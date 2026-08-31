El último día de agosto atraviesa condiciones meteorológicas adversas en diferentes sectores de la Patagonia, donde se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, además de precipitaciones y nevadas sobre la franja cordillerana. Este escenario seguirá los primeros días de septiembre con el avance de nuevos sistemas de baja presión provenientes del océano Pacífico.

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Las precipitaciones afectarán principalmente a las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por otro lado, en el centro del país el cambio llegará a partir de la segunda mitad de la semana con el arribo de un frente frío que provocará lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), acompañado de un posterior descenso térmico.

Este lunes un sistema frontal se aleja sobre el océano Atlántico, lo que dejará atrás un marcado gradiente de presión sobre buena parte de la Patagonia. A su vez, un segundo frente, más desorganizado, mantendrá activas las precipitaciones sobre el oeste de la región.

Según el sitio Meteored, las lluvias y nevadas se concentrarán principalmente desde el extremo sur de Neuquén hasta Río Negro y Chubut. Sobre Santa Cruz estos fenómenos se presentarán de forma más dispersa. En algunos sectores de la Cordillera, las nevadas podrían alcanzar una intensidad considerable.

Por otro lado, el sudoeste de Río Negro y el noroeste de Chubut permanecerán entre las áreas con mayor actividad. Pero el viento será el más destacado, con diferencias de presión que podrían dar lugar a ráfagas de entre 70 y 80 kilómetros por hora sobre la estepa y la costa chubutense, afectando también a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La costa y Línea Sur de Río Negro también registrará períodos ventosos. También en sectores precordilleranos de Neuquén, como Zapala, las ráfagas podrían superar los 65 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para la primera semana de septiembre

A partir del martes 1 de septiembre habrá un disminución parcial de la intensidad del viento, pero aún podrían perdurar ráfagas de entre 45 y 55 kilómetros por hora sobre la costa chubutense, especialmente el tramo comprendido entre Camarones y Comodoro Rivadavia.

Además, un nuevo sistema de baja presión avanzará desde el Pacífico hacia la isla chilena de Chiloé y favorecerá -durante la segunda mitad del día- un incremento de las lluvias y nevadas en la cordillera del norte de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y el sur de Neuquén.

También podrían registrarse chaparrones de lluvia y agua-nieve en la Línea Sur rionegrina y en algunos sectores de la estepa del norte de Chubut. Otro de los puntos patagónicos donde se hará más evidente el cambio es Bariloche, luego de una máxima cerca a los 5 grados de este lunes, el martes la temperatura apenas llegará a los tres grados y las precipitaciones aumentarán desde el mediodía.

Aunque la Patagonia norte presentará un panorama diferente. En la ciudad de Neuquén y el Alto Valle se prevén máximas de entre 17 y 19 grados, junto con períodos prolongados sin precipitaciones.

¿Cuándo llueve en el AMBA?

En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores el cierre de agosto será más estable. El martes 1 de septiembre dará inicio una primavera meteorológica que mantendrá un panorama similar al de este lunes, aunque la mañana será uno o dos grados más fresca.

El miércoles las condiciones seguirán con un tiempo estable, pero el viento rotará hacia el noreste y favorecerá un nuevo ascenso térmico, por lo que las máximas llegarían a ubicarse por encima de los 21 grados. Además, la humedad presente favorecerá el aumento de la nubosidad hacia el final del día.

Sin embargo, el cambio más fuerte se sentirá desde el jueves cuando un nuevo frente frío de origen polar avance sobre el centro del país. Según los modelos meteorológicos, las lluvias se sentirán en el AMBA sobre la primera mitad del jueves, aunque no se esperan precipitaciones significativas.