Incendios forestales en Reino Unido alcanzan niveles récord; casa arden por intensas olas de calor

Los bomberos rocían agua mientras el humo se eleva de una casa calcinada tras un gran incendio de pastos que se extendió a varias viviendas en Stourbridge, West Midlands, Reino Unido.

Por Temilade Adelaja ​y Ben Makori

STOURBRIDGE, Inglaterra. 14 ago (Reuters) - Los incendios forestales en Inglaterra y Gales han alcanzado un nivel ‌récord, según informaron el ‌viernes los responsables de los cuerpos de bomberos, un día después de que las llamas se propagaran rápidamente desde campos secos hasta envolver viviendas en el día más caluroso del año.

Reino Unido no se ha enfrentado a una devastación similar a la que han sufrido España, ​Francia y otros ⁠lugares de Europa este año, pero, mientras soporta ‌su quinta ola de calor de lo que ⁠se prevé que sea el ⁠verano boreal más caluroso de su historia, se enfrenta a más focos de incendio que nunca.

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Phil Garrigan, presidente del Consejo ⁠Nacional de Jefes de Bomberos, declaró a Reuters ​que el número de incendios forestales ‌ya había superado el total ‌del año pasado, que fue de 1.017.

"Hemos superado con ⁠creces las cifras del anterior récord de 2025", afirmó Garrigan, sin detallar la cifra más reciente de este año. "Apenas estamos a mediados de agosto, y la temporada ​de ‌incendios forestales parece que se prolongará hasta bien entrado noviembre, tal y como están las cosas en este momento".

"Prevemos que este no solo será un año que batirá récords, sino que también ⁠supondrá un aumento considerable con respecto al número de incendios forestales registrados antes", agregó.

El jueves, varias viviendas quedaron destruidas y cientos de personas fueron evacuadas por varios incendios en distintas zonas del centro de Inglaterra.

Reino Unido va camino de registrar el verano más caluroso de su historia, tras haber registrado ‌cinco olas de calor que han dejado a unos 45 millones de personas viviendo en zonas afectadas por la sequía y a 27 millones de personas sometidas a restricciones en el uso del agua, según cifras del Gobierno.

Las ‌temperaturas alcanzaron los 38,1 grados centígrados en Londres el jueves, lo que lo convierte en el quinto día más caluroso jamás ‌registrado en ⁠Reino Unido, según la Oficina Meteorológica. La localidad comercial de Pershore, en el centro del ​país, alcanzó los 38°C, una de las zonas en las que las llamas arrasaron casas y campos.

(Escrito por Kate Holton y William James; editado en español por Carlos Serrano)