Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 31 de agosto

La Capital Federal arranca este lunes con una temperatura de 13° y el cielo parcialmente nuboso, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica también es de 13° y la humedad alcanza el 85%, por lo que la madrugada se presenta templada y sin riesgo de lluvia.

La probabilidad de lluvia es del 0% y no se esperan precipitaciones. El viento sopla a 7 km/h con ráfagas de 14 km/h, la visibilidad es de 35 km y la presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa. Con una nubosidad del 81%, el punto de rocío en 10°C y la cota de nieve en 2900 m, el pronóstico para las primeras horas del día indica condiciones estables en la ciudad. No se registra niebla.