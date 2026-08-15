UE envía aviones, se inician evacuaciones mientras Bélgica lucha contra un incendio forestal sin precedentes

​La Unión Europea ha desplegado tres helicópteros y dos aviones cisterna para hacer frente a un incendio ‌sin precedentes en el ‌este de Bélgica, informó el sábado la comisaria de Crisis de la UE, mientras las autoridades locales ordenaban a los vecinos de algunos pueblos que abandonaran sus hogares.

El incendio, que se ha declarado en los Altos Fens -la mayor reserva natural de Bélgica-, lleva ardiendo desde ​el viernes, y ⁠los bomberos locales, los agricultores y el ejército han ‌intentado contenerlo.

A primera hora de la tarde ⁠del sábado, el fuego había ⁠arrasado 1.600 hectáreas, según informó a Reuters un portavoz de la administración de la región de Valonia, en Bélgica.

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Esto ⁠convierte al incendio en el mayor registrado en ​Bélgica, superando al de 2011, que arrasó ‌casi 1.400 hectáreas, según datos ‌del Sistema Europeo de Información sobre incendios.

La oficina ⁠del gobernador de la provincia de Lieja pidió a los residentes de algunas zonas de dos municipios que evacuaran sus hogares el sábado por la tarde, ​debido a ‌los cambios en la dirección del viento y al humo en la zona. Se aconsejó a los turistas alojados en la zona que se marcharan .

Las autoridades locales indicaron a los residentes ⁠del pueblo de Sourbrodt que se prepararan también para una posible evacuación. Ya se estaba evacuando un campamento de verano boreal infantil de la región, indicó el ministro de Defensa belga, Theo Francken, en una publicación en X.

Países europeos, entre ellos Bélgica, sufrieron esta semana su quinta ola de ‌calor del verano boreal. Los científicos afirman que el cambio climático provocado por el ser humano ha aumentado la probabilidad de que se den condiciones de calor y sequía que permiten que los incendios se propaguen más rápido ‌y ardan durante más tiempo.

La UE coordina el despliegue de recursos adicionales aportados por los países europeos cuando un país ‌solicita ayuda ⁠de emergencia. Los aviones enviados a Bélgica el sábado procedían de la República Checa, Suecia ​y los Países Bajos, según la comisaria de Crisis de la UE, Hadja Lahbib, en una publicación en X.

Con información de Reuters