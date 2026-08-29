Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 29 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 15 minutos
El sábado arranca fresco en Capital Federal: 10°, nubes y claros y sin lluvia
La Capital Federal arranca este sábado con una temperatura de 10° y el cielo con nubes y claros. El registro oficial de las 04:00, según el Servicio Meteorológico Nacional, marca una sensación térmica de 10°C y una humedad del 81%, en una mañana fresca pero estable.
El pronóstico del tiempo para esta hora indica una probabilidad de lluvia del 0%, con nubosidad del 27% y visibilidad de 40 km. El viento medio es de 4 km/h, con ráfagas de hasta 12 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1014 hPa.
Además, no se registra niebla, el punto de rocío es de 7°C y la cota de nieve se ubica en 2600 metros. Así, las condiciones se mantienen sin complicaciones en toda la Ciudad.
Hace 29 minutos
Amanecer fresco en Capital Federal: nubes y claros, sin lluvia y viento leve
Arrancamos el sábado con nubes y claros en Capital Federal. El registro oficial de las 04:00 marca una temperatura de 10° y una sensación térmica de 10°C, por lo que el amanecer se presenta fresco y estable.
El pronóstico del tiempo para esta hora indica probabilidad de lluvia del 0%, con una humedad del 81% y una nubosidad del 27%. La visibilidad alcanza los 40 kilómetros y no se registra niebla.
El viento medio es de 4 km/h con ráfagas de 12 km/h. La presión atmosférica es de 1014 hPa, el punto de rocío es de 7°C y la cota de nieve se ubica en 2600 metros, condiciones que sostienen una mañana sin sobresaltos.
Hace 1 hora
Cielo con nubes y claros: el sábado arranca fresco en Capital Federal
El Sábado 29 de agosto arranca en Capital Federal con alternancia de nubes y claros. El registro oficial de las 04:00 marcó una temperatura de 10°, con una sensación térmica de 10 °C y una humedad del 81%.
La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en esta franja de la madrugada. La nubosidad alcanza el 27%, la visibilidad se mantiene en 40 kilómetros y el viento sopla leve a 4 km/h, con ráfagas de 12 km/h.
El punto de rocío se ubica en 7 °C, la presión atmosférica está en 1014 hPa y no se registra niebla. La cota de nieve se encuentra en 2600 metros. Seguí el pronóstico del tiempo en la Ciudad para conocer cómo evoluciona el clima durante la mañana.
Hace 1 hora
Sábado con nubes y claros: 10°C y sin lluvia en Capital Federal
Arrancamos el Sábado, 29 de agosto con una madrugada fresca y cielo con nubes y claros en Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 04:00 el termómetro marcó 10°C, la sensación térmica fue también de 10°C y la humedad llegó al 81%.
La probabilidad de lluvia es del 0% para esta franja, con viento medio de 4 km/h y ráfagas de 12 km/h. La presión atmosférica es de 1014 hPa, la visibilidad alcanza los 40 km y la nubosidad es del 27%, en una jornada sin niebla.
El punto de rocío se ubica en 7°C y la cota de nieve en 2600 metros. El pronóstico del tiempo sigue en vivo: toda la información del clima en Capital Federal, minuto a minuto en El Destape.
Hace 1 hora
Madrugada con nubes y claros y 10°C en Capital Federal: el clima, minuto a minuto
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la madrugada en Capital Federal presenta nubes y claros y una temperatura de 10°C. A las 03:00, la sensación térmica es de 10°C y la humedad alcanza el 82%, con un pronóstico del tiempo que marca 0% de probabilidad de lluvia.
El cielo tiene una nubosidad del 52% y la visibilidad es de 40 kilómetros. El viento medio sopla a 7 km/h con ráfagas de 12 km/h, la presión atmosférica se ubica en 1014 hPa y el punto de rocío llega a 7°C. No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 2700 metros.
Con 0% de probabilidad de lluvia, la jornada arranca estable en la Ciudad de Buenos Aires. Seguí esta actualización en vivo para conocer todos los cambios del clima durante el sábado.
Hace 1 hora
Madrugada con nubes y claros y 10°: así arranca el sábado en Buenos Aires
La madrugada de este sábado arrancó en Capital Federal con nubes y claros y una temperatura de 10°. Según el registro de las 03:00, la sensación térmica también es de 10°C, por lo que el frío se mantiene estable en la ciudad.
El Servicio Meteorológico Nacional indica que la probabilidad de lluvia es del 0%, con una humedad relativa del 82% y una visibilidad de 40 kilómetros. El viento sopla a 7 km/h con ráfagas de 12 km/h, el punto de rocío es de 7°C y la presión atmosférica llega a 1014 hPa, con una nubosidad del 52%.
No se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 2700 metros, así que las condiciones están dadas para una noche fresca y seca. Seguí en vivo el minuto a minuto del clima en Buenos Aires.
