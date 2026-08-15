Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 15 de agosto

A esta hora, el clima en Capital Federal se presenta con 12° y cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es de 12 °C, con una humedad del 88% y una probabilidad de lluvia del 20%.

Según el registro oficial de las 04:00, el punto de rocío se ubica en 10 °C, la nubosidad alcanza el 77% y la visibilidad es de 25 km. El viento medio es de 13 km/h con ráfagas de 29 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1020 hPa.

No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3400 metros, por lo que el arranque del sábado transita sin sobresaltos y con poca chance de precipitaciones.