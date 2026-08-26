En la noche de este jueves 27 de agosto llega uno de los momentos más esperados del año por los amantes de la astronomía: el eclipse lunar parcial, un fenómeno que no se repetirá hasta 2029 y que se podrá observar de la mejor manera desde el Planetario Galileo Galilei en la ciudad de Buenos Aires.

A qué hora se podrá ver el eclipse lunar en el Planetario de CABA

El evento se realizará este jueves desde las 23 hs hasta las 3.00 hs del viernes del 28 de agosto en la Explanada del Planetario Galileo. Durante el eclipse, la Luna adquirirá una tonalidad sutilmente rojiza o anaranjada.

Se trata de una oportunidad única para quienes disfrutan la observación del cielo, ya que no solo se podrán utilizar los telescopios para mirar, sino que también habrá charlas con divulgadores, una radio abierta y un show de mapping en la explanada, completamente gratis.

La actividad en el Planetario es completamente libre y gratuita, no hace falta hacer reservas para ir. El acceso a los telescopios será por orden de llegada. Sin embargo, la actividad se suspende por lluvia.

¿Se podrá ver el eclipse en otros lugares de Argentina?

El eclipse es el fenómeno astronómico más importante del año y se puede observar a simple vista desde todo el territorio argentino y sudamericano. Al tratarse de un fenómeno que coincide con la noche completa, se podrá observar con bastante claridad y no se necesitan telescopios o herramientas específicas; tampoco hace falta protección ocular.

Para disfrutarlo, se recomienda buscar un sitio con poca contaminación lumínica y horizonte despejado hacia el norte, será visible siempre que el clima no afecte la visibilidad de la Luna, ya que si el cielo no está despejado, puede perderse la oportunidad de ver con claridad del fenómeno.