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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 21 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 4 minutos
Viernes de pleno invierno en Capital Federal: 7°C, cielo despejado y sin lluvia
Este Viernes 21 de agosto arrancó con una madrugada fría y sin lluvia en la Capital Federal. A las 03:00, el registro oficial marcó una temperatura de 7°C con cielo despejado y una sensación térmica de 5°C.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0% y la humedad alcanza el 73%. El cielo está casi limpio: la nubosidad es del 2% y la visibilidad llega a 40 kilómetros. No se registra niebla y el punto de rocío se ubica en 3°C.
El viento medio es de 14 km/h con ráfagas de 30 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1019 hPa. La cota de nieve se mantiene en 2200 metros. Así, el pronóstico del tiempo para esta hora muestra una Capital Federal despejada, ideal para abrigarse bien antes de salir.
Hace 20 minutos
Cielo despejado y 7°C: la madrugada del viernes arranca fría en Capital Federal
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, a las 3 de la madrugada el clima en Capital Federal presenta cielo despejado y una temperatura de 7°. La sensación térmica es de 5°C, por lo que la mañana arranca fría y estable.
La probabilidad de lluvia es del 0%, con una humedad del 73% y una nubosidad del 2%. La visibilidad alcanza los 40 kilómetros, el viento sopla a 14 km/h y las ráfagas llegan a 30 km/h. La presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa y no se registra niebla.
El pronóstico del tiempo indica una madrugada despejada, con la cota de nieve en 2200 metros. Para las primeras horas del viernes en la Ciudad, el abrigo sigue siendo clave por la baja sensación térmica.
Hace 1 hora
Cielo despejado y 7°: así arranca la madrugada en Capital Federal
La madrugada porteña transcurre con cielo despejado y una temperatura de 7° en Capital Federal. Según el registro de las 03:00, la sensación térmica es de 5°C, la humedad alcanza el 73% y hay una probabilidad de lluvia del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en las próximas horas.
El viento sopla a 14 km/h con ráfagas de 30 km/h, mientras que la visibilidad se mantiene en 40 km. La presión atmosférica es de 1019 hPa y la cota de nieve se ubica en 2200 metros. Tampoco se registra niebla.
Para esta actualización del clima en Buenos Aires, el cielo despejado domina la escena y el frío se hace sentir en la Ciudad.
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Tras el histórico cierre de 34 días, reabre el Paso Cristo Redentor
Después de más de un mes de clausura por intensas nevadas, el paso fronterizo entre Argentina y Chile permitirá nuevamente el tránsito de camiones.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 17 de agosto
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Sigue la inestabilidad: lluvias, ráfagas con vientos y nieve
Tras un fin de semana largo con nubosidad, las condiciones meteorológicas se volverán inestables en un sector del país. Se esperan más de 100 mm de lluvias, viento con ráfagas de 130 kilómetros por hora y hasta 1 metro de nieve.