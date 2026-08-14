Cientos de personas evacuadas en Croacia y Grecia a medida que los incendios forestales se extienden

​Un incendio forestal arrasó durante la noche varias viviendas en una pintoresca localidad turística croata, dejando 40 heridos y obligando a 1.200 personas a evacuar, mientras responsables de la ‌UE advirtieron de condiciones "muy extremas" propicias ‌para los incendios forestales a lo largo y ancho del continente.

Según informaron autoridades, cientos de personas más fueron evacuadas de un complejo turístico costero en el norte de Grecia y de un pueblo en el suroeste de Francia, mientras que un gran incendio de pastos arrasó varias viviendas en Inglaterra, según informaron las autoridades.

Las olas de calor y la sequía sin precedentes, que los científicos relacionan con el cambio climático, han creado las condiciones ideales para los incendios forestales en toda Europa ​este verano, especialmente en Francia, ⁠España y Grecia. La región de los Balcanes también ha sufrido varias olas de calor.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

LAS ‌LLAMAS TIÑEN DE ROJO EL CIELO NOCTURNO

Las llamas envolvieron poblados y árboles en ⁠más de 1.000 hectáreas, en los alrededores de Omis, ⁠una pintoresca localidad situada en la preciada costa dálmata de Croacia, rodeada de árboles y colinas rocosas, según informaron las autoridades. El incendio tiñó de rojo el cielo nocturno.

"Fue un incendio muy intenso, ⁠arrasó con todo a su paso (...). Los daños materiales han sido enormes", dijo el ​jefe de bomberos, Slavko Tucakovic. El fuego parecía haberse calmado el ‌viernes por la mañana y ya no había llamas ‌visibles, añadió.

De las 40 personas atendidas por los servicios de ambulancia, siete se encontraban ⁠en estado grave, según informaron las autoridades sanitarias.

BOTES AYUDAN EN LOS RESCATES EN GRIEGA

En el norte de Grecia, personas con mascarillas, algunas con niños o mascotas en brazos, subieron a botes y embarcaciones en la localidad costera de Siviri mientras el fuego devoraba un bosque y las columnas de ​humo teñían de ‌gris oscuro el cielo despejado.

La guardia costera informó de que más de 300 personas habían sido evacuadas en barco desde la localidad, situada en una pintoresca península de bosques, olivares y playas al sur de la segunda ciudad de Grecia, Tesalónica.

Se movilizaron más de 140 bomberos, nueve aviones y siete helicópteros para combatir las llamas, mientras ⁠que varios barcos pesqueros participaron en la evacuación.

En Francia, las autoridades evacuaron a 525 personas del pueblo de Luglon tras el estallido de un incendio forestal en la región suroccidental de las Landas, no muy lejos de una zona ya devastada por grandes incendios este verano.

Las autoridades españolas retiraron los restos de tres reyes que gobernaron Aragón en el siglo XI de un monasterio amenazado por un incendio forestal.

CONDICIONES "MUY EXTREMAS" EN TODA EUROPA

El Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea advirtió de condiciones "muy extremas" en ‌una amplia zona de Europa Central y Oriental, con focos adicionales en el sur de Gran Bretaña, Irlanda, el norte de Francia y el sur de Suecia, en su previsión para la semana que finaliza el 19 de agosto.

Según los datos del Reuters Climate Monitor, se preveía que la temperatura máxima media en Europa Occidental el viernes fuera de 31,2 grados Celsius, lo que supone 8°C por encima ‌de lo habitual entre 1961 y 1990. La temperatura en el conjunto de Europa se situó 1,6°C por encima de la media de 1961-1990, según el informe.

El verano caluroso y seco también está pasando una pesada ‌factura a la agricultura.

La ⁠producción francesa de maíz en grano va camino de caer a su nivel más bajo desde la década de 1970, ya que el intenso calor estival ​y la sequía están marchitando los cultivos, según ha señalado la asociación de agricultores AGPM.

Con información de Reuters