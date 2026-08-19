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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 19 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 13 minutos
Nubes y claros y 7° en Capital Federal: la madrugada arranca sin lluvia
En la actualización de las 3 de la madrugada, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura de 7°. La sensación térmica es de 6°, y con una humedad del 86% el frío se hace sentir en la Ciudad de Buenos Aires.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0% en esta hora del miércoles. El cielo porteño mantiene una nubosidad del 45%, la visibilidad llega a 35 kilómetros y no se registra niebla.
El viento medio es de 8 km/h con ráfagas de 15 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1024 hPa. El punto de rocío marca 5°C y la cota de nieve asciende a 3300 metros.
Con nubes y claros y una térmica de 6°, la madrugada porteña requiere abrigo. El pronóstico del tiempo en Buenos Aires no anuncia lluvia para esta franja del día.
Hace 29 minutos
Madrugada estable en Capital Federal: 7°, nubes y claros y sin lluvia
Actualización de las 03:00: la temperatura en Capital Federal es de 7° con nubes y claros y una sensación térmica de 6°C. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la humedad es del 86% y la probabilidad de lluvia es del 0%.
El viento medio es de 8 km/h con ráfagas de 15 km/h, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1024 hPa. La visibilidad alcanza los 35 km, no hay niebla y la nubosidad es del 45%. El punto de rocío se ubica en 5°C y la cota de nieve asciende a 3300 metros.
Con estas condiciones, el pronóstico del tiempo para la madrugada porteña anticipa una noche estable, sin lluvia y con poco cambio térmico. El clima en Buenos Aires continúa bajo un cielo de nubes y claros, ideal para quienes circulan a esta hora.
Hace 1 hora
Cielo con nubes y claros y 7° en Capital Federal: así arranca el miércoles
En la Capital Federal, la madrugada de este miércoles 19 de agosto arrancó con nubes y claros y una temperatura de 7°. Según el registro oficial de las 03:00, la sensación térmica es de 6°, con una humedad del 86%.
El Servicio Meteorológico Nacional indica que la probabilidad de lluvia es del 0% y que el punto de rocío se ubica en 5°. La nubosidad alcanza el 45%, mientras que la visibilidad es de 35 kilómetros.
El viento medio sopla a 8 km/h con ráfagas de 15 km/h, la presión atmosférica es de 1024 hPa y la cota de nieve se encuentra en 3300 metros. No se registra niebla en la Ciudad de Buenos Aires. Así, el pronóstico del tiempo se mantiene sin lluvias en plena madrugada porteña.
Hace 12 horas
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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17:30 | 17/08/2026
Tras el histórico cierre de 34 días, reabre el Paso Cristo Redentor
Después de más de un mes de clausura por intensas nevadas, el paso fronterizo entre Argentina y Chile permitirá nuevamente el tránsito de camiones.
Vialidad Nacional informó que el cruce estará habilitado para transporte de carga desde Argentina hacia Chile durante tres días, de martes a jueves, en el horario de 9 a 21 horas. (NA:Gonzalo Calvelo)
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 17 de agosto
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16:32 | 16/08/2026
Sigue la inestabilidad: lluvias, ráfagas con vientos y nieve
Tras un fin de semana largo con nubosidad, las condiciones meteorológicas se volverán inestables en un sector del país. Se esperan más de 100 mm de lluvias, viento con ráfagas de 130 kilómetros por hora y hasta 1 metro de nieve.
11:37 | 16/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 16 de agosto
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Incendio forestal en Bélgica
UE envía aviones, se inician evacuaciones mientras Bélgica lucha contra un incendio forestal sin precedentes
FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL: Incendios forestales en el suroeste de Francia
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 15 de agosto
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