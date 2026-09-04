Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Viernes, 4 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 8 minutos
Capital Federal, con cielo despejado y 10°, atraviesa una madrugada estable para arrancar el viernes
La Ciudad de Buenos Aires vive una madrugada de cielo despejado este viernes 4 de septiembre. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el registro de las 03:00 marcó una temperatura de 10° y una sensación térmica de 9°C, con una humedad del 68%.
La probabilidad de lluvia es nula: el pronóstico indica 0% de precipitaciones, con una nubosidad de apenas 2% y una visibilidad de 45 kilómetros. No hay niebla en la Ciudad y el punto de rocío llega a 4°C.
El viento sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 19 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa. La cota de nieve, en tanto, se ubica en 1600 metros, lo que refuerza el escenario de tiempo estable y sin lluvias.
Con esta condición, la madrugada porteña transcurre sin sobresaltos, aunque la baja sensación térmica invita a abrigarse para transitar las primeras horas del viernes en Capital Federal.
Hace 23 minutos
Cielo despejado y 10 grados a las 3: seguí el clima en Capital Federal
A las 03:00, el Servicio Meteorológico Nacional reporta un cielo despejado en Capital Federal. El termómetro marca 10° y la sensación térmica es de 9 °C, con una humedad del 68% que acentúa el fresco de la madrugada.
La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones. El viento medio sopla a 7 km/h, con ráfagas de 19 km/h, y la visibilidad es de 45 kilómetros. La nubosidad apenas llega al 2%, la presión atmosférica se ubica en 1017 hPa y no se registra niebla.
El punto de rocío, en tanto, es de 4 °C y la cota de nieve se mantiene en 1600 metros, datos útiles para quienes viajan hacia zonas más frías. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo por El Destape.
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