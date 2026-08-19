Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 19 de agosto

En la actualización de las 3 de la madrugada, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 7°. La sensación térmica es de 6°, y con una humedad del 86% el frío se hace sentir en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0% en esta hora del miércoles. El cielo porteño mantiene una nubosidad del 45%, la visibilidad llega a 35 kilómetros y no se registra niebla.

El viento medio es de 8 km/h con ráfagas de 15 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1024 hPa. El punto de rocío marca 5°C y la cota de nieve asciende a 3300 metros.

Con nubes y claros y una térmica de 6°, la madrugada porteña requiere abrigo. El pronóstico del tiempo en Buenos Aires no anuncia lluvia para esta franja del día.