Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Miércoles, 9 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 9 minutos
Madrugada de cielo despejado y 11°C en Capital Federal: el clima del miércoles
A las 03:00 de este miércoles 9 de septiembre, la Capital Federal presenta una madrugada de cielo despejado con una temperatura de 11°C. La sensación térmica también es de 11°C y la humedad alcanza el 82%.
De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, a esta hora la probabilidad de lluvia es del 0%, con nubosidad del 0% y una visibilidad de 40 kilómetros. El viento medio sopla a 10 km/h y las ráfagas alcanzan los 20 km/h.
El punto de rocío se ubica en 8°C, mientras que la presión atmosférica es de 1018 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve está en 3100 metros.
Hace 25 minutos
Madrugada fresca y cielo despejado en Capital Federal: 11°C
En la Capital Federal, la actualización de las 03:00 muestra una madrugada con cielo despejado y una temperatura de 11°C. El Servicio Meteorológico Nacional reporta una sensación térmica de 11°C, humedad del 82% y probabilidad de lluvia del 0%.
El viento medio es de 10 km/h y las ráfagas llegan a 20 km/h. La nubosidad es 0%, la visibilidad alcanza los 40 km y no se registra niebla. En altura, la cota de nieve se ubica en los 3100 metros.
La presión atmosférica es de 1018 hPa y el punto de rocío está en 8°C. Con esta foto de la madrugada porteña, el cielo despejado manda y el día arranca sin amenaza de lluvia. Seguí minuto a minuto el pronóstico del tiempo en El Destape.
Hace 1 hora
Cielo despejado y 11° en Capital Federal: el clima en la madrugada de hoy
Actualización del clima en Capital Federal a las 03:00: la ciudad está con cielo despejado y una temperatura de 11°. La sensación térmica también marca 11°, con una humedad del 82% y probabilidad de lluvia del 0%.
El viento sopla a 10 km/h con ráfagas de 20 km/h, la presión atmosférica es de 1018 hPa y la visibilidad alcanza los 40 km. La nubosidad es del 0% y no hay niebla en la Capital Federal.
El punto de rocío está en 8°C y la cota de nieve, en 3100 metros. En esta madrugada, el cielo despejado protagoniza el pronóstico del tiempo en la ciudad.
Hace 1 hora
Cielo despejado y 11°C: así arranca la madrugada en Capital Federal
Clima en Capital Federal: el registro oficial de las 03:00 marca 11°C con cielo despejado y sensación térmica de 11°C. La madrugada porteña arranca fresca y estable, con una humedad del 82% y presión atmosférica de 1018 hPa.
La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad alcanza el 0%, con una visibilidad de 40 km. El viento medio es de 10 km/h, con ráfagas de 20 km/h, mientras el punto de rocío se ubica en 8°C.
No se registra niebla y la cota de nieve se mantiene en 3100 metros. Así sigue el pronóstico del tiempo en Buenos Aires, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, con una madrugada despejada y sin lluvias en la Ciudad.
Hace 12 horas
Se viene una sudestada en Buenos Aires: volverán las bajas temperaturas este fin de semana
Las temperaturas primaverales de esta semana no durarán demasiado en el AMBA. Para el fin de semana se espera un tiempo inestable en zonas cercanas al Río de La Plata.
Hace 21 horas
Clima en Buenos Aires hoy: mañana fría, cielo despejado y jornada soleada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
18:35 | 07/09/2026
Se viene un fenómeno de varios días que traerá inestabilidad, lluvias y ráfagas
La semana comenzó con temperaturas bajas que comenzarán a crecer con el correr de los días. Sin embargo, la estabilidad durará poco por el acercamiento de una sudestada que también favorecerá el regreso del frío.
12:38 | 07/09/2026
Hasta cuándo es el fenómeno climático de "El Niño", según la ONU
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que El Niño seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses y alcanzará una intensidad muy fuerte. Todos los detalles a tener en cuenta.
El Niño.
08:52 | 07/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
16:07 | 06/09/2026
Se termina el buen tiempo en el AMBA: llegan los días más templados
Las bajas temperaturas de esta fin de semana quedarán atrás con la llegada de la nubosidad. El tiempo templado y seco es ideal para ventilar espacios.
12:32 | 05/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 5 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
06:41 | 04/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: amanecer despejado y frío en el AMBA
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
11:54 | 03/09/2026
"El evento de El Niño se está volviendo gigantesco": la dura advertencia de la ONU
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno climático se intensificará durante los próximos meses y alcanzará su mayor intensidad hacia fin de año.
06:28 | 03/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: cómo sigue el pronóstico del tiempo en AMBA
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
19:58 | 02/09/2026
Tormentas en Buenos Aires: a qué hora empieza a llover y dónde rigen las alertas amarillas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que habrá fuertes vientos y nevadas en varias provincias. Se esperan fuertes precipitaciones para la madrugada de este miércoles.
15:44 | 02/09/2026
El Conicet creó una nueva herramienta para saber cómo El Niño afectará al campo argentino
Se trata de una plataforma gratuita que permite conocer cómo respondió históricamente El Niño y la Niña en cada región productiva de la Argentina.
07:05 | 02/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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15:33 | 01/09/2026
Regreso del frío polar: confirmaron cuándo será el día más helado de la semana
Septiembre comenzó con condiciones estables y temperaturas primaverales. Sin embargo, habrá cambios de cara al fin de semana y el termómetro descenderá de manera abrupta antes del sábado.