Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 5 de septiembre

El cielo despejado es el gran protagonista de la madrugada en Capital Federal. De acuerdo con el registro oficial de las 03:00, la temperatura actual es de 9 grados, la sensación térmica se ubica en 7 grados y la humedad alcanza el 64%. El viento promedio es de 10 km/h, con ráfagas de 20 km/h.

La probabilidad de lluvia es 0%, al igual que la nubosidad, mientras que el punto de rocío es de 3 grados. La visibilidad alcanza los 45 kilómetros, la presión atmosférica es de 1019 hPa y no se registra niebla. La cota de nieve, en tanto, se mantiene en 1600 metros.

De esta manera, el clima en Capital Federal presenta una madrugada fría y estable, ideal para quienes empiezan el sábado temprano. El Servicio Meteorológico Nacional es la fuente oficial de referencia y este liveblog sigue minuto a minuto el pronóstico del tiempo.