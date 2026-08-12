Un eclipse solar total atrae multitudes a España e Islandia para el 'evento del siglo'

Un turista contempla la puesta de sol el día anterior al eclipse solar, en la Costa da Morte, en el noroeste de España

Millones de personas en toda España e Islandia se prepararon para presenciar un eclipse solar total el miércoles, equipándose con gafas protectoras y desplazándose a zonas desde donde ‌se pudiera observar en su totalidad este ‌inusual fenómeno astronómico.

La fascinación de los seres humanos por los eclipses está bien documentada. Históricamente, el oscurecimiento repentino del cielo solía interpretarse como un presagio, una lucha cósmica o un signo del poder divino.

Los observadores del cielo de hoy en día buscan experimentar esa misma sensación misteriosa cuando el día se convierte brevemente en crepúsculo y algunos animales se quedan en silencio mientras la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol.

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"Espero que después haya una generación de niñas que decidan hacerse astrónomas y ​astrofísicas", dijo Juan Cruz, secretario ⁠de Estado de Ciencia de España. "Es una situación muy peculiar".

Las autoridades esperaban hasta seis millones de ‌visitantes, principalmente en zonas rurales situadas en la trayectoria del eclipse a lo largo ⁠del norte de España y las islas Baleares, según Cruz. ⁠En España, el eclipse irá seguido rápidamente de la puesta de sol, lo que hace que el evento resulte especialmente atractivo.

Dado que el eclipse de este año coincide con uno de los periodos de ⁠mayor riesgo de incendios, España ha puesto en marcha una operación policial a gran escala ​y una campaña de seguridad pública.

El Gobierno también lo considera una oportunidad ‌para dar a conocer regiones poco visitadas y ‌ayudar a mitigar las preocupaciones sobre el exceso de turismo en la costa, al redistribuir las ⁠aglomeraciones lejos de los centros turísticos costeros saturados.

La última vez que la península ibérica fue testigo de un eclipse solar total fue en 1912. Está previsto que se produzca otro el 2 de agosto de 2027 y un eclipse anular en enero de 2028, completando así el denominado "trío de eclipses ibéricos".

FIEBRE ​DEL ECLIPSE EN ‌LA TIERRA DE LAS SAGAS

En Reikiavik, la capital de Islandia, las gafas para eclipses llevan días agotadas, ya que este país nórdico de unos 400.000 habitantes espera recibir hasta 80.000 visitantes.

Una estrecha franja de totalidad alcanzará la costa más occidental de Islandia sobre las 17:44 hora local (1744 GMT), antes de que la sombra de la Luna se desplace hacia ⁠el este.

La fase de totalidad durará hasta 2 minutos y 13 segundos en el extremo occidental, aunque en la mayoría de las ciudades los periodos de oscuridad serán más breves. Las autoridades han advertido de que habrá mucho tráfico y han instado a los espectadores a llegar con antelación.

La cantante Björk tenía previsto actuar como DJ en un evento dedicado al eclipse al sur de Reikiavik.

La agencia espacial estadounidense NASA tiene previsto hacer volar un avión WB-57 a gran altitud desde Islandia para seguir la sombra de la Luna, y equipos ‌financiados por la NASA lanzarán globos para estudiar cómo la oscuridad repentina y el enfriamiento afectan a la atmósfera inferior.

"Vaya, qué genial", dijo Krista Kern, una visitante de Carolina del Norte que describió sus expectativas respecto a la fase de totalidad como una "sensación que se siente con todo el cuerpo", aunque añadió que le preocupaba el tiempo islandés.

A LA CAZA DE LA SOMBRA

Además de los observadores ocasionales, el evento también atrae ‌a los "cazadores de eclipses", entusiastas que recorren el mundo para situarse en la franja de totalidad cada vez que se produce un eclipse.

Gordon Telepun, un cirujano plástico jubilado y astrónomo aficionado de EEUU que ha fotografiado seis ‌eclipses totales, dijo que lo ⁠vería desde la isla de Mallorca porque España reunía todos los requisitos para los cazadores de eclipses.

"Tiene unas condiciones meteorológicas bastante razonables en agosto, una duración de ​la totalidad decente, de más de un minuto y medio, y es fácil llegar hasta allí", dijo.

Con información de Reuters