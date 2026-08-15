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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 15 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 2 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 15 de agosto

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 5 minutos

Sábado fresco en Capital Federal: 12°, parcialmente nuboso y poca chance de lluvia

A esta hora, el clima en Capital Federal se presenta con 12° y cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es de 12 °C, con una humedad del 88% y una probabilidad de lluvia del 20%.

Según el registro oficial de las 04:00, el punto de rocío se ubica en 10 °C, la nubosidad alcanza el 77% y la visibilidad es de 25 km. El viento medio es de 13 km/h con ráfagas de 29 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1020 hPa.

No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3400 metros, por lo que el arranque del sábado transita sin sobresaltos y con poca chance de precipitaciones.

Hace 19 minutos

Cielo parcialmente nuboso y 13 grados: el clima en Buenos Aires minuto a minuto

En la madrugada de este sábado, el clima en Capital Federal se presenta con el cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 13°C a las 03:00. La sensación térmica es de 13°C, mientras que la humedad llega al 86%.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la probabilidad de lluvia en 20%, con nubosidad del 80%. El viento medio es de 15 km/h, las ráfagas alcanzan los 29 km/h y la visibilidad es de 35 kilómetros. No se registra niebla en la Ciudad.

La presión atmosférica es de 1020 hPa, el punto de rocío se ubica en 10°C y la cota de nieve está en 3300 metros. Así, el pronóstico del tiempo para las próximas horas se mantiene con condiciones acordes a la madrugada.

Hace 1 hora

Buenos Aires despierta con 13° y cielo parcialmente nuboso: cómo sigue la jornada

Actualización de las 03:00: el clima en Capital Federal presenta cielo parcialmente nuboso, temperatura de 13° y sensación térmica de 13°C. La humedad alcanza el 86% y la probabilidad de lluvia es del 20%, según los datos oficiales.

El viento medio es de 15 km/h con ráfagas de 29 km/h, la presión atmosférica es de 1020 hPa y la visibilidad llega a 35 km. El punto de rocío es de 10°C, la cota de nieve está en 3300 metros y no se registra niebla.

Con una nubosidad del 80%, el cielo se mantiene mayormente cubierto en la madrugada porteña. Seguí el minuto a minuto del pronóstico del tiempo en El Destape.

Hace 1 hora

Madrugada con 13 grados y cielo parcialmente nuboso en Capital Federal

En la Capital Federal, el Servicio Meteorológico Nacional reporta a las 03:00 una temperatura de 13°C con cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es de 13 grados y la humedad alcanza el 86%.

La probabilidad de lluvia es baja, apenas del 20%, y no hay niebla en el área. La nubosidad cubre el 80% del cielo, mientras que la visibilidad llega a 35 kilómetros.

El viento medio sopla a 15 km/h con ráfagas de 29 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa. El punto de rocío es de 10°C y la cota de nieve se ubica en 3300 metros. Seguí en vivo el pronóstico del tiempo en la ciudad.

Hace 1 hora

Madrugada fresca y parcialmente nubosa: así arranca el sábado en Capital Federal

A las 03:00, la Capital Federal se presenta con el cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 13°C. El termómetro marca una sensación térmica de 13°C, mientras la humedad asciende al 86%, según el registro del Servicio Meteorológico Nacional.

La probabilidad de lluvia es del 20% para esta madrugada, con una presión atmosférica de 1020 hPa y vientos medios de 15 km/h. Las ráfagas pueden alcanzar los 29 km/h, lo que mantiene el ambiente fresco y estable.

La visibilidad llega a 35 km y el punto de rocío se ubica en 10°C, con una nubosidad del 80%. No se espera niebla y la cota de nieve se mantiene en 3300 metros. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo.

Hace 10 horas

Cuándo es la tormenta de Santa Rosa 2026 en Argentina, según el SMN

La creencia popular señala que el fenómeno llega a finales de agosto. Cuándo es la fecha exacta. 

La creencia popular señala que la tormenta de Santa Rosa suele llegar el 23 de agosto

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Desplazadas por El Niño, las aves marinas sudamericanas migran a Panamá

Desplazadas por El Niño, las aves marinas sudamericanas migran a Panamá.

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Hungría hundirá dos barcazas cerca de una central nuclear para garantizar la refrigeración

Obras de construcción de un dique en el lecho del río Danubio junto a la central nuclear de Paks para elevar el nivel del agua en Dunaszentbenedek, Hungría.

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Cientos de personas evacuadas en Croacia y Grecia a medida que los incendios forestales se extienden

Consecuencias del incendio forestal cerca de un complejo turístico en Halkidiki

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Incendios forestales en Reino Unido alcanzan niveles récord; casa arden por intensas olas de calor

Los bomberos rocían agua mientras el humo se eleva de una casa calcinada tras un gran incendio de pastos que se extendió a varias viviendas en Stourbridge, West Midlands, Reino Unido.

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Hace 21 horas

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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20:54 | 13/08/2026

Cuándo es la tormenta de Santa Rosa 2026 en Argentina: ¿por qué cae cada agosto?

La santa patrona de Lima, Perú, es una de las más veneradas en la región. En Argentina se la asocia con la llegada de la famosa tormenta que suele traer abundantes lluvias en gran parte del país. ¿Quién fue Santa Rosa de Lima?

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19:06 | 13/08/2026

El súper combo climático que afectará a toda la Argentina: lluvia, frío y ausencia de sol

De cara al fin de semana, el país se verá afectado por distintos fenómenos meteorológicos de norte a sur. La nubosidad persistirá y vuelven las lluvias de variada intensidad.

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13:41 | 13/08/2026

A qué hora llueve hoy jueves 13 de agosto en el AMBA, según el SMN

El SMN adelantó que habrá inestabilidad a lo largo del día. A qué hora llueve finalmente este jueves 13 de agosto.

A qué hora llueve hoy jueves 13 de agosto en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional

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07:07 | 13/08/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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Unas 1.200 personas son evacuadas a causa de un incendio en la costa del norte de Francia

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL: Un avión de extinción de incendios Dash 8 de la Seguridad Civil francesa lanza retardante de fuego

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Central hidroeléctrica del Danubio muestra reto que enfrenta Austria en materia de recursos hídricos

Una persona observa la central hidroeléctrica Greifenstein de Verbund durante un período de niveles de agua históricamente bajos en el río Danubio cerca de St. Andrae-Woerdern, Austria.

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06:54 | 12/08/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

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16:11 | 11/08/2026

Confirman hasta cuándo seguirán los días grises y el regreso de las lluvias a Buenos Aires

Tras unas jornadas de intensas heladas, el ambiente se tornará más húmedo y con mayor presencia de nubosidad, condiciones que favorecerán el regreso de las precipitaciones.

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