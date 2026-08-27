A qué hora y dónde ver el eclipse lunar de hoy jueves 27 y viernes 28 de agosto 2026 en Argentina

Un eclipse lunar parcial podrá verse desde toda la Argentina durante la noche del jueves 27 y las primeras horas del viernes 28 de agosto de 2026. El fenómeno astronómico tendrá su momento de mayor ocultamiento durante la madrugada y permitirá observar cómo la sombra de la Tierra cubre gran parte del disco lunar.

El evento será visible a simple vista y no requiere anteojos ni ningún tipo de protección para los ojos. En Buenos Aires, el máximo se producirá a la 1.13 del viernes, cuando aproximadamente el 93% del disco lunar quede cubierto por la sombra terrestre.

Eclipse lunar de agosto 2026: a qué hora comienza y cuándo será el máximo

El fenómeno tendrá distintas etapas a lo largo de la noche. De acuerdo al cronograma del Planetario Galileo Galilei, estos son los horarios para seguirlo desde Argentina:

22.24 del jueves: comienza la fase penumbral, un cambio muy tenue que puede ser difícil de percibir.

comienza la fase penumbral, un cambio muy tenue que puede ser difícil de percibir. 23.33: la Luna ingresa en la umbra, la parte más oscura de la sombra de la Tierra y comienza el eclipse parcial.

la Luna ingresa en la umbra, la parte más oscura de la sombra de la Tierra y comienza el eclipse parcial. 1.13 del viernes: llega el máximo del eclipse , con una cobertura cercana al 93% del disco lunar en Buenos Aires.

llega el , con una cobertura cercana al 93% del disco lunar en Buenos Aires. 2.52: la Luna comienza a salir de la umbra.

la Luna comienza a salir de la umbra. 4.01: finaliza la fase penumbral y termina el fenómeno completo.

La fase parcial propiamente dicha durará unas 3 horas y 18 minutos, mientras que si se considera también la etapa penumbral, el evento se extenderá durante aproximadamente 5 horas y 38 minutos.

Dónde se podrá ver el eclipse lunar en Argentina

La buena noticia para quienes quieran observarlo es que el eclipse será visible de principio a fin desde todo el territorio argentino, siempre que las condiciones meteorológicas permitan tener un cielo despejado. También podrá observarse desde gran parte de América y algunas regiones de África, Europa y la Antártida.

En Buenos Aires, la Luna estará suficientemente elevada durante las distintas etapas del fenómeno. Para quienes quieran seguirlo desde la Ciudad, el mejor momento será alrededor de la 1.13, cuando se produzca el máximo. Desde otros puntos del país los horarios son prácticamente los mismos, ya que Argentina utiliza una única zona horaria.

Eclipse.

Para obtener una mejor experiencia, los especialistas recomiendan buscar un lugar con poca contaminación lumínica y una vista despejada del cielo. No es necesario contar con telescopio: el eclipse puede observarse directamente.

Por qué la Luna puede verse roja durante el eclipse

El fenómeno se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite natural. Como en este caso solo una parte del disco lunar ingresa en la umbra, se trata de un eclipse parcial y no de uno total.

Durante el máximo, parte de la Luna puede adquirir una tonalidad rojiza o anaranjada. Esto ocurre porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar al satélite. La atmósfera dispersa las longitudes de onda más cortas y permite que predominen los tonos rojizos.

Si bien suele hablarse de una “Luna de sangre”, la denominación puede resultar engañosa en este caso: técnicamente es un eclipse lunar parcial profundo, ya que el disco lunar no queda completamente dentro de la sombra terrestre.

Una actividad gratuita para ver el eclipse

Quienes estén en Buenos Aires tendrán además una alternativa especial para observar el fenómeno. El Planetario Galileo Galilei abrirá sus puertas este jueves 27 a las 23 para una actividad gratuita, con telescopios supervisados por divulgadores, una estación accesible para personas con discapacidad y música en vivo.

La actividad será por orden de llegada y podrá suspenderse en caso de lluvia o cielo completamente nublado. Si hay poca nubosidad, se realizará normalmente.