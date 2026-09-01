Regreso del frío polar: confirmaron cuándo será el día más helado de la semana

Las nuevas condiciones se alejan del tiempo agradable que imperó el fin de semana en Buenos Aires, con una marcada presencia del sol que elevó las temperaturas por encima de los 20 grados.

Septiembre inició con una temperatura cálida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero en los próximos días las condiciones climáticas cambiarán para dar paso a un período breve de lluvias y tormentas. A este desmejoramiento se le sumará un descenso marcado de la temperatura con mínimas por debajo de los tres grados hacia el fin de semana.

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Las nuevas condiciones se alejan del tiempo agradable que imperó el fin de semana en Buenos Aires, con una marcada presencia del sol que elevó las temperaturas por encima de los 20 grados. Para esta semana se espera un tiempo inestable y templado a partir del jueves con la probabilidad de lluvias y tormentas. El viernes habrá que abrigarse nuevamente, ya que el frío volverá a ser protagonista.

Pero antes del cambio de escenario, las condiciones primaverales se sentirán con fuerza en la región. Este martes por la tarde se presenta con nubes y claros en la Ciudad. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 14:00 el termómetro marcaba 17 grados, con una humedad del 72%.

El cielo se mantiene con una nubosidad del 53% y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones.

¿Cuándo llueve en el AMBA?

Por otro lado, el miércoles 2 de septiembre aumentará la temperatura y la inestabilidad conforme se acerque un frente frío. El viento del noreste y del norte elevaría las marcas a un máximo de 22 grados, marcando así la temperatura más alta de la semana.

Según el sitio Meteored, las lluvias y tormentas se contemplan hacia la noche, con un rango probable de precipitación estimada de 1 a 15 mm antes de las 00.00 en el AMBA. Durante la madrugada del jueves 3 podrían registrarse lluvias aisladas, al igual que en la primera parte de la mañana.

De todas maneras, las condiciones tenderán a mejorar. La nubosidad irá disminuyendo y la temperatura quedará entre los 13 y 18 grados. Mientras que el viento soplará del sudoeste, por lo que la jornada será más ventosa y podría presentar ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora.

El día más frío de la semana

El viernes 4 de septiembre el sol aparecerá nuevamente. Se espera una jornada mayormente despejada, sin lluvias, pero con la vuelta del frío durante la mañana con una sensación térmica de 5 grados. La máxima podría llegar a los 17.

Las condiciones se repetirán el sábado 5, pero esta vez con una mínima de cinco con una sensación térmica de dos a tres. Además, será una jornada bastante ventosa del sector sur, con ráfagas que podrían superar los 40 kilómetros por hora. La nubosidad también será variable y no se descartan algunos nubarrones por la tarde.

El domingo 6 bajará la intensidad del viento sur en la región, por lo que se espera una jornada más estable y soleada en comparación con el sábado. La mínima estará en torno a los tres grados en la Ciudad y el conurbano podría llegar a tener marcas cercanas o por debajo de cero.