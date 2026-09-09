Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 9 de septiembre

A las 03:00 de este miércoles 9 de septiembre, la Capital Federal presenta una madrugada de cielo despejado con una temperatura de 11°C. La sensación térmica también es de 11°C y la humedad alcanza el 82%.

De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, a esta hora la probabilidad de lluvia es del 0%, con nubosidad del 0% y una visibilidad de 40 kilómetros. El viento medio sopla a 10 km/h y las ráfagas alcanzan los 20 km/h.

El punto de rocío se ubica en 8°C, mientras que la presión atmosférica es de 1018 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve está en 3100 metros.