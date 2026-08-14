Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 14 de agosto

El viernes arrancó en Capital Federal con nubes y claros y una temperatura de 10°. A las 04:00, la sensación térmica era de 8 °C, con una humedad del 93% y vientos medios de 12 km/h.

La probabilidad de lluvia es del 0% para este bloque, mientras que el cielo presenta un 41% de nubosidad. La visibilidad alcanza los 30 km y la presión atmosférica se ubica en 1024 hPa.

El punto de rocío se ubica en 8 °C y la cota de nieve en 2600 metros, sin niebla en la zona. Las ráfagas de viento pueden llegar a 23 km/h.