Cuándo es la tormenta de Santa Rosa 2026 en Argentina, según el SMN

Cada año, al comenzar mediados de agosto 2026 y llegar las lluvias, los argentinos vuelven a preguntarse cuándo es la tormenta de Santa Rosa. Si bien no es un evento meteorológico definido con precisión científica, de acuerdo a la creencia popular podría llegar la próxima semana.

Tormenta de Santa Rosa: la fecha de cuándo llegará

La creencia de la tormenta de Santa Rosa, en la que se esperan lluvias más intensas en gran parte de la Argentina, se transmite hace generaciones. La fecha está asociada a la festividad de Santa Rosa de Lima y exactamente el fenómeno llegaría el 23 de agosto.

La creencia popular señala que la tormenta de Santa Rosa suele llegar el 23 de agosto

En detalle, la creencia se remonta a la figura de Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima, patrona de la capital peruana y de América. Según el relato tradicional, esta mujer habría impedido, mediante sus oraciones en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Lima, el desembarco de una expedición pirata en su ciudad natal, generando en ese proceso una fuerte tormenta.

Su fallecimiento se produjo el 24 de agosto de 1617, fecha que coincide con las celebraciones de San Bartolomé. Por ese motivo, tras su canonización, se le asignó como día de conmemoración el 30 de agosto. Sin embargo, luego de la reorganización del calendario litúrgico tras el Concilio Vaticano II, en 1969 la festividad pasó a celebrarse el 23 de agosto, fecha más próxima a su muerte. Esta dualidad explica por qué, según la región, la fecha asociada al fenómeno puede variar entre ambos días.

Qué explica la ciencia sobre la tormenta de Santa Rosa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece un fundamento científico para este suceso que suele vivirse en agosto cada año. De acuerdo a los especialistas, hacia mediados y finales de agosto, la circulación atmosférica comienza a modificarse ante la cercanía de la primavera, lo que favorece la llegada de aire más cálido, mayor humedad y, en consecuencia, condiciones más propicias para el desarrollo de tormentas.

Un estudio elaborado por el SMN en 2024, que analizó los registros de precipitaciones entre 1906 y 2023, determinó que en 67 de los 118 años relevados se produjeron tormentas en esas fechas, lo que representa un 57% de los casos.

Sin embargo, el propio organismo aclara que no siempre estos eventos estuvieron vinculados a precipitaciones de gran magnitud y desmiente la creencia popular de que la tormenta de Santa Rosa sea más intensa que cualquier otra del año.