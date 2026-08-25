A qué hora ver el eclipse lunar del 27 y 28 de agosto 2026 en Argentina y 3 rituales para hacer

Esta semana llega uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar que se podrá disfrutar entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. Se trata del último eclipse lunar observable hasta el año 2029, por lo que es un momento clave para los amantes de la astronomía y también para quienes creen en la astrología y buscan aprovechar la energía del evento.
Llega el eclipse lunar: a qué hora verlo en Argentina
Durante el evento, la Tierra se ubicará entre el Sol y la Luna y proyectará su sombra sobre el satélite natural hasta cubrir prácticamente la totalidad de su superficie. Así, generará una tonalidad rojiza conocida popularmente como “Luna de sangre” que se podrá ver a simple vista en todo el territorio argentino, sin necesidad de telescopios ni filtros especiales.
El fenómeno se podrá disfrutar a lo largo de casi seis horas entre la noche del 27 y madrugada del 28:
- 22.23 (jueves 27): comienza la fase penumbral, con una disminución de brillo apenas perceptible.
- 23.34 (jueves 27): se inicia el eclipse parcial, cuando la sombra más densa de la Tierra empieza a avanzar sobre el disco lunar.
- 1.13 (viernes 28): se alcanzará el punto máximo del fenómeno, con una cobertura cercana al 93% de la superficie y el característico tono cobrizo.
- 2.52 (viernes 28): finaliza la fase parcial.
- 4.02 (viernes 28): termina por completo el eclipse penumbral.
Al tratarse de un fenómeno que coincide con la noche completa, se podrá observar con bastante claridad en Argentina. Para disfrutarlo, se recomienda buscar un lugar con poca contaminación lumínica y horizonte despejado hacia el norte para disfrutar mejor del espectáculo.
Los 3 rituales claves para hacer durante el eclipse lunar
Más allá del interés científico, para la astrología estos eventos son momentos de mucha energía y son ideales para hacer rituales vinculados al cierre de ciclos, la introspección y la manifestación. Hay tres propuestas muy simples que podés aprovechar a hacer en la noche de este jueves 27 de agosto:
- Escritura de liberación: consiste en anotar en un papel aquello que se desea dejar atrás -ya sea hábitos, vínculos, situaciones y hasta sentimientos— y quemarlo como gesto de cierre.
- Meditación bajo la luz lunar: sentarse en silencio durante unos minutos mientras la Luna alcanza su punto máximo puede favorecer la calma y la conexión con las propias emociones.
- Limpieza energética del hogar: encender sahumerios o velas y airear los ambientes es una práctica habitual entre quienes buscan renovar energías coincidiendo con los cambios de fase lunar, especialmente en un evento de esta magnitud.