Chau diluvio y vuelve el frío polar al AMBA: cuándo para de llover y a cuánto baja la temperatura

Este jueves 27 de agosto, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció bajo la lluvia y con el cielo completamente cubierto. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), toda la jornada estará atravesada por lluvias y chubascos, aunque marcarán el punto de inflexión para un posterior descenso de la temperatura.

Según el organismo nacional, las precipitaciones continuarán durante una gran parte del día, con una probabilidad que alcanzará hasta el 40% durante la tarde. La temperatura máxima llegará a los 18°C, mientras que la mínima se ubicará en torno de los 13°C.

El viento soplará desde el sector este con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Recién por la noche del jueves, las condiciones comenzarán a mejorar y la posibilidad de nuevas lluvias descenderá por debajo del 10%.

El viernes llegará con frío, pero sin precipitaciones

El cambio será más evidente durante el viernes 28. Según el SMN, el AMBA tendrá una jornada mucho más estable, con cielo algo nublado durante las primeras horas y tendencia a despejarse durante el resto del día.

La temperatura será una de las principales protagonistas ya que se espera una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, en un punto que marcará el descenso respecto de los valores de los últimos días. No se prevén precipitaciones y el viento continuará siendo leve y desde el este.

Así es como después de una jornada gris y lluviosa, el cierre de la semana tendrá condiciones algo más agradables, aunque con un ambiente claramente más frío, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

El mes termina con tiempo cambiante

Los últimos días de agosto tradicionalmente se espera la denominada tormenta de Santa Rosa. Sin embargo, desde el SMN aclararon que no se trata de un fenómeno meteorológico con una fecha fija, sino de una tradición popular vinculada a las lluvias y tormentas que pueden registrarse cerca del final de agosto.

De hecho, el organismo meteorológico señala que las tormentas asociadas a esta tradición pueden producirse varios días antes o después de esa fecha, por lo que no existe un patrón fijo.

Por ahora, el pronóstico muestra un panorama bastante definido con lluvias durante este jueves, mejoras hacia la noche, un viernes más frío y estable y una transición hacia los primeros días de septiembre con temperaturas que podrían variar, como comúnmente ocurre en esta época del año.