Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 4 de septiembre

La Ciudad de Buenos Aires vive una madrugada de cielo despejado este viernes 4 de septiembre. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el registro de las 03:00 marcó una temperatura de 10° y una sensación térmica de 9°C, con una humedad del 68%.

La probabilidad de lluvia es nula: el pronóstico indica 0% de precipitaciones, con una nubosidad de apenas 2% y una visibilidad de 45 kilómetros. No hay niebla en la Ciudad y el punto de rocío llega a 4°C.

El viento sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 19 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa. La cota de nieve, en tanto, se ubica en 1600 metros, lo que refuerza el escenario de tiempo estable y sin lluvias.

Con esta condición, la madrugada porteña transcurre sin sobresaltos, aunque la baja sensación térmica invita a abrigarse para transitar las primeras horas del viernes en Capital Federal.