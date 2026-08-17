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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 17 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 7 minutos
Mirá cómo arranca el lunes: 13°, parcialmente nuboso y alta humedad en Capital Federal
A las 04:00 de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional reporta en Capital Federal una temperatura de 13° y cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es de 13 grados, mientras que la humedad llega al 92%, así que la madrugada se siente fresca y pesada.
El pronóstico del tiempo para esta hora marca una probabilidad de lluvia del 10%, con una nubosidad del 63% y punto de rocío en 11°C. La visibilidad alcanza los 30 kilómetros y no se registra niebla, por lo que las condiciones para circular son óptimas.
El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de 26 km/h, la presión atmosférica es de 1014 hPa y la cota de nieve se ubica en 3300 metros. En resumen: un inicio de jornada fresco, húmedo y sin lluvias a la vista.
Hace 22 minutos
Lunes arranca fresco y con cielo parcialmente nuboso en Capital Federal
Según el Servicio Meteorológico Nacional, arrancamos el Lunes, 17 de agosto con una mañana fresca en Capital Federal: a las 04:00 el termómetro marca 13°C y el cielo se presenta parcialmente nuboso. La sensación térmica es de 13°C y la humedad llega al 92%, por lo que el ambiente se siente algo húmedo.
La probabilidad de lluvia es baja, del 10%, y aunque la nubosidad alcanza el 63%, la visibilidad sigue siendo óptima: 30 kilómetros. El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 26 km/h, y la presión atmosférica se ubica en 1014 hPa.
No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3300 metros. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para conocer cómo evoluciona el clima durante la jornada.
Hace 1 hora
Madrugada parcialmente nubosa en Capital Federal: 13° y 92% de humedad
La Ciudad de Buenos Aires arranca el día con una madrugada parcialmente nubosa y una temperatura de 13°. Así lo indica el registro oficial de las 04:00.
La sensación térmica es de 13°C y la humedad alcanza el 92%. La probabilidad de lluvia es baja (10%), por lo que no se esperan precipitaciones en las próximas horas.
El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 26 km/h. La visibilidad es de 30 km, la presión atmosférica se ubica en 1014 hPa y no se registra niebla. La cota de nieve está en 3300 metros.
Hace 1 hora
La madrugada porteña arranca con 13°C y cielo parcialmente nuboso
En la actualización de las 03:00, la Ciudad de Buenos Aires presenta 13°C y cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es de 13°C, la humedad llega al 92% y el punto de rocío se ubica en 12°C, con nubosidad del 83%.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la probabilidad de lluvia en 10%. El viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de 25 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1014 hPa.
La visibilidad alcanza los 30 km y no se registra niebla. La cota de nieve se mantiene en 3400 metros, por lo que el pronóstico del tiempo para Capital Federal sigue estable en esta madrugada del lunes.
Hace 1 hora
Madrugada del lunes con 13°C, cielo parcialmente nuboso y 92% de humedad en Capital Federal
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el clima en Capital Federal a las 03:00 se presenta parcialmente nuboso, con una temperatura de 13°C y una sensación térmica de 13°C. La humedad alcanza el 92%, el punto de rocío llega a 12°C y la probabilidad de lluvia es baja: apenas 10%.
El viento medio sopla a 13 km/h con ráfagas de 25 km/h, la nubosidad es del 83% y la visibilidad llega a 30 km. La presión atmosférica se ubica en 1014 hPa, no se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3400 metros.
Con estas condiciones, la madrugada porteña se percibe fresca y húmeda en la Ciudad de Buenos Aires. El pronóstico del tiempo mantiene baja la probabilidad de precipitaciones, aunque el cielo sigue con alta nubosidad.
Hace 1 hora
La madrugada porteña arrancó con 13 grados, 92% de humedad y nubes dispersas
Clima en Capital Federal: a las 03:00 el Servicio Meteorológico Nacional reportó una temperatura de 13° con cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica también es de 13°C, mientras que la humedad alcanza el 92%, típica de una madrugada húmeda y fresca.
La probabilidad de lluvia es baja, del 10%, y no se registra niebla. La nubosidad llega al 83%, aunque el parte oficial lo describe como parcialmente nuboso. El punto de rocío se ubica en 12°C, la visibilidad es de 30 km y los vientos soplan a 13 km/h con ráfagas de 25 km/h.
La presión atmosférica es de 1014 hPa y la cota de nieve se ubica en 3400 metros. El pronóstico del tiempo sigue indicando una probabilidad de lluvia del 10% y condiciones de cielo parcialmente nuboso para lo que resta de la madrugada.
Hace 2 horas
Madrugada en Capital Federal: 13°, cielo parcialmente nuboso y mucha humedad
La Capital Federal transita la madrugada de este lunes 17 de agosto con 13° de temperatura y una sensación térmica de 13 °C, según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional a las 03:00. El cielo se presenta parcialmente nuboso, con una nubosidad del 83% y una humedad del 92%, un combo que mantiene el ambiente fresco y húmedo en plena madrugada porteña.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas indica que la probabilidad de lluvia es baja, apenas del 10%, por lo que no se esperan precipitaciones. La visibilidad es óptima: alcanza los 30 kilómetros, y no se registra niebla en la ciudad.
En cuanto al viento, sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 25 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1014 hPa. El punto de rocío es de 12 °C, un dato que refuerza la sensación de humedad constante. Por su parte, la cota de nieve se mantiene en 3400 metros, un dato a tener en cuenta para las zonas cercanas.
Hace 12 horas
Sigue la inestabilidad: lluvias, ráfagas con vientos y nieve
Tras un fin de semana largo con nubosidad, las condiciones meteorológicas se volverán inestables en un sector del país. Se esperan más de 100 mm de lluvias, viento con ráfagas de 130 kilómetros por hora y hasta 1 metro de nieve.
Hace 17 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 16 de agosto
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 15 de agosto
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07:31 | 14/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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A qué hora llueve hoy jueves 13 de agosto en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional