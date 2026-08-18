Confirman que saldrá el sol en Buenos Aires: ¿Hasta cuándo se queda?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima soleado no se extenderá por mucho tiempo, dado que el Niño se encuentra en fase activa en la Argentina.

Tras una semana marcada por la inestabilidad climática, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a ver el sol en las próximas horas. Este martes comenzó con un cielo algo cubierto, con mínimas que se ubicaron entre 6 y 8 grados.

El miércoles también será otro día frío con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 14. Durante la mañana, habrá probabilidad de nieblas y la presencia de algunos bancos sobre el Río de la Plata, que podrían dispersarse hacia localidades ribereñas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima soleado no se extenderá por mucho tiempo, dado que el Niño se encuentra en fase activa en la Argentina. Este fenómeno se mantendrá activo al 100% hasta octubre de este año.

¿Cuándo vuelve el sol?

Después de más de una semana de espera, a partir del miércoles las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar, ya que el sol se asomará con el correr del día. Las temperaturas se ubicarán entre los 9 y los 14 grados.

Aunque el sol no se presentará de forma completa, se espera que su presencia sea notable, luego de tantos días nublados. Para el jueves se espera una de las jornadas más templadas de la semana, con una máxima de 15 y una mínima de 6.

Las temperaturas del viernes se ubicarán entre los 7 y 12 grados. Tanto jueves como viernes, el cielo permanecerá parcialmente nublado. De cara al fin de semana, el tiempo seguirá estable, pero con un ambiente fresco.

El sábado 22 de agosto habrá una mínima de 4 grados y una máxima 12, y el domingo 23 las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 13. Por otro lado, no se esperan las precipitaciones y predominarían los períodos de cielo parcialmente nublado.

¿Por qué no sale el sol?

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica había advertido de la probabilidad de que El Niño sea intenso. En distintas partes del mundo podría desencadenar tormentas intensas o sequías. En el caso de la Argentina, se esperan más precipitaciones de lo habitual.

Pero el AMBA no es la única región afectada por la inestabilidad. En provincias del Litoral, como Corrientes y Misiones; del norte, como Chaco, Formosa y Santiago del Estero; y en las provincias de Chubut y Santa Cruz, se espera que lo que queda de agosto, septiembre y octubre haya al menos 50 milímetros más de lluvia de lo normal.

¿Qué es el Niño?

﻿El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural que se caracteriza por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de distintas partes del mundo.

También es uno de los patrones más importantes de la denominada variabilidad climática interanual, que incluye modificaciones de la circulación de la atmósfera que pueden durar desde varios meses a pocos años. Tanto el Niño como la Niña son los componentes oceánicos, mientras que la Oscilación del Sur es el componente atmosférico.

El Niño/Oscilación del Sur comprende tres fases: El Niño, La Niña y una fase neutra. Los efectos del fenómeno sobre nuestro país son diversos y varían según la fase, la región y la época del año. Durante la primavera y el verano, el noroeste argentino tiende a registrar precipitaciones superiores a las normales durante una fase de el Niño.

En cambio, durante la Niña, la misma zona tiende a registrar precipitaciones por debajo de lo normal. Además, tiene una periodicidad irregular, ya que ocurre cada dos a siete año. Se declara una de las fases cuando las temperaturas del mar en el Pacífico oriental tropical aumentan o disminuyen 0,5 grados por encima o por debajo del promedio durante varios meses consecutivos (cinco trimestres).