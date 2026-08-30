Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 30 de agosto

La Capital Federal atraviesa una madrugada tranquila con cielo despejado y una temperatura de 11°C, según el registro oficial de las 03:00 del Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica coincide exactamente con los termómetros, lo que marca un arranque de domingo estable y sin sorpresas.

La humedad es alta, del 86%, pero la probabilidad de lluvia es nula. El punto de rocío se ubica en 9°C y la nubosidad es del 0%, por lo que el cielo lucirá completamente despejado durante la madrugada. La visibilidad alcanza los 35 kilómetros, aunque no se reporta niebla.

En cuanto al viento, sopla moderado del sector este con una velocidad media de 6 km/h y ráfagas de hasta 10 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se mantiene en 2700 metros, un dato a tener en cuenta para quienes planeen viajar a zonas serranas. Por ahora, el domingo se presenta ideal para actividades al aire libre desde temprano.