 9 km/h. La visibilidad es de 10 km y no se registra niebla.
Con un punto de rocío de 13°C y una presión atmosférica de 1012 hPa, las condiciones se mantienen estables. La cota de nieve se ubica en 3700 metros. Para quienes salgan temprano en Buenos Aires, conviene llevar paraguas y abrigo liviano.
Hace 26 minutos
Lluvia débil y 14 grados: así arranca el domingo en Capital Federal
El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 03:00 una lluvia débil sobre Capital Federal, con una temperatura de 14 grados y una sensación térmica de 14 °C. El cielo está 100% cubierto y la humedad llega al 96%, un cóctel que mantiene la noche húmeda y fresca en plena madrugada del domingo 16 de agosto.
Para quienes se mueven a esta hora, la probabilidad de lluvia es del 30%, dentro de un escenario típico de lluvia débil. El viento sopla en calma, con rachas de 9 km/h, mientras la visibilidad se mantiene en 10 kilómetros. El punto de rocío alcanza los 13 °C y la presión atmosférica es de 1012 hPa.
El pronóstico del tiempo para esta madrugada indica una cota de nieve a 3700 metros y ausencia de niebla en la ciudad. Con estas condiciones, la recomendación para salir temprano es llevar paraguas y abrigo liviano.
Hace 1 hora
Lluvia débil y 14 grados: así arranca el domingo en Capital Federal
El clima en Capital Federal arranca este domingo con lluvia débil y una temperatura de 14°, según el Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica es de 14°C, con una humedad del 96% que se siente en todo el ambiente.
De acuerdo al último registro de las 03:00, la probabilidad de lluvia es del 30% y el cielo permanece completamente cubierto, con una nubosidad del 100%. El viento medio es de 0 km/h, aunque se registran ráfagas de hasta 9 km/h.
La visibilidad alcanza los 10 kilómetros, la presión atmosférica es de 1012 hPa y el punto de rocío se ubica en 13°C. Por ahora no se detecta niebla y la cota de nieve se mantiene en 3700 metros.
Seguí en vivo el pronóstico del tiempo en la Ciudad.
Hace 1 hora
Capital Federal arranca la madrugada con lluvia débil, 14° y 96% de humedad
El clima en Capital Federal arranca la madrugada de este domingo con una lluvia débil que mantiene el cielo 100% cubierto. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 la temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14° y una humedad del 96%.
El informe oficial indica que la probabilidad de lluvia es del 30% para esta hora, mientras la nubosidad alcanza el 100%. El viento se mantiene en calma, con una velocidad media de 0 km/h y ráfagas de 9 km/h, lo que acentúa la percepción de aire húmedo.
La visibilidad es de 10 km, la presión atmosférica se ubica en 1012 hPa y el punto de rocío en 13 °C. No se registra niebla y la cota de nieve está fijada en 3700 metros, un dato clave para quienes transitan la ciudad durante el pronóstico del tiempo de esta madrugada.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 15 de agosto
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El SMN adelantó que habrá inestabilidad a lo largo del día. A qué hora llueve finalmente este jueves 13 de agosto.
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