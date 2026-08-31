Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 31 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 5 minutos
Cielo parcialmente nuboso y 13°: así arranca la madrugada del lunes en Capital Federal
La Capital Federal arranca este lunes con una temperatura de 13° y el cielo parcialmente nuboso, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 13° y la humedad alcanza el 85%, por lo que la madrugada se presenta templada y sin riesgo de lluvia.
La probabilidad de lluvia es del 0% y no se esperan precipitaciones. El viento sopla a 7 km/h con ráfagas de 14 km/h, la visibilidad es de 35 km y la presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa. Con una nubosidad del 81%, el punto de rocío en 10°C y la cota de nieve en 2900 m, el pronóstico para las primeras horas del día indica condiciones estables en la ciudad. No se registra niebla.
Hace 20 minutos
Madrugada porteña: 13°, cielo parcialmente nuboso y sin lluvia en Capital Federal
En la madrugada de este lunes, el clima en Capital Federal se presenta con una temperatura de 13° y cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica también es de 13°C, mientras que la humedad alcanza el 85%.
La probabilidad de lluvia es del 0%, con vientos de 7 km/h y ráfagas de 14 km/h. La visibilidad es de 35 km, la presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa y la cota de nieve está en 2900 metros. No se registra niebla y la nubosidad llega al 81% en el cielo porteño.
Hace 1 hora
Madrugada fresca en Capital Federal: el clima arrancó con 13° y parcialmente nuboso
El clima en Capital Federal arrancó este Lunes, 31 de agosto, a las 03:00 con 13°C y el cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es de 13°C, la humedad alcanza el 85% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
La nubosidad domina el cielo con un 81% de cobertura, aunque la visibilidad es amplia: 35 kilómetros. El viento medio sopla a 7 km/h con ráfagas de 14 km/h, mientras la presión atmosférica marca 1015 hPa y no se registra niebla.
El punto de rocío está en 10°C y la cota de nieve llega a los 2900 metros. Así, el pronóstico del tiempo para la madrugada porteña no anticipa lluvias y mantiene una madrugada estable.
Hace 11 horas
Fenómeno El Niño: advierten por el impacto sobre los suelos saturados en Santa Fe
El Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que el inicio de un período húmedo en el Litoral traerá severas complicaciones para la región y alertó sobre los riesgos asociados al incremento del caudal de los ríos.
Hace 11 horas
Frío polar: el invierno sigue y vuelven las bajas temperaturas en casi todo el país
La primera semana de septiembre mantendrá cierta estabilidad meteorológica, pero el ingreso de una masa de aire frío de origen polar cambiará las condiciones en los próximos días.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 30 de agosto
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 29 de agosto
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19:28 | 28/08/2026
Cómo es el plan de la Ciudad para enfrentar el fenómeno de "El Niño"
El esquema contempla 177 puntos estratégicos distribuidos por el territorio porteño. “Tenemos la capacidad para anticiparnos", enfatizó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
15:50 | 28/08/2026
Chau diluvio y vuelve el frío polar al AMBA: a cuánto baja la temperatura
El SMN anticipó una jornada de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero advirtió que el tiempo empezará a mejorar pronto. El viernes, podrían llegar temperaturas más bajas y la estabilidad.
15:58 | 27/08/2026
Santa Rosa se aleja para darle paso al eclipse lunar: cómo seguirá el tiempo
El jueves comenzó con cierta inestabilidad, pero con el correr de las horas las condiciones tenderán a mejorar. El cielo estará despejado para observar el fenómeno astronómico.
13:25 | 27/08/2026
Tormenta "Santa Rosa": por qué se llama así y todo lo que hay que saber
La tradicional tormenta de fines de agosto vuelve a instalarse en el imaginario argentino. Pero detrás del nombre hay una historia religiosa y un fenómeno meteorológico que no ocurre necesariamente todos los años ni tiene una fecha exacta.
Tormenta Santa Rosa.
06:51 | 27/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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17:34 | 26/08/2026
Kicillof anunció un plan de contingencia para El Niño: "Hay que estar preparados"
El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció un plan de contingencia ante el avance del fenómeno El Niño y advirtió que podría afectar a buena parte del territorio provincial. El mandatario adelantó que reclamará el dinero de los ATNs, Fondos Hídricos y Viales a Nación.
07:00 | 26/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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20:52 | 25/08/2026
La temperatura del océano alcanzó su máximo histórico en plena intensificación de El Niño
La anomalía responde a la combinación del cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles, que ya elevó la temperatura base del agua en 0,8 °C.
17:23 | 25/08/2026
Cuál es la temperatura de la superficie del mar, según Copernicus
La superficie de los océanos llegó a una temperatura media global de 21,1° el 22 de agosto, el valor más alto desde que existen registros satelitales. El récord, confirmado por Copernicus, ocurre en pleno desarrollo de El Niño y suma una nueva señal de alerta sobre el calentamiento del planeta.
Oceáno.
14:22 | 25/08/2026
Cambio rotundo en el clima: la advertencia por la llegada de la Tormenta de Santa Rosa
Las bajas temperaturas del lunes y martes comienzan a disiparse con el correr de la semana, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las lluvias volverán el jueves con temperaturas de hasta 18 °C. Hay alertas por nevadas y lluvias fuertes.