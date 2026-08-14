Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 14 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 14 minutos
Nubes y claros con 10°: así arranca el viernes en Capital Federal
El viernes arrancó en Capital Federal con nubes y claros y una temperatura de 10°. A las 04:00, la sensación térmica era de 8 °C, con una humedad del 93% y vientos medios de 12 km/h.
La probabilidad de lluvia es del 0% para este bloque, mientras que el cielo presenta un 41% de nubosidad. La visibilidad alcanza los 30 km y la presión atmosférica se ubica en 1024 hPa.
El punto de rocío se ubica en 8 °C y la cota de nieve en 2600 metros, sin niebla en la zona. Las ráfagas de viento pueden llegar a 23 km/h.
Hace 28 minutos
Mirá cómo arranca el viernes: 10° y nubes y claros en Capital Federal
La madrugada de este viernes arranca con nubes y claros en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 el clima en Capital Federal tiene una temperatura de 10° y una sensación térmica de 8°C.
La humedad alcanza el 92% y la probabilidad de lluvia es del 0%. El cielo presenta 20% de nubosidad, con 30 kilómetros de visibilidad y no se registra niebla.
El viento medio es de 12 km/h y las ráfagas llegan a 22 km/h. La presión atmosférica es de 1025 hPa, el punto de rocío está en 9°C y la cota de nieve se ubica en 2700 metros.
Hace 1 hora
Arrancó el viernes fresco, con nubes y claros y 0% de lluvia en la Ciudad
Arrancó el viernes fresco y estable en Capital Federal. Según el registro oficial de las 3 de la mañana, la temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 8°C.
El cielo se presenta con nubes y claros y una nubosidad del 20%. La humedad llega al 92%, mientras que la probabilidad de lluvia es del 0%, un dato clave para planificar la mañana.
El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 22 km/h, y la visibilidad alcanza los 30 kilómetros. La presión atmosférica es de 1025 hPa y la cota de nieve se ubica en 2700 metros. Un inicio de jornada tranquilo y sin precipitaciones en la Ciudad.
Hace 1 hora
Capital Federal: 10°, nubes y claros y 92% de humedad en plena madrugada
En la actualización del clima de esta madrugada, Capital Federal registra 10° de temperatura con nubes y claros, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y el parte oficial de las 03:00. La sensación térmica desciende a 8°C y la humedad alcanza el 92%, lo que deja una madrugada fresca y húmeda en la Ciudad.
El pronóstico del tiempo indica una probabilidad de lluvia del 0% para esta franja horaria, con una nubosidad del 20%. El punto de rocío, en tanto, se ubica en 9°C, un valor que acompaña la sensación de frescura que se percibe al aire libre.
El viento medio es de 12 km/h con ráfagas de 22 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1025 hPa. La visibilidad llega a 30 km, no hay niebla y la cota de nieve se ubica en 2700 metros.
Con este panorama, el clima en Capital Federal se mantiene estable y sin lluvias, ideal para quienes transitan la madrugada. El pronóstico del tiempo seguirá actualizándose minuto a minuto con los datos oficiales.
Hace 1 hora
Viernes fresco en Capital Federal: 10° con nubes y claros y sensación térmica de 8°
El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 03:00 una temperatura de 10° en Capital Federal, con el cielo en nubes y claros y una sensación térmica de 8°.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la humedad llega al 92%, con una visibilidad de 30 kilómetros. El viento medio es de 12 km/h y las ráfagas alcanzan los 22 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1025 hPa.
El pronóstico del tiempo para esta madrugada porteña marca un 20% de nubosidad, cota de nieve en 2700 metros y ausencia de niebla. Una madrugada estable, fresca y sin lluvias para empezar el viernes en la ciudad.
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A qué hora llueve hoy jueves 13 de agosto en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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Unas 1.200 personas son evacuadas a causa de un incendio en la costa del norte de Francia
FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL: Un avión de extinción de incendios Dash 8 de la Seguridad Civil francesa lanza retardante de fuego
Central hidroeléctrica del Danubio muestra reto que enfrenta Austria en materia de recursos hídricos
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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