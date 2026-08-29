Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 29 de agosto

La Capital Federal arranca este sábado con una temperatura de 10° y el cielo con nubes y claros. El registro oficial de las 04:00, según el Servicio Meteorológico Nacional, marca una sensación térmica de 10°C y una humedad del 81%, en una mañana fresca pero estable.

El pronóstico del tiempo para esta hora indica una probabilidad de lluvia del 0%, con nubosidad del 27% y visibilidad de 40 km. El viento medio es de 4 km/h, con ráfagas de hasta 12 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1014 hPa.

Además, no se registra niebla, el punto de rocío es de 7°C y la cota de nieve se ubica en 2600 metros. Así, las condiciones se mantienen sin complicaciones en toda la Ciudad.