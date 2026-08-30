Fenómeno El Niño: advierten por el impacto sobre los suelos saturados en Santa Fe

Un nuevo pronóstico fortaleció las proyecciones sobre la intensidad que tendrá el fenómeno El Niño. Desde el Instituto Nacional del Agua (INA) anticipan un período húmedo para el Litoral y pidieron mantener activos los sistemas de alerta temprana y prevención en la provincia de Santa Fe.

El ingeniero Juan Borus, hidrólogo y vocero del Instituto Nacional del Agua (INA), explicó que una parte importante de los suelos santafesinos se encuentra saturada o cerca de la saturación. "Si las lluvias en esta situación de distribución persisten y vuelven a darse, el escenario húmedo puede dominar la provincia y ese es el problema", advirtió.

Borus recordó las consecuencias de las lluvias registradas entre el 14 y el 16 de abril, que provocaron anegamientos y dejaron grandes sectores de la provincia afectados.

En diálogo con UNO Santa Fe, el riesgo no está determinado solamente por el nivel de los grandes ríos, sino también por la capacidad de los suelos y los sistemas de drenaje para absorber y evacuar nuevas precipitaciones.

Uno de los puntos que genera atención es la posibilidad de que las precipitaciones comiencen a desplazarse hacia la alta cuenca del río Paraná, tal como anticipan algunas tendencias climáticas regionales.

Sin embargo, señaló que ese cambio todavía no se produjo. "Estamos esperando hace por lo menos tres semanas tener noticias en ese sentido y no las tenemos", aseguró.

El especialista advirtió que las previsiones climáticas indican que todo el Litoral argentino podría registrar lluvias por encima de lo normal hasta el 31 de octubre, escenario que podría prolongarse durante el último bimestre del año e incluso extenderse hacia comienzos de 2027.

El río Paraná está lejos de una situación de riesgo

Respecto del río Paraná, Borus llevó tranquilidad y explicó que actualmente los niveles se encuentran lejos de los valores que representan una situación de riesgo.

"En principio, en lo que hace al Paraná, ahora tenemos del orden de tres metros la lectura de escala en Chaco capital y con una tendencia claramente descendente", señaló.

El especialista estimó que esa tendencia descendente podría mantenerse durante los próximos 10 días o dos semanas. En Santa Fe, proyectó niveles en torno de los 2,50 a 2,60 metros, también muy alejados de las cotas de riesgo.

No obstante, aclaró que el panorama podría cambiar durante el último trimestre del año si finalmente se concreta el escenario climático previsto y las lluvias comienzan a incrementarse de manera sostenida en la alta cuenca.

Para que el aporte del Paraná se vuelva significativo, explicó, no alcanza con que simplemente aumenten las precipitaciones en el norte de la cuenca: debe registrarse lluvia con intensidad, frecuencia y acumulados semanales importantes.