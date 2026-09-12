Alerta amarilla por frío, lluvias y nieve: cómo estará el tiempo este fin de semana en Buenos Aires y otras cinco provincias.

Argentina se prepara para un fin de semana de frío, lluvias y condiciones inestables en diferentes áreas del país. Para este sábado 12 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, nevadas y fuertes vientos que alcanzan a sectores de cinco provincias diferentes del país.

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En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la jornada comenzó con lloviznas y se espera un día gris, con temperaturas bajas y viento durante una buena parte del día. La mínima será de 10°C y la máxima apenas alcanzará los 11°C, mientras que las ráfagas provenientes del sudeste podrían llegar a los 50 km/h.

El viento también podría provocar una crecida moderada del Río de la Plata. Según el SMN, el mayor impacto se espera durante la mañana, con pleamares moderadas (mareas altas) en los puertos metropolitanos y en distintos sectores costeros y ribereños.

Cómo estará el tiempo el domingo y el lunes

El domingo continuará el frío en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, aunque sin lluvias previstas. La temperatura descenderá hasta los 6°C durante la madrugada, mientras que la máxima será de 12°C. Además, el viento perderá intensidad y cambiará de dirección. Para el lunes se espera otro amanecer frío, con una mínima de 5°C, pero durante la tarde la temperatura subirá hasta los 17°C.

Finalmente, el martes llegará con un ascenso térmico bastante marcado. Se prevé una mínima de 10°C y una máxima de 19°C, por lo que la amplitud térmica será mayor respecto de los primeros días del período.

Alertas por tormentas, nevadas y fuertes ráfagas de viento

Las condiciones meteorológicas más adversas se concentran en sectores de Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis, donde el SMN mantiene distintas advertencias. En Córdoba, rige una alerta amarilla por nevadas y tormentas en sectores del centro-oeste de la provincia, especialmente en las zonas bajas de Cruz del Eje y Minas.

En el este de San Juan, la advertencia por nevadas alcanza a departamentos como 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. La alerta por nieve también abarca a Mendoza, con distintos sectores afectados, entre ellos Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato. En San Luis, las condiciones más complicadas se esperan en sectores bajos y serranos.

Hay advertencias por nevadas y fuertes ráfagas en zonas de Coronel Pringles, General Pedernera y Ayacucho, además de distintos sectores de las sierras. Por su parte, en La Rioja se esperan tormentas fuertes en localidades como Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza. Los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 30 y 60 milímetros, aunque podrían superar ese valor de manera puntual.

Cuánta nieve se espera y en dónde

Las nevadas se esperan principalmente durante este sábado en zonas cordilleranas y serranas de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba. En las áreas de mayor altura podrían acumularse entre 10 y 20 centímetros de nieve, aunque los valores pueden ser superiores de manera puntual.

El frío también se hizo sentir con fuerza en distintos puntos de la Patagonia y la zona cordillerana. Entre los registros más bajos aparece Maquinchao, en Río Negro, donde la temperatura rondó los -11°C. Le siguió Esquel, en Chubut, con -7,6°C y una sensación térmica de -12,6°C. En San Carlos de Bariloche, la temperatura llegó a -4,6°C, con una sensación térmica de -10,4°C, mientras que en Trelew se registraron -3,7°C y una sensación térmica de -6,8°C.

También se registraron temperaturas muy bajas en Puerto Madryn, en Chubut, y Malargüe, en Mendoza, donde las sensaciones térmicas alcanzaron los -8°C y -9,1°C, respectivamente. Las temperaturas bajo cero favorecen además la formación de hielo sobre las calzadas, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular por las zonas afectadas por el frío y las nevadas.