Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 18 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional registra a las 03:00 en Capital Federal una madrugada con el cielo completamente cubierto y una temperatura de 9°. La sensación térmica es de 7°C, por lo que el frío se siente aún más intenso.

La humedad es del 80% y la probabilidad de lluvia alcanza apenas el 10%. El viento medio sopla a 18 km/h con ráfagas de 41 km/h, una combinación que invita a sumar abrigo antes de salir.

El cielo sigue casi tapado: la nubosidad llega al 99%, aunque la visibilidad es de 40 km y no se registra niebla. La presión atmosférica se ubica en 1020 hPa, el punto de rocío en 6°C y la cota de nieve en 3300 metros.

Así arranca el pronóstico del tiempo en vivo para esta jornada en Buenos Aires: una madrugada fría, cubierta y con viento. En El Destape seguimos el minuto a minuto del clima en la ciudad.