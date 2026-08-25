Cambio rotundo en el clima: la advertencia por la llegada de la Tormenta de Santa Rosa al AMBA

Las bajas temperaturas del lunes comienzan a disiparse con el correr de la semana y para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una máxima de 14 °C en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Si bien durante las primeras horas del día, las temperaturas fueron frías y el cielo se mantuvo mayormente cubierto, desde el mediodía el cielo comenzó a despejarse y a mostrar fragmentos de la primavera que se viene. Los vientos soplarán del sector sur y suroeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h a lo largo de toda la jornada, sin ráfagas previstas.

Para la noche de este martes, el cielo volverá a nublarse levemente y el termómetro descenderá hasta los 12°C. De todas maneras, el organismo del clima descartó las probabilidades de lluvias para hoy y también para la jornada diurna del miércoles 26 de agosto, donde las condiciones meteorológicas se mantendrán similares con una máxima que escalará hasta los 19°C. Recién durante las últimas horas del miércoles, se vaticina un 10% de probabilidades de precipitaciones.

Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa

La lluvia volverá a decir presente el próximo jueves, con fuertes chaparrones. Según indicó el SMN, la advertencia por tormentas fuertes y precipitaciones se mantendrá durante todo el día, con temperaturas que subirán hasta los 18°C como máxima y una mínima de 14°C. Este episodio de lluvias podría estar vinculado con el adelanto de la tradicional tormenta de Santa Rosa, que suele asociarse al período cercano al 30 de agosto.

Según los expertos, el adelanto de las precipitaciones se debe a la interacción de una masa de aire cálido con el frío remanente que genera inestabilidad en la atmósfera y favorece la formación de tormentas. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y tomar precauciones ante posibles ráfagas de viento y lluvias intensas.

En el interior de la provincia de Buenos Aires, este martes también transcurrirá con cielo parcial y mayormente nublado a lo largo de todo el día. La zona costera registrará condiciones algo más frías con mínimas de 8°C y máximas que no superarán los 12°C. En cambio, el centro, norte y sur del territorio bonaerense gozarán de temperaturas más benignas, con máximas que pueden trepar hasta los 17°C. No se esperan lluvias en ninguna de estas zonas para la jornada de hoy.

Advertencias por nevadas y lluvias en el interior del país

El escenario más activo del día se concentra en el oeste y sur del país, donde el SMN emitió una serie de alertas por fenómenos severos. En la Cordillera de Malargüe y la Cordillera de San Rafael, provincia de Mendoza, rige una alerta naranja por nevadas. En esas zonas se prevé una acumulación de nieve de entre 60 y 150 centímetros durante todo el período de la alerta, acompañada de vientos intensos que podrían reducir la visibilidad de forma severa por la nieve en suspensión. Por este motivo, el paso fronterizo Cristo Redentor volvió a cerrarse.

Las autoridades chilenas informaron: "Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor que, de acuerdo a reunión sostenida por el comité de Coordinación Chilena y Argentina, debido a las inestabilidades climáticas anunciadas para la alta cordillera, se suspende de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos para este lunes 24 de agosto".

En la provincia de San Juan, puntualmente en la Cordillera de Calingasta, el SMN también activó una alerta amarilla por nevadas: la acumulación esperada oscila entre 30 y 60 centímetros, también con vientos fuertes. Para esa misma zona cordillerana y para áreas de La Rioja y San Luis, se anticiparon vientos sobre rachas del sector oeste de entre 50 y 70 km/h con ráfagas que podrían superar los 110 km/h. Las provincias de San Luis y La Rioja sumarán además vientos del norte de entre 30 y 50 km/h , con ráfagas por encima de los 70 km/h.

Neuquén concentra las alertas más diversas del día. Localidades como el este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, el oeste de Añelo y Pehuenches, y el sur de Chos Malal y Minas están bajo alerta naranja por lluvias fuertes y persistentes, con acumulados proyectados de entre 40 y 70 milímetros. En las zonas de mayor altura no se descarta que la precipitación caiga en forma de nieve. Esas mismas áreas —junto con sectores de Río Negro y Chubut — también quedan bajo alerta amarilla por lluvia , con acumulados de entre 30 y 50 milímetros.

En Mendoza, por su parte, las advertencias son por vientos del oeste de entre 40 y 60 km/h, con picos que podrían superar los 90 km/h en los sectores más expuestos. Las autoridades recomiendan a los habitantes de las zonas afectadas mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en áreas con alertas activas.