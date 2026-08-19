Francia registró 1.243 muertes en exceso durante las olas de calor de julio

Francia registró 1.243 muertes en exceso entre el 3 y el 22 de julio, cuando el país se vio afectado por unas temperaturas excepcionalmente altas, según informó el miércoles el Ministerio de Sanidad francés.
• La cifra incluye todas las muertes, independientemente de su causa, y se trata de una estimación basada en los certificados de defunción expedidos durante ese periodo.
• Las personas de 75 años o más representaron unas tres cuartas partes de la mortalidad excesiva.
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• Julio fue el mes más caluroso registrado hasta la fecha en Francia y uno de los más secos, según informó a principios de mes la agencia meteorológica del país.
• Europa en su conjunto ha experimentado este año un calentamiento más extremo, vinculado al cambio climático provocado por el ser humano, que cualquier otro continente, según los meteorólogos.
• La agencia nacional de salud había registrado el mes pasado 5.764 muertes excesivas durante el periodo comprendido entre el 17 de junio y el 2 de julio.
• Se trata de una cifra preliminar y los datos definitivos correspondientes a todo el verano boreal estarán disponibles en octubre o noviembre, según el ministerio.
Con información de Reuters