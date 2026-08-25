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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 25 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 14 minutos
Abrigate: el martes arranca con 8° y cielo parcialmente nuboso en Capital Federal
El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 04:00 una temperatura de 8°C en Capital Federal, con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica de apenas 6°C. La humedad es del 82%, el viento medio es de 10 km/h y las ráfagas alcanzan los 22 km/h.
La probabilidad de lluvia es del 0% a esta hora, con punto de rocío en 5°C, presión de 1022 hPa y visibilidad de 40 km. No hay niebla y la cota de nieve se ubica en 3200 metros, así que la ciudad arranca estable y sin precipitaciones.
Si vas a salir, llevá abrigo: la madrugada porteña tiene clima fresco y el cielo sigue con alta nubosidad del 86%. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo desde El Destape.
Hace 30 minutos
Madrugada porteña: 8 grados, cielo parcialmente nuboso y sensación térmica de 6
Clima en Capital Federal: el frío es el protagonista de esta madrugada. A las 04:00, el termómetro marcó 8° con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica de 6°.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es del 0% y no se esperan precipitaciones. La humedad alcanza el 82%, el viento medio sopla a 10 km/h y las ráfagas llegan a los 22 km/h.
La nubosidad es del 86%, con una visibilidad de 40 km y sin niebla. El punto de rocío está en 5°C, la presión atmosférica en 1022 hPa y la cota de nieve en 3200 metros.
Para los primeros viajes, el pronóstico del tiempo anticipa un comienzo de jornada frío y sin lluvia. El abrigo sigue siendo el gran aliado en la Ciudad.
Hace 1 hora
Nubes y claros en Capital Federal: el martes arranca con 8° y viento
Arrancamos el martes en Capital Federal con presencia de nubes y claros y una temperatura que marca 8° a las 3 de la mañana. La sensación térmica es de 7°C, por lo que el abrigo sigue siendo protagonista en la madrugada porteña.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la humedad es del 80% y la probabilidad de lluvia es nula. El viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 29 km/h, la presión es de 1022 hPa y la visibilidad alcanza 40 km. No hay niebla y la cota de nieve se ubica en 3200 m.
Un panorama estable para las primeras horas del día, con el cielo parcialmente cubierto y sin chances de precipitaciones. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo en El Destape.
Hace 1 hora
La madrugada porteña arranca con 8°, nubes y claros y sin lluvia
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la Capital Federal arrancó la madrugada con nubes y claros y una temperatura de 8° a las 03:00. La sensación térmica es de 7°C y la humedad alcanza el 80%, en una jornada que se presenta estable en cuanto al pronóstico del tiempo.
La probabilidad de lluvia es 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en la Ciudad. El viento medio es de 12 km/h con ráfagas de 29 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1022 hPa. La visibilidad es de 40 km y no se registra niebla.
La nubosidad llega al 54%, con sectores del cielo cubiertos y otros despejados. El punto de rocío es de 5°C y la cota de nieve se ubica en 3200 metros.
Hace 1 hora
Nubes y claros y 8°: así arranca la madrugada en Capital Federal
El clima en Capital Federal arrancó la madrugada con nubes y claros. A las 03:00, el registro oficial marcó una temperatura de 8° y una sensación térmica de 7 °C.
La humedad es del 80% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%. El viento medio sopla a 12 km/h, con ráfagas de 29 km/h, y la nubosidad alcanza el 54%.
La visibilidad es de 40 km, la presión atmosférica llega a 1022 hPa y el punto de rocío se ubica en 5 °C. La cota de nieve está en 3200 metros y no hay niebla.
Hace 1 hora
Nubes y claros en Buenos Aires: una madrugada fresca, sin lluvia y con viento leve
Arrancó el martes con nubes y claros en Capital Federal. Según el último parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 el termómetro marcó 8° con una sensación térmica de 7°C, en una madrugada fresca pero sin lluvia.
La probabilidad de lluvia es del 0% y el viento sopla a 12 km/h con ráfagas de 29 km/h. La humedad es del 80%, el punto de rocío llega a 5°C y la nubosidad alcanza el 54%. La visibilidad es de 40 km y la presión atmosférica se mantiene en 1022 hPa.
No se registra niebla en la Ciudad y la cota de nieve está en 3200 metros. Así, el pronóstico del tiempo para esta madrugada porteña anticipa una jornada estable, ideal para quienes salgan temprano con abrigo liviano.
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