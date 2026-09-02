Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 2 de septiembre

La niebla es la gran protagonista de la madrugada en Capital Federal. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el registro oficial de las 03:00 marca una temperatura de 10°C, una sensación térmica de 10°C y una nubosidad del 100%.

La humedad relativa llega al 99%, el punto de rocío se ubica en 10°C y la probabilidad de lluvia es del 0% en este tramo de la madrugada. El viento medio es de 7 km/h con ráfagas de 17 km/h, mientras que la cota de nieve se mantiene en 2700 metros.

Con este escenario, el pronóstico del tiempo para las próximas horas sigue con la niebla como protagonista. Este liveblog continuará actualizándose con los datos oficiales del clima en la Ciudad.