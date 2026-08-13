A qué hora llueve hoy jueves 13 de agosto en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a experimentar la inestabilidad del tiempo este jueves 13 de agosto, que se sumará a las temperaturas bajas y el viento sostenido. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con el correr de las horas llegarán las lluvias a la ciudad y el conurbano bonaerense.

A qué hora llueve en el AMBA?

Según las proyecciones del organismo meteorológico, las lluvias en el AMBA se registrarán durante la tarde de este jueves. La jornada comenzó con un clima frío y ventoso, y a medida que transcurran las horas, la nubosidad se irá intensificando hasta derivar en lluvias débiles y dispersas hacia la segunda mitad del día.

En detalle, el pronóstico determinó que la temperatura mínima rondará los 8 grados, mientras que la máxima no superará los 12 grados, por lo que la sensación térmica se mantendrá baja durante toda la jornada.

Las lluvias llegarán por la tarde de este jueves 13 de agosto y podrían extenderse el fin de semana

A esto se suma un factor adicional que conviene tener en cuenta: el viento. Se prevén ráfagas de hasta 31 kilómetros durante todo el jueves, lo que podría acentuar la sensación de frío y generar inconvenientes en los desplazamientos, tanto para quienes se movilizan a pie como para quienes lo hacen en vehículo o transporte público.

Cómo estará el clima los próximos días: el pronóstico del fin de semana

El SMN anticipa que la inestabilidad no se limitará a la jornada de hoy, sino que se extenderá de manera intermitente durante los próximos días. Para el viernes 14 se prevé una mínima de 10 grados y una máxima de 14 grados, con vientos de hasta 31 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvias del 10% entre la mañana y la tarde, lo que no descarta precipitaciones débiles o puntuales.

El sábado 15 de agosto continuará con cielo mayormente nublado, una mínima de 12 grados, una máxima de 16 grados y una probabilidad de lluvia del 10% durante la tarde y la noche.

Mientras que el domingo 16 aparece como el día de mayor probabilidad de precipitaciones del fin de semana, con lluvias aisladas previstas entre la madrugada y la mañana, además de un 10% de probabilidad de lluvia durante el resto de la jornada. Para el feriado del lunes 17 de agosto, si bien no se esperan precipitaciones, el SMN advierte sobre ráfagas de viento que podrían oscilar entre los 42 y los 50 kilómetros por hora, lo que representa el punto de mayor intensidad de viento de toda la semana.