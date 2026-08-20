La central nuclear de Bulgaria reducirá su capacidad debido al bajo nivel de agua del Danubio

FOTO DE ARCHIVO-Imágenes aéreas tomadas con drones de las partes expuestas del lecho del río Danubio en Sandrovo.

​La única central nuclear de Bulgaria anunció que reducirá su capacidad ‌cerca de un ‌12% este viernes debido a los bajos niveles de agua del río Danubio.

La central nuclear de Kozloduy, que cubre alrededor del 35% de las necesidades eléctricas de Bulgaria, cuenta con dos ​reactores de fabricación ⁠soviética de 1.000 MW cada uno: ‌las unidades 5 y 6. ⁠La central ha ⁠anunciado que reducirá la potencia de la unidad 5 en unos 120 MW para ⁠garantizar el funcionamiento seguro de la ​instalación.

La decisión se tomó ‌debido a la "disminución crítica ‌y sin precedentes que se está ⁠produciendo en el río Danubio", señaló la central, añadiendo que era la primera vez en sus 52 años ​de historia ‌operativa que se veía obligada a reducir la capacidad de generación debido a condiciones hidrológicas extremas.

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Los niveles de agua históricamente bajos en ⁠los principales ríos de Europa han reducido la producción de electricidad, y tanto la energía nuclear en Hungría como la hidroeléctrica en Serbia han sufrido una fuerte caída debido a los bajos niveles del ‌Danubio.

La semana pasada, el único productor de energía nuclear de Rumanía, Nuclearelectrica , cerró por completo su central debido al bajo nivel del Danubio.

Un equipo creado en Kozloduy ‌en julio ha puesto en marcha los procedimientos necesarios para garantizar el funcionamiento seguro ‌y fiable ⁠de la central en caso de una baja larga de ​los niveles del río, informó la empresa.

Con información de Reuters