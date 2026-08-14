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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 14 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 12 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 14 de agosto

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 14 minutos

Nubes y claros con 10°: así arranca el viernes en Capital Federal

El viernes arrancó en Capital Federal con nubes y claros y una temperatura de 10°. A las 04:00, la sensación térmica era de 8 °C, con una humedad del 93% y vientos medios de 12 km/h.

La probabilidad de lluvia es del 0% para este bloque, mientras que el cielo presenta un 41% de nubosidad. La visibilidad alcanza los 30 km y la presión atmosférica se ubica en 1024 hPa.

El punto de rocío se ubica en 8 °C y la cota de nieve en 2600 metros, sin niebla en la zona. Las ráfagas de viento pueden llegar a 23 km/h.

Hace 28 minutos

Mirá cómo arranca el viernes: 10° y nubes y claros en Capital Federal

La madrugada de este viernes arranca con nubes y claros en la Ciudad de Buenos Aires. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 el clima en Capital Federal tiene una temperatura de 10° y una sensación térmica de 8°C.

La humedad alcanza el 92% y la probabilidad de lluvia es del 0%. El cielo presenta 20% de nubosidad, con 30 kilómetros de visibilidad y no se registra niebla.

El viento medio es de 12 km/h y las ráfagas llegan a 22 km/h. La presión atmosférica es de 1025 hPa, el punto de rocío está en 9°C y la cota de nieve se ubica en 2700 metros.

Hace 1 hora

Arrancó el viernes fresco, con nubes y claros y 0% de lluvia en la Ciudad

Arrancó el viernes fresco y estable en Capital Federal. Según el registro oficial de las 3 de la mañana, la temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 8°C.

El cielo se presenta con nubes y claros y una nubosidad del 20%. La humedad llega al 92%, mientras que la probabilidad de lluvia es del 0%, un dato clave para planificar la mañana.

El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 22 km/h, y la visibilidad alcanza los 30 kilómetros. La presión atmosférica es de 1025 hPa y la cota de nieve se ubica en 2700 metros. Un inicio de jornada tranquilo y sin precipitaciones en la Ciudad.

Hace 1 hora

Capital Federal: 10°, nubes y claros y 92% de humedad en plena madrugada

En la actualización del clima de esta madrugada, Capital Federal registra 10° de temperatura con nubes y claros, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y el parte oficial de las 03:00. La sensación térmica desciende a 8°C y la humedad alcanza el 92%, lo que deja una madrugada fresca y húmeda en la Ciudad.

El pronóstico del tiempo indica una probabilidad de lluvia del 0% para esta franja horaria, con una nubosidad del 20%. El punto de rocío, en tanto, se ubica en 9°C, un valor que acompaña la sensación de frescura que se percibe al aire libre.

El viento medio es de 12 km/h con ráfagas de 22 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1025 hPa. La visibilidad llega a 30 km, no hay niebla y la cota de nieve se ubica en 2700 metros.

Con este panorama, el clima en Capital Federal se mantiene estable y sin lluvias, ideal para quienes transitan la madrugada. El pronóstico del tiempo seguirá actualizándose minuto a minuto con los datos oficiales.

Hace 1 hora

Viernes fresco en Capital Federal: 10° con nubes y claros y sensación térmica de 8°

El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 03:00 una temperatura de 10° en Capital Federal, con el cielo en nubes y claros y una sensación térmica de 8°.

La probabilidad de lluvia es del 0% y la humedad llega al 92%, con una visibilidad de 30 kilómetros. El viento medio es de 12 km/h y las ráfagas alcanzan los 22 km/h, mientras la presión atmosférica se ubica en 1025 hPa.

El pronóstico del tiempo para esta madrugada porteña marca un 20% de nubosidad, cota de nieve en 2700 metros y ausencia de niebla. Una madrugada estable, fresca y sin lluvias para empezar el viernes en la ciudad.

Hace 7 horas

Cuándo es la tormenta de Santa Rosa 2026 en Argentina: ¿por qué cae cada agosto?

La santa patrona de Lima, Perú, es una de las más veneradas en la región. En Argentina se la asocia con la llegada de la famosa tormenta que suele traer abundantes lluvias en gran parte del país. ¿Quién fue Santa Rosa de Lima?

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A qué hora llueve hoy jueves 13 de agosto en el AMBA, según el SMN

El SMN adelantó que habrá inestabilidad a lo largo del día. A qué hora llueve finalmente este jueves 13 de agosto.

A qué hora llueve hoy jueves 13 de agosto en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional

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Hace 21 horas

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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Unas 1.200 personas son evacuadas a causa de un incendio en la costa del norte de Francia

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL: Un avión de extinción de incendios Dash 8 de la Seguridad Civil francesa lanza retardante de fuego

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Central hidroeléctrica del Danubio muestra reto que enfrenta Austria en materia de recursos hídricos

Una persona observa la central hidroeléctrica Greifenstein de Verbund durante un período de niveles de agua históricamente bajos en el río Danubio cerca de St. Andrae-Woerdern, Austria.

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06:54 | 12/08/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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16:11 | 11/08/2026

Confirman hasta cuándo seguirán los días grises y el regreso de las lluvias a Buenos Aires

Tras unas jornadas de intensas heladas, el ambiente se tornará más húmedo y con mayor presencia de nubosidad, condiciones que favorecerán el regreso de las precipitaciones.

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14:07 | 11/08/2026

Chau heladas: hasta cuándo siguen las bajas temperaturas y cuándo llueve en el AMBA

El AMBA amanece con cielo nublado y 6°C de mínima, sin lluvias hasta el miércoles por la tarde. Hay alertas por frío extremo en seis provincias y nevadas en la zona cordillerana, con acumulados de hasta 70 cm en La Rioja.

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13:36 | 11/08/2026

Qué zonas serán las más afectadas por El Niño en Argentina

El fenómeno ya se hizo sentir con nevadas extremas en la cordillera y olas de frío en la Patagonia. De cara a la primavera y el verano, el foco estará en el noreste, el Litoral y el este de la región pampeana. De qué se trata.

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Las olas de calor extremo son cada vez más frecuentes e intensas: agencia de la ONU

Imagen de archivo de terrenos resecos del parque alrededor del Observatorio de Clifton, en Bristol, Reino Unido.

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06:49 | 11/08/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

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17:06 | 10/08/2026

Confirman el fin de las heladas, pero arrancan las tormentas: todas las zonas afectadas

Una masa de aire polar se instaló el fin de semana generando una baja extrema en las temperaturas, que llegaron hasta los -15 en localidades puntuales de la zona.

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