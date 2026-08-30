Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 30 de agosto
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 6 minutos
Cielo despejado y 11 grados: así arranca la madrugada de domingo en Capital Federal
La Capital Federal atraviesa una madrugada tranquila con cielo despejado y una temperatura de 11°C, según el registro oficial de las 03:00 del Servicio Meteorológico Nacional. La sensación térmica coincide exactamente con los termómetros, lo que marca un arranque de domingo estable y sin sorpresas.
La humedad es alta, del 86%, pero la probabilidad de lluvia es nula. El punto de rocío se ubica en 9°C y la nubosidad es del 0%, por lo que el cielo lucirá completamente despejado durante la madrugada. La visibilidad alcanza los 35 kilómetros, aunque no se reporta niebla.
En cuanto al viento, sopla moderado del sector este con una velocidad media de 6 km/h y ráfagas de hasta 10 km/h. La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se mantiene en 2700 metros, un dato a tener en cuenta para quienes planeen viajar a zonas serranas. Por ahora, el domingo se presenta ideal para actividades al aire libre desde temprano.
Hace 20 minutos
Cielo despejado y 11°C en Capital Federal: la madrugada arranca sin lluvia
La madrugada de este domingo en Capital Federal arranca con cielo despejado y una temperatura de 11°C. Según el registro oficial de las 03:00, la sensación térmica también es de 11 grados y la probabilidad de lluvia es nula.
El Servicio Meteorológico Nacional indica que la humedad es del 86% y el viento sopla a 6 km/h con ráfagas de 10 km/h. La visibilidad alcanza los 35 km, mientras la presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa y el punto de rocío en 9°C.
Con nubosidad al 0% y sin niebla, la cota de nieve se ubica en 2700 metros. El clima estable y frío seguirá siendo protagonista en esta actualización en vivo.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 29 de agosto
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Oceáno.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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