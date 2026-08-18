Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 18 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 4 minutos
Cielo cubierto y 9° en Capital Federal: la madrugada arranca con ráfagas de 41 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional registra a las 03:00 en Capital Federal una madrugada con el cielo completamente cubierto y una temperatura de 9°. La sensación térmica es de 7°C, por lo que el frío se siente aún más intenso.
La humedad es del 80% y la probabilidad de lluvia alcanza apenas el 10%. El viento medio sopla a 18 km/h con ráfagas de 41 km/h, una combinación que invita a sumar abrigo antes de salir.
El cielo sigue casi tapado: la nubosidad llega al 99%, aunque la visibilidad es de 40 km y no se registra niebla. La presión atmosférica se ubica en 1020 hPa, el punto de rocío en 6°C y la cota de nieve en 3300 metros.
Así arranca el pronóstico del tiempo en vivo para esta jornada en Buenos Aires: una madrugada fría, cubierta y con viento. En El Destape seguimos el minuto a minuto del clima en la ciudad.
Hace 19 minutos
Madrugada fría y cielo cubierto en Buenos Aires: el termómetro marca 9°
La madrugada porteña arranca con cielo cubierto y una temperatura de 9° en la Capital Federal, según los datos oficiales de las 03:00 del Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica es de 7°C.
A esta hora, la humedad es del 80% y la nubosidad alcanza el 99%, pero la probabilidad de lluvia es baja: apenas el 10%. La visibilidad es de 40 kilómetros, mientras que el viento medio sopla a 18 km/h con ráfagas de 41 km/h.
El punto de rocío se ubica en 6°C y la presión atmosférica es de 1020 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve alcanza los 3300 metros, un dato clave para quienes siguen el pronóstico en vivo.
Hace 1 hora
Cielo cubierto y 9°C en Capital Federal: la madrugada arranca con viento
Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 la Ciudad de Buenos Aires presenta cielo cubierto y una temperatura de 9°C. La sensación térmica es de 7°C y la humedad alcanza el 80%, en una madrugada típicamente fresca.
El viento medio sopla a 18 km/h con ráfagas de 41 km/h, por lo que el frío se percibe más intenso. La nubosidad es del 99%, la visibilidad llega a 40 km y la presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa. La probabilidad de lluvia es baja: solo 10%, y el punto de rocío se ubica en 6°C.
Con una cota de nieve en 3300 metros y sin niebla, el pronóstico del tiempo indica que el clima en Capital Federal continuará cubierto durante la madrugada. Seguí esta actualización en vivo para no perderte ningún cambio.
Hace 10 horas
Tras el histórico cierre de 34 días, reabre el Paso Cristo Redentor
Después de más de un mes de clausura por intensas nevadas, el paso fronterizo entre Argentina y Chile permitirá nuevamente el tránsito de camiones.
Vialidad Nacional informó que el cruce estará habilitado para transporte de carga desde Argentina hacia Chile durante tres días, de martes a jueves, en el horario de 9 a 21 horas. (NA:Gonzalo Calvelo)
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 17 de agosto
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16:32 | 16/08/2026
Sigue la inestabilidad: lluvias, ráfagas con vientos y nieve
Tras un fin de semana largo con nubosidad, las condiciones meteorológicas se volverán inestables en un sector del país. Se esperan más de 100 mm de lluvias, viento con ráfagas de 130 kilómetros por hora y hasta 1 metro de nieve.
11:37 | 16/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 16 de agosto
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El mayor incendio registrado en Bélgica se dirige hacia Alemania
Incendio forestal en Bélgica
UE envía aviones, se inician evacuaciones mientras Bélgica lucha contra un incendio forestal sin precedentes
FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL: Incendios forestales en el suroeste de Francia
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 15 de agosto
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Cuándo es la tormenta de Santa Rosa 2026 en Argentina, según el SMN
La creencia popular señala que el fenómeno llega a finales de agosto. Cuándo es la fecha exacta.
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Hungría hundirá dos barcazas cerca de una central nuclear para garantizar la refrigeración
Obras de construcción de un dique en el lecho del río Danubio junto a la central nuclear de Paks para elevar el nivel del agua en Dunaszentbenedek, Hungría.
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Consecuencias del incendio forestal cerca de un complejo turístico en Halkidiki
Incendios forestales en Reino Unido alcanzan niveles récord; casa arden por intensas olas de calor
Los bomberos rocían agua mientras el humo se eleva de una casa calcinada tras un gran incendio de pastos que se extendió a varias viviendas en Stourbridge, West Midlands, Reino Unido.
07:31 | 14/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:54 | 13/08/2026
Cuándo es la tormenta de Santa Rosa 2026 en Argentina: ¿por qué cae cada agosto?
La santa patrona de Lima, Perú, es una de las más veneradas en la región. En Argentina se la asocia con la llegada de la famosa tormenta que suele traer abundantes lluvias en gran parte del país. ¿Quién fue Santa Rosa de Lima?