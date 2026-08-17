Tras el histórico cierre de 34 días, reabre el Paso Cristo Redentor con un cronograma exclusivo y días contados

Vialidad Nacional informó que el cruce estará habilitado para transporte de carga desde Argentina hacia Chile durante tres días, de martes a jueves, en el horario de 9 a 21 horas. (NA:Gonzalo Calvelo)

Tras permanecer cerrado durante 34 días debido a fuertes nevadas, el Paso Cristo Redentor en Mendoza retomará su actividad este martes, permitiendo el paso exclusivo de camiones entre Argentina y Chile. Esta medida busca aliviar el bloqueo que afectó a miles de vehículos de carga que quedaron varados en la zona.

Vialidad Nacional informó que el cruce estará habilitado para transporte de carga desde Argentina hacia Chile durante tres días, de martes a jueves, en el horario de 9 a 21 horas, hasta el límite de Guardia Vieja. Se priorizará el paso de camiones que cuentan con documentación y que se encuentran estacionados en la playa de Uspallata.

En tanto, el viernes 21 y sábado 22, solo podrán circular camiones en sentido Chile-Argentina, manteniendo el mismo horario y hasta Uspallata. Durante esos días, el turismo interno desde Uspallata quedará suspendido, mientras que las condiciones para vehículos particulares, buses y turistas se informarán próximamente.

Hasta la semana pasada, la cantidad de camiones varados en Mendoza oscilaba entre 1.800 y 2.000 unidades, distribuidos en el Área de Control Integrado de Uspallata, estaciones de servicio y bases de empresas. Esta situación causó un impacto económico severo para el sector.

En palabras de Carlos Messina, presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), “la normalización debía comenzar con habilitación exclusiva para camiones”, una propuesta que fue adoptada por el Comité del Sistema Cristo Redentor para ordenar el tránsito.

Millonarias pérdidas económicas para el sector

El cierre prolongado generó pérdidas millonarias. Según Aprocam, cada camión detenido perdió entre 450 y 600 dólares diarios, dependiendo del tipo de equipo de frío. Con miles de camiones varados durante más de un mes, las pérdidas económicas en Mendoza se estiman en decenas de millones de dólares, sumado al lucro cesante de las empresas que no pudieron recibir nuevas cargas.

Ante la imposibilidad de cruzar por Cristo Redentor, varias empresas desviaron sus cargas hacia pasos fronterizos del sur, como el de Pino Hachado, en Neuquén. Esta alternativa implicó recorrer casi 2.000 kilómetros adicionales en comparación con los 380 o 400 kilómetros que separan Mendoza de Santiago de Chile, además de enfrentar demoras de hasta 48 horas para cruzar en un paso que, pese a estar preparado para 70 camiones diarios, multiplicó su volumen durante el cierre.

El cierre del paso se debió a condiciones climáticas extremas. Nevadas entre Punta de Vacas y Las Cuevas acumularon hasta 4 metros de nieve en algunos sectores, afectando una extensión de 80 kilómetros de ruta. La formación de hielo, riesgo de avalanchas y desprendimientos impidió garantizar la seguridad vial, lo que llevó a la clausura durante más de un mes, superando el récord anterior de 26 días consecutivos en 2023.

Las críticas de Cornejo al sistema actual

En respuesta a la problemática, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó la actual gestión del corredor y anunció que presentará en el próximo Comité de Frontera una propuesta para realizar una licitación conjunta entre ambos países, destinada a tercerizar la limpieza y mantenimiento de la ruta.

Cornejo explicó que la licitación debería ser internacional y no involucrar múltiples organismos de ambos lados. Tomó como referencia a países con experiencia en mantenimiento de rutas bajo fuertes nevadas, como Canadá, y afirmó que existen empresas capaces de despejar corredores en 48 a 72 horas en condiciones normales o en una semana ante eventos climáticos severos como los vividos en Mendoza durante julio y agosto.