Hungría hundirá dos barcazas cerca de una central nuclear para garantizar la refrigeración

Obras de construcción de un dique en el lecho del río Danubio junto a la central nuclear de Paks para elevar el nivel del agua en Dunaszentbenedek, Hungría.

​Se espera que las autoridades húngaras comiencen a hundir dos barcazas a lo largo ‌del día para ‌elevar el nivel del agua en la central nuclear de Paks, situada en el Danubio, según dijo el viernes el primer ministro Peter Magyar.

La central funciona actualmente a cerca del 25% de su capacidad debido a una sequía ​histórica y a ⁠unos niveles de agua sin precedentes en ‌el Danubio, río del que la ⁠central nuclear extrae el agua ⁠de refrigeración.

La vecina Rumanía cerró el jueves su último reactor en funcionamiento, ya que la sequía ⁠de este verano boreal ha causado estragos ​en la producción energética, el ‌transporte marítimo y los sistemas ‌de salud pública europeos.

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La sequía también ha ⁠suscitado dudas en Hungría y Rumanía sobre cómo adaptar la energía nuclear a un clima cada vez más extremo.

El Gobierno húngaro anunció ​el miércoles ‌que construiría un "umbral" en el lecho del río —una estructura sumergida similar a una presa, construida transversalmente en el fondo del cauce— para gestionar el caudal de ⁠agua. Esto llevará varias semanas.

El Gobierno también indicó que se sumergirían dos barcazas de 80 metros cerca de la central nuclear para elevar el nivel del agua a corto plazo, de modo que las dos turbinas de la central pudieran seguir ‌funcionando mientras se construía el umbral en el lecho del río.

"Se espera que el hundimiento controlado (de las barcazas) comience a última hora de esta tarde con el fin de elevar el nivel ‌del agua del Danubio", declaró Magyar el viernes en un video en Facebook desde Paks.

El hundimiento de las ‌barcazas podría ⁠elevar el nivel del agua en 20 centímetros a corto plazo, mientras ​que se espera que el umbral fluvial lo eleve hasta 1 metro.

Con información de Reuters