El próximo eclipse solar total podrá verse desde Argentina: la NASA confirmó la fecha

Un eclipse solar total recorrió este miércoles una estrecha franja del hemisferio norte donde el día se convirtió en noche durante unos minutos. Millones de personas contemplaron el espectáculo en vivo y a través de una transmisión especial de la NASA. Ahora, el hemisferio sur se prepara para vivir su propio eclipse.

Aunque la fecha ya está confirmada, los países del sur —entre ellos Argentina— deberán esperar unos cuantos años para vivir un nuevo eclipse solar total. De acuerdo al catálogo global de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el 5 de diciembre de 2048 es la fecha en la que nuestro territorio verá cómo el día se convertirá en noche durante 3 minutos y 28 segundos.

Podrá verse regiones de Chile, Argentina, Namibia y Botswana. La NASA detalló que el eclipse será visible desde una franja específica, por lo que cada encuentro entre la Luna y el Sol es excepcional. La última vez que se vio en nuestro país fue en 2020.

¿Habrá otros eclipses en Argentina antes del 2048?

Si bien faltan 22 años, los ansiosos podrán observar otros espectáculos en el cielo. Uno de los más esperados es el denominado "anillo de fuego", un eclipse anular que cruzará partes de Chile y Argentina, donde la Luna no logra cubrir por completo el disco solar y deja visible un aro brillante.

Trevelin es una de las ciudades patagónicas que se prepara para recibir a cientos de turistas que quieran observar el fenómeno, ya que diseñó una agenda para recibir el eclipse. Algunas de las actividades son charlas con científicos, campamentos bajo las estrellas y expediciones a miradores panorámicos para vivir el evento en comunidad.

Según el guía de turismo Pablo Gerez, por la zona de Esquel y Trevelin pasará la franja central del fenómeno "cuando la Luna proyecte la sombra sobre la superficie de la Tierra". "El trayecto del eclipse cruzará exactamente por Esquel, Trevelin, Nahuelpan y parte del Área Natural Protegida Piedra Parada", agregó Gerez.

Luego, habrá eclipses parciales el 11 de julio y el 5 de diciembre de 2029. En ambas fechas, el Sol será parcialmente ocultado por la Luna, dejando a la vista una media luna solar de asombroso impacto visual.

Recién el 12 de septiembre de 2034 podrá observarse otro eclipse anular que cruzará parte de la Argentina, extendiéndose también en Bolivia, Paraguay y Brasil.

Antes de diciembre de 2048, habrá un eclipse parcial el 16 de diciembre de 2047 que podrá verse desde el sur de Argentina, Chile y la Antártida.

¿Cómo ver un eclipse solar de manera segura?

Según especialistas de la American Academy of Ophthalmology, mirar al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la retina. Por ello, brindaron una serie de recomendaciones para observar el eclipse de manera segura.