Hace 2 horas
Madrugada del sábado con nubes y claros en Capital Federal: 10 grados y sin lluvia
La madrugada de este sábado 29 de agosto arrancó con nubes y claros en la Capital Federal. El registro de las 03:00 indica una temperatura actual de 10°C y una sensación térmica de 10°C, con una humedad del 82%.
El Servicio Meteorológico Nacional reportó una probabilidad de lluvia del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones durante este bloque. El cielo presenta una nubosidad del 52%, con buena visibilidad: 40 kilómetros.
En cuanto al viento, el promedio es de 7 km/h con ráfagas de 12 km/h. La presión atmosférica alcanza los 1014 hPa, el punto de rocío se ubica en 7°C y no se registra niebla. La cota de nieve llega a los 2700 metros.
Hace 2 horas
La madrugada porteña arranca con 10°, nubes y claros y sin lluvia
En este inicio de sábado, la Capital Federal arranca con una madrugada estable y sin complicaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 el termómetro marcó 10°C y la sensación térmica es idéntica: 10°C. El cielo se presenta con nubes y claros, ideal para quienes transitan la ciudad a esta hora.
La humedad es del 82%, pero la probabilidad de lluvia sigue en 0%, así que no se esperan precipitaciones. El viento medio es de 7 km/h, con ráfagas de 12 km/h, y la visibilidad alcanza los 40 km. Tampoco se registra niebla en el área.
Con una nubosidad del 52%, el parte oficial mantiene una presión atmosférica de 1014 hPa, un punto de rocío de 7°C y una cota de nieve en 2700 metros. La noche sigue fresca, con el termómetro pegado a los 10 grados y sin lluvia a la vista.
Hace 10 horas
Cómo es el plan de la Ciudad para enfrentar el fenómeno de "El Niño"
El esquema contempla 177 puntos estratégicos distribuidos por el territorio porteño. “Tenemos la capacidad para anticiparnos", enfatizó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Hace 13 horas
Chau diluvio y vuelve el frío polar al AMBA: a cuánto baja la temperatura
El SMN anticipó una jornada de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero advirtió que el tiempo empezará a mejorar pronto. El viernes, podrían llegar temperaturas más bajas y la estabilidad.
15:58 | 27/08/2026
Santa Rosa se aleja para darle paso al eclipse lunar: cómo seguirá el tiempo
El jueves comenzó con cierta inestabilidad, pero con el correr de las horas las condiciones tenderán a mejorar. El cielo estará despejado para observar el fenómeno astronómico.
13:25 | 27/08/2026
Tormenta "Santa Rosa": por qué se llama así y todo lo que hay que saber
La tradicional tormenta de fines de agosto vuelve a instalarse en el imaginario argentino. Pero detrás del nombre hay una historia religiosa y un fenómeno meteorológico que no ocurre necesariamente todos los años ni tiene una fecha exacta.
Tormenta Santa Rosa.
06:51 | 27/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:34 | 26/08/2026
Kicillof anunció un plan de contingencia para El Niño: "Hay que estar preparados"
El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció un plan de contingencia ante el avance del fenómeno El Niño y advirtió que podría afectar a buena parte del territorio provincial. El mandatario adelantó que reclamará el dinero de los ATNs, Fondos Hídricos y Viales a Nación.
07:00 | 26/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:52 | 25/08/2026
La temperatura del océano alcanzó su máximo histórico en plena intensificación de El Niño
La anomalía responde a la combinación del cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles, que ya elevó la temperatura base del agua en 0,8 °C.
17:23 | 25/08/2026
Cuál es la temperatura de la superficie del mar, según Copernicus
La superficie de los océanos llegó a una temperatura media global de 21,1° el 22 de agosto, el valor más alto desde que existen registros satelitales. El récord, confirmado por Copernicus, ocurre en pleno desarrollo de El Niño y suma una nueva señal de alerta sobre el calentamiento del planeta.
Oceáno.
14:22 | 25/08/2026
Cambio rotundo en el clima: la advertencia por la llegada de la Tormenta de Santa Rosa
Las bajas temperaturas del lunes y martes comienzan a disiparse con el correr de la semana, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las lluvias volverán el jueves con temperaturas de hasta 18 °C. Hay alertas por nevadas y lluvias fuertes.
06:55 | 25/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:01 | 24/08/2026
Se viene Santa Rosa: este es el día con más chance de tormentas
El frío polar quedará atrás en los próximos días para dar lugar a un aumento gradual de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La última semana de agosto tendrá jornadas inestables y probabilidad de lluvias.
15:39 | 24/08/2026
Vuelven a cerrar el paso a Chile por mal tiempo: ¿hasta qué hora estará abierto?
A una semana de su reapertura, el paso internacional volvió a cerrar. Había estado inhabilitado durante más de 30 días producto de las malas condiciones meteorológicas.
03:00 | 24/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo hoy
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.