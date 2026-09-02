Los científicos del Conicet y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) crearon una plataforma que permite consultar cómo reaccionaron históricamente los principales cultivos frente a las distintas fases de El Niño.

{{{htmlAmp}}}

El fenómeno climático es uno de los grandes condicionantes de la campaña agrícola 2026/2027. Se trata de AgroENSO, de uso gratuito y que funciona directamente desde un sitio web.

Una de las ventajas de la aplicación es que sistematiza información climática y datos oficiales de rendimiento correspondientes a los últimos 35 años, según informó el Conicet. Además los datos permitirán analizar cómo cambia el desempeño de los cultivos durante eventos climáticos.

¿Cómo impacta el Niño en la Argentina?

La plataforma también puede develar información que suele quedar oculta en comparación a los promedios nacionales. El Niño puede ser beneficioso para un cultivo en determinada región y prácticamente irrelevante en otra. El sistema permite seleccionar diferentes partidos o departamentos y observar la respuesta histórica de los rendimientos.

Desarrollada bajo la dirección de Juan Pablo Monzón, del Conicet, junto con Fernando Aramburu Merlos y Jorge Luis Mercau, del INTA, cuenta con información sobre maíz, soja de primera, soja de segunda, trigo, cebada y girasol.

“El objetivo es visualizar los rendimientos reales de diferentes cultivos que reporta todos los años la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, corregidos por su tendencia tecnológica, de forma que podamos verlos en función del fenómeno de El Niño”, explicó Monzón, que trabaja en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNdMP)..

Una de las correcciones que realizaron apunta a descontar la tendencia vinculada con los avances tecnológicos y de manejo. Así es como pueden comparar las campañas separadas por décadas para diferenciarlas de la influencia del cambio climático.

La influencia de El Niño

Los resultados obtenidos mostraron que la influencia de El Niño aparece con mayor claridad en los cultivos estivales, especialmente los de maíz y soja. Pero la situación cambia con el trigo, la cebada y el girasol, que a escala nacional está menos marcada.

Por ejemplo, en los cultivos de maíz un 33% de los departamentos agrícolas analizados presentan una señal significativa. Entre Ríos es una de las regiones más sensibles, con un desvío promedio de rendimientos de +17,1,durante la presencia del Niño.

“La herramienta es importante para conocer cuál puede ser el impacto de El Niño en cada uno de los departamentos o regiones de Argentina. En general, a nivel país, en lo que respecta al rendimiento de los cultivos de verano, vemos que hay un efecto positivo de El Niño y un impacto negativo de La Niña, pero esto varía según cada partido de la Argentina. Lo que permite esta herramienta es poner en números cuál puede ser el impacto”, amplió Monzón.

De todas maneras, AgroENSO no tiene un rol de pronosticador meteorológico ni indica cuánto producirá un campo durante 2026/2027. Debe usarse junto con información del campo y pronósticos meteorológicos actualizados.