El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó el día con tormentas breves e intensas que se prolongaron hasta este mediodía. Santa Rosa pasó unos días antes este año, ya que durante la madrugada y desde las 6 muchos especulaban con salir a horario de sus casas para ir al trabajo o estudiar.

Una tormenta puntual avanzó sobre el AMBA con mucha actividad eléctrica y lluvias moderadas que perduraron por unos 20 a 30 minutos, acumulando hasta 20 milímetros. Se espera que las condiciones sigan mejorando para observar esta noche el eclipse lunar que será visible desde la Argentina.

Si bien el frío polar se retiró, volverá a intensificarse a partir de inicios de septiembre. Este jueves finalizará con una disminución de la nubosidad, respecto a las horas previas, por lo que podría haber una cobertura estimada de entre 40 y 60 %.

Según el sitio Meteored, la presencia de claros entre las nubes podría permitir observar buena parte del eclipse desde CABA y alrededores.

¿Cómo sigue el tiempo?

El viernes se presentará mucho más estable en Buenos Aires. La nubosidad seguirá en disminución y, por el momento, no se esperan precipitaciones, con una mínima de 10 grados y una máxima de 16.

Para el sábado 29 se esperan buenas condiciones, con un cielo algo o parcialmente nublado y temperaturas de entre 9 y 17 en la Ciudad de Buenos Aires. La estabilidad seguirá el domingo, con nubosidad parcial y un leve repunte térmico con vientos predominantes del sudeste o del este con poca intensidad.

Recién el lunes 31 habrá algo más de variabilidad, especialmente durante la mañana. La probabilidad de lluvias es del 10% y la temperatura se ubicará entre 12 y 19 grados. Para el inicio de septiembre está pronosticado el ingreso de una masa de aire frío y vientos del sur mucho más definidos en la región del AMBA.

¿Cuál es la mejor hora para ver el eclipse?

De acuerdo a datos publicados por la NASA, el proceso iniciará a las 22:24 del jueves con la fase penumbral. A partir de las 23:34 iniciará el eclipse parcial, momento en el que la sombra de la Tierra empieza a avanzar sobre la superficie lunar. El Servicio de Hidrografía Nacional precisó que el fenómeno será visible en el este del Océano Pacífico en toda América, Europa y África.

Los expertos indicaron que el punto máximo del fenómeno —que alcanzará el 93% del diámetro del satélite— se registrará alrededor de la 1:13 de la madrugada del viernes 28.

Finalmente, la fase parcial concluirá a las 2:52 y el eclipse finalizará por completo a las 4:02. Por lo tanto, quienes deseen observar el fenómeno deberán quedarse despiertos hasta tarde.