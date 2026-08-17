Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 17 de agosto

A las 04:00 de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional reporta en Capital Federal una temperatura de 13° y cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es de 13 grados, mientras que la humedad llega al 92%, así que la madrugada se siente fresca y pesada.

El pronóstico del tiempo para esta hora marca una probabilidad de lluvia del 10%, con una nubosidad del 63% y punto de rocío en 11°C. La visibilidad alcanza los 30 kilómetros y no se registra niebla, por lo que las condiciones para circular son óptimas.

El viento medio sopla a 12 km/h con ráfagas de 26 km/h, la presión atmosférica es de 1014 hPa y la cota de nieve se ubica en 3300 metros. En resumen: un inicio de jornada fresco, húmedo y sin lluvias a la vista.