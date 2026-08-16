Se viene el eclipse lunar que podrá verse desde la Argentina: ¿cuándo es?

El eclipse es uno de los eventos astronómicos más populares porque millones de personal alrededor del mundo los puede presenciar en vivo. Según la zona geográfica y el horario, hay quienes se verán más afectados que otros, ya que un eclipse solar vuelve el día en noche en zonas específicas.

A fin de mes tendrá lugar el eclipse lunar parcial que podrá apreciarse desde Argentina. El Servicio de Hidrografía Nacional precisó que el fenómeno será visible en el este del Océano Pacífico en toda América, Europa y África.

A diferencia de los eclipses solares, que precisan de protección especial para ser observados, los lunares pueden contemplarse de manera segura a simple vista. Es por ello que del próximo 27 al 28 de agosto, millones podrán apreciar el fenómeno a simple vista.

¿Cuánto dura un eclipse lunar?

Los eclipses lunares suelen extenderse durante más tiempo, ya que puede durar varias horas dado el tamaño de la sombra de la Tierra. Pero uno solar puede tener una fase máxima de apenas unos minutos.

No se requiere de ningún equipo especial para observarlo. Solo es necesario que el cielo esté despejado y buscar un lugar con buena visibilidad. También se recomienda usar binoculares o un telescopio si se quieren ver la superficie de la Luna con más detalle.

¿A qué hora será el eclipse lunar parcial?

El eclipse comenzará a las 23:33 del jueves 27 de agosto y finalizará a las 2:51 del viernes 28 de agosto.

Además, el momento de mayor intensidad será a las 1:12 de la madrugada del 28. Por lo tanto, quienes deseen observar el fenómeno deberán tener en cuenta la fecha y la hora, ya que será el último fenómeno del año. El próximo eclipse lunar recién podrá verse en junio de 2029.

¿Por qué se produce un eclipse lunar parcial?

Un eclipse lunar parcial ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, pero estos tres no forman una línea recta en el espacio. Una pequeña parte de la superficie lunar queda cubierta por la parte central y más oscura de la sombra terrestre, denominada umbral.

El resto de la Luna queda cubierto por la parte exterior de la sombra terrestre, llamada penumbra. Así que para que se produzca un eclipse lunar parcial deben suceder dos eventos al mismo tiempo: Luna llena y el Sol, la Tierra y la Luna deben estar alineados casi en línea recta.

Según el sitio Time and date, los eclipses ocurren cuando la Luna cerca de un nodo durante la Luna Llena, y los solares se dan cuando está cerca de un nodo durante la Luna Nueva.

Las etapas de un eclipse lunar parcial