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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 2 de septiembre
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Hace 16 minutos
La niebla se adueña de Capital Federal: 10°C, 99% de humedad y cero lluvia
La niebla es la gran protagonista de la madrugada en Capital Federal. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el registro oficial de las 03:00 marca una temperatura de 10°C, una sensación térmica de 10°C y una nubosidad del 100%.
La humedad relativa llega al 99%, el punto de rocío se ubica en 10°C y la probabilidad de lluvia es del 0% en este tramo de la madrugada. El viento medio es de 7 km/h con ráfagas de 17 km/h, mientras que la cota de nieve se mantiene en 2700 metros.
Con este escenario, el pronóstico del tiempo para las próximas horas sigue con la niebla como protagonista. Este liveblog continuará actualizándose con los datos oficiales del clima en la Ciudad.
Hace 1 hora
Niebla, 10 grados y 99% de humedad: así amanece la Ciudad esta madrugada
La Capital Federal atraviesa una madrugada de niebla que, según el registro oficial de las 03:00, deja una temperatura de 10°C. La sensación térmica es de 10 grados y la humedad alcanza el 99%, un cuadro típico de bancos de niebla sobre la ciudad.
El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional indica una probabilidad de lluvia del 0% para esta hora, aunque el cielo permanece con una nubosidad del 100%. El viento sopla con un promedio de 7 km/h, con ráfagas de hasta 17 km/h, mientras la cota de nieve se ubica en 2700 metros y el punto de rocío llega a 10°C.
Con estas condiciones, la Ciudad queda envuelta en un ambiente húmedo y frío en las primeras horas de este miércoles. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones por la menor visibilidad que suele dejar la niebla.
Hace 12 horas
Regreso del frío polar: confirmaron cuándo será el día más helado de la semana
Septiembre comenzó con condiciones estables y temperaturas primaverales. Sin embargo, habrá cambios de cara al fin de semana y el termómetro descenderá de manera abrupta antes del sábado.
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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16:55 | 31/08/2026
Agosto cierra con un frente frío que reactivará lluvias y ráfagas intensas
Este lunes arrancó con una mañana fresca, húmeda y con nubosidad. El inicio de semana en Buenos Aires se vive con un ambiente húmedo, sin lluvias y con una temperatura que invita a abrigarse antes de salir. Pero las condiciones cambiarán a partir del martes.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 31 de agosto
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16:55 | 30/08/2026
Fenómeno El Niño: advierten por el impacto sobre los suelos saturados en Santa Fe
El Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que el inicio de un período húmedo en el Litoral traerá severas complicaciones para la región y alertó sobre los riesgos asociados al incremento del caudal de los ríos.
16:52 | 30/08/2026
Frío polar: el invierno sigue y vuelven las bajas temperaturas en casi todo el país
La primera semana de septiembre mantendrá cierta estabilidad meteorológica, pero el ingreso de una masa de aire frío de origen polar cambiará las condiciones en los próximos días.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 30 de agosto
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 29 de agosto
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Cómo es el plan de la Ciudad para enfrentar el fenómeno de "El Niño"
El esquema contempla 177 puntos estratégicos distribuidos por el territorio porteño. “Tenemos la capacidad para anticiparnos", enfatizó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
15:50 | 28/08/2026
Chau diluvio y vuelve el frío polar al AMBA: a cuánto baja la temperatura
El SMN anticipó una jornada de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero advirtió que el tiempo empezará a mejorar pronto. El viernes, podrían llegar temperaturas más bajas y la estabilidad.
15:58 | 27/08/2026
Santa Rosa se aleja para darle paso al eclipse lunar: cómo seguirá el tiempo
El jueves comenzó con cierta inestabilidad, pero con el correr de las horas las condiciones tenderán a mejorar. El cielo estará despejado para observar el fenómeno astronómico.
13:25 | 27/08/2026
Tormenta "Santa Rosa": por qué se llama así y todo lo que hay que saber
La tradicional tormenta de fines de agosto vuelve a instalarse en el imaginario argentino. Pero detrás del nombre hay una historia religiosa y un fenómeno meteorológico que no ocurre necesariamente todos los años ni tiene una fecha exacta.
Tormenta Santa Rosa.
06:51 | 27/08/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
17:34 | 26/08/2026
Kicillof anunció un plan de contingencia para El Niño: "Hay que estar preparados"
El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció un plan de contingencia ante el avance del fenómeno El Niño y advirtió que podría afectar a buena parte del territorio provincial. El mandatario adelantó que reclamará el dinero de los ATNs, Fondos Hídricos y Viales a Nación.