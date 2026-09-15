A pocos días de iniciar la primavera, el termómetro no marca con precisión qué estación predomina más porque los días son completamente distintos: un día hace frío, al otro hay sol y un día está templado con probabilidad de lluvias o vientos. Luego de un inicio de semana helado, con temperaturas bajo cero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), este martes presentó un panorama completamente diferente.

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El sol salió desde temprano e hizo que las temperaturas subieran rápidamente, aun cuando la mañana inició con valores cercanos a los 10 grados. De todas maneras, se recomienda no guardar el abrigo aún, dado que se espera un cambio en las condiciones climáticas las próximas 24 horas.

Durante la segunda mitad del día se producirá un cambio importante en la circulación del viento, que rotará al sector sur y podría generar ráfagas cercanas a los 40 kilómetros por hora. Esto provocará un descenso de las temperaturas el miércoles 16.

Para la Ciudad se prevén unos 6 de mínima y 15 de máxima, en una jornada que todavía conservará las características frescas del invierno. Desde el jueves 17, el escenario pasará a modificarse con mayor claridad con el aumento sostenido del tiempo, por lo que será un día más primaveral con 22 grados de máxima.

¿Por qué el frío de la mañana no se siente tan fuerte?

Un dato a tener en cuenta es que a esta altura del año el amanecer ocurre bastante más temprano. Este martes fue a las 6:52 de la mañana, aunque la claridad ya se percibía desde las 6:30, situación que deriva en que las temperaturas mínimas se registren cada vez más temprano.

Por lo tanto, solo quienes salen antes de las 6 de sus casas quedan expuestos a las temperaturas de mayor frío. A esto se suma otro factor, como la radiación solar en esta época del año que empieza a ser más intensa.

El último frío intenso del invierno 2026

Durante la noche-tarde de hoy llegará al AMBA un nuevo frente de aire que traerá un aumento del viento del sudeste y un descenso térmico marcado. Por ende, este miércoles por la mañana el frío se sentirá con intensidad, con mínimas que podrían ubicarse por debajo de los cuatro grados. Además, la mayor parte del día estará soleado, aunque fresco.

Sin embargo