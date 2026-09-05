Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 5 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 9 minutos
Madrugada fría y cielo despejado en Capital Federal: el clima minuto a minuto
El cielo despejado es el gran protagonista de la madrugada en Capital Federal. De acuerdo con el registro oficial de las 03:00, la temperatura actual es de 9 grados, la sensación térmica se ubica en 7 grados y la humedad alcanza el 64%. El viento promedio es de 10 km/h, con ráfagas de 20 km/h.
La probabilidad de lluvia es 0%, al igual que la nubosidad, mientras que el punto de rocío es de 3 grados. La visibilidad alcanza los 45 kilómetros, la presión atmosférica es de 1019 hPa y no se registra niebla. La cota de nieve, en tanto, se mantiene en 1600 metros.
De esta manera, el clima en Capital Federal presenta una madrugada fría y estable, ideal para quienes empiezan el sábado temprano. El Servicio Meteorológico Nacional es la fuente oficial de referencia y este liveblog sigue minuto a minuto el pronóstico del tiempo.
Hace 23 minutos
Cielo despejado y 9 grados: la madrugada del sábado arranca fría en Capital Federal
La madrugada de este sábado arranca con cielo despejado en Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional marca en el registro de las 03:00 una temperatura de 9°, con sensación térmica de 7°, humedad del 64% y viento medio de 10 km/h con ráfagas de 20 km/h.
La probabilidad de lluvia es 0% y la nubosidad se ubica en 0%. La visibilidad llega a 45 km, la presión atmosférica es de 1019 hPa y no se registra niebla. Con el punto de rocío en 3° y la cota de nieve en 1600 metros, la Ciudad atraviesa una madrugada despejada y fría.
Hace 1 hora
Madrugada fría y cielo despejado en Capital Federal: el clima en vivo
El clima en Capital Federal arranca la madrugada con cielo despejado y una temperatura de 9°. A las 03:00, la sensación térmica es de 7°, con una humedad del 64% y cero probabilidad de lluvia, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.
El viento medio sopla a 10 km/h y las ráfagas alcanzan los 20 km/h. La visibilidad es de 45 km, la nubosidad es nula y la presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa. El punto de rocío, fijado en 3°, confirma el aire seco de esta madrugada despejada.
Sin niebla y con una cota de nieve en 1600 metros, el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Capital Federal se mantiene estable.
Hace 1 hora
Así arranca el sábado en Capital Federal: cielo despejado, 9°C y térmica de 7°C
A las 03:00, el clima en Capital Federal presenta cielo despejado y una temperatura de 9°C. La sensación térmica es de 7°C, con una humedad del 64%.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad también alcanza el 0%. El viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 20 km/h, la visibilidad es de 45 km y la presión atmosférica se ubica en 1019 hPa. No se registra niebla.
Con la cota de nieve en 1600 metros, la madrugada del sábado en Buenos Aires se mantiene despejada y sin precipitaciones. Así sigue el pronóstico del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires en este comienzo de jornada.
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: amanecer despejado y frío en el AMBA
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 29 de agosto
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