El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir fuertes tormentas este miércoles por la noche. El jueves las precipitaciones podrían activar una alerta amarilla en la capital porteña y el noreste de la provincia.

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Este miércoles la temperatura llegó a los 23 grados durante la tarde, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Por la noche, se espera que el termómetro baje a los 18 grados y se esperan fuertes tormentas con ráfagas de viento entre 40 y 50 kilómetros por hora. A partir de las 19 aumentan las chances de precipitaciones, pero las más fuertes se darán durante la madrugada del jueves.

¿Dónde rige la alerta amarilla?

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, puntualmente por la mañana. También podrían estar acompañadas de granizo localizado y actividad eléctrica frecuente.

La advertencia rige tanto para la Ciudad de Buenos Aires como para los alrededores y gran parte de la zona norte de la provincia.

Por otro lado, las provincias donde rige la alerta amarilla por fuertes vientos son San Juan, Mendoza, La Pampa y San Luis y por Zonda en la zona cordillerana de San Juan y Mendoza.

En Neuquén y Río Negro rige una alerta amarilla por nevadas en la zona de la Cordillera de los Andes.

Las advertencias amarillas seguirán en algunas zonas de Mendoza, San Luis y La Pampa por vientos, mientras que la Cordillera de Santa Cruz y también Mendoza rigen por nevadas.

¿Hasta cuándo se quedan las lluvias en el AMBA?

La inestabilidad por lluvias y tormentas no se extenderá más allá del jueves en el AMBA, ya que para el viernes se espera el ingreso de un aire frío que llevará las temperaturas mínimas cerca de cero grados.

El viernes se espera una jornada mayormente despejada, sin lluvias, pero con la vuelta del frío durante la mañana con una sensación térmica de 5 grados. La máxima podría llegar a los 17.

Las condiciones se repetirán el sábado 5, pero esta vez con una mínima de cinco con una sensación térmica de dos a tres. Además, será una jornada bastante ventosa del sector sur, con ráfagas que podrían superar los 40 kilómetros por hora. La nubosidad también será variable y no se descartan algunos nubarrones por la tarde.

El domingo 6 bajará la intensidad del viento sur en la región, por lo que se espera una jornada más estable y soleada en comparación con el sábado. La mínima estará en torno a los tres grados en la Ciudad y el conurbano podría llegar a tener marcas cercanas o por debajo de cero.