Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 16 de agosto

Actualización de las 03:00: la Capital Federal transita una madrugada con lluvia débil y una temperatura de 14°C. Según el registro oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica también es de 14°C y el cielo se presenta completamente cubierto, con 100% de nubosidad.

La humedad alcanza el 96% y la probabilidad de lluvia es del 30%, por lo que las precipitaciones débiles podrían seguir durante la madrugada. El viento se mantiene en calma, con 0 km/h de velocidad media y ráfagas de hasta 9 km/h. La visibilidad es de 10 km y no se registra niebla.

Con un punto de rocío de 13°C y una presión atmosférica de 1012 hPa, las condiciones se mantienen estables. La cota de nieve se ubica en 3700 metros. Para quienes salgan temprano en Buenos Aires, conviene llevar paraguas y abrigo liviano.