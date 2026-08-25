Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 25 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 04:00 una temperatura de 8°C en Capital Federal, con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica de apenas 6°C. La humedad es del 82%, el viento medio es de 10 km/h y las ráfagas alcanzan los 22 km/h.

La probabilidad de lluvia es del 0% a esta hora, con punto de rocío en 5°C, presión de 1022 hPa y visibilidad de 40 km. No hay niebla y la cota de nieve se ubica en 3200 metros, así que la ciudad arranca estable y sin precipitaciones.

Si vas a salir, llevá abrigo: la madrugada porteña tiene clima fresco y el cielo sigue con alta nubosidad del 86%. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo desde El Destape.