Francia registró 1.243 muertes en exceso durante las olas de calor de julio

Imagen de archivo de dos personas resguardándose bajo un paraguas en una calle de Montmartre durante una ola de calor en París, Francia.

Francia registró 1.243 muertes en exceso entre el ‌3 y el ‌22 de julio, cuando el país se vio afectado por unas temperaturas excepcionalmente altas, según informó el miércoles el Ministerio de Sanidad francés.

• La ​cifra incluye ⁠todas las muertes, independientemente de ‌su causa, y se ⁠trata de una ⁠estimación basada en los certificados de defunción expedidos durante ese periodo.

• ⁠Las personas de 75 años ​o más representaron ‌unas tres cuartas partes ‌de la mortalidad excesiva.

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• Julio ⁠fue el mes más caluroso registrado hasta la fecha en Francia y uno ​de los ‌más secos, según informó a principios de mes la agencia meteorológica del país.

• Europa en su conjunto ⁠ha experimentado este año un calentamiento más extremo, vinculado al cambio climático provocado por el ser humano, que cualquier otro continente, según los meteorólogos.

• La agencia nacional ‌de salud había registrado el mes pasado 5.764 muertes excesivas durante el periodo comprendido entre el 17 de junio y el ‌2 de julio.

• Se trata de una cifra preliminar y los datos ‌definitivos ⁠correspondientes a todo el verano boreal estarán disponibles ​en octubre o noviembre, según el ministerio.

Con información de Reuters