Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 21 de agosto

Este Viernes 21 de agosto arrancó con una madrugada fría y sin lluvia en la Capital Federal. A las 03:00, el registro oficial marcó una temperatura de 7°C con cielo despejado y una sensación térmica de 5°C.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0% y la humedad alcanza el 73%. El cielo está casi limpio: la nubosidad es del 2% y la visibilidad llega a 40 kilómetros. No se registra niebla y el punto de rocío se ubica en 3°C.

El viento medio es de 14 km/h con ráfagas de 30 km/h, mientras que la presión atmosférica es de 1019 hPa. La cota de nieve se mantiene en 2200 metros. Así, el pronóstico del tiempo para esta hora muestra una Capital Federal despejada, ideal para abrigarse bien antes de salir.