Este miércoles se hizo sentir el último ingreso de aire frío en el centro y el norte de la Argentina, marcando el regreso de temperaturas invernales poco habituales para esta época del año y dejando dudas sobre cómo será el inicio de la primavera 2026.

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El avance de un sistema frontal provocó un cambio de la dirección del viento y un marcado descenso de las temperaturas, que durará poco, dado que se espera un repunte térmico en las próximas horas.

¿Cuándo vuelve el calor y qué pasará con el tiempo en los próximos días?

Las nuevas temperaturas, más similares a las de la primavera e incluso cercanas a las del verano, serán producto de un sistema de alta presión que comenzó a desplazarse rápidamente hacia el noreste.

Este movimiento permitirá el regreso de los vientos del nor-noreste sobre el centro y norte argentino desde el jueves, una situación que impulsará la recuperación de las temperaturas.

Repunte térmico: las ciudades donde las máximas saltarán a 27 grados en 24 horas

A partir del jueves, las temperaturas aumentarán rápidamente y anticiparán la llegada de la primavera. El ingreso de aire más cálido y húmedo también favorecerá el regreso de lluvias y tormentas a diferentes sectores del país, luego de varios días dominados por condiciones estables.

En la Ciudad de Buenos Aires, la máxima ascenderá hasta unos 23 grados. En Rosario y Santa Rosa, las temperaturas máximas pasarán de aproximadamente 20 a 27 en apenas 24 horas, mientras que Córdoba tendrá un incremento de 22 a 27.

Y en gran parte de la región central se espera una jornada estable, con cielo algo a parcialmente nublado. En el norte argentino, en tanto, la nubosidad aumentará durante el jueves, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas de la tarde serán agradables y se ubicarán entre los 24 y 29.

¿En qué provincias lloverá y cuáles sufrirán tormentas fuertes el viernes?

Sin embargo, el deterioro de las condiciones llegará el viernes al extremo norte del país. Formosa será una de las provincias más comprometidas, con lluvias y tormentas de variada intensidad.

De acuerdo con el modelo europeo ECMWF, citado por el sitio Meteored, algunos sectores podrían registrar focos localmente fuertes y acumulados superiores a los 50 milímetros durante la jornada.

También podría haber precipitaciones aisladas en Misiones, el norte de Chaco y el norte de Corrientes. En el centro del país aumentará la nubosidad y el cielo estará entre parcial y mayormente nublado.

El viento del norte seguirá presente en buena parte de la mitad norte, aunque las temperaturas máximas todavía se mantendrán en valores agradables, entre 22 y 28 grados.

¿Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana?

El fin de semana presentará un escenario más cambiante. Durante el sábado, las tormentas continuarán en Formosa y Misiones y podrían ser fuertes. El modelo europeo estima acumulados de entre 50 y 100 milímetros en algunos sectores.

El domingo comenzará una mejora gradual en el extremo norte, aunque las temperaturas seguirán en ascenso y podrían alcanzar entre 32 y 37 en sectores del este de Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.

En la región central, el sábado tendrá condiciones de tiempo muy buenas, con temperaturas agradables a levemente cálidas. El panorama cambiará durante el domingo con la llegada de un frente frío procedente del norte de la Patagonia.

¿Cuándo llegan las tormentas y el viento sur a Buenos Aires y la región central?

Desde las primeras horas se prevé el avance de lluvias y tormentas aisladas desde el este de Mendoza y el sur de San Luis hacia La Pampa y el sudoeste bonaerense. Durante la tarde y la noche, el área de inestabilidad avanzará sobre el resto de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y el sur del Litoral.

El cambio será acompañado por un marcado descenso térmico. Antes del ingreso del frente, las temperaturas podrían alcanzar entre 25 y 33 en distintos puntos, valores elevados para el último día del invierno.

En este contexto, la primavera comenzará con fuertes vientos del sur y un nuevo descenso marcado de las temperaturas en amplios sectores del centro y norte argentino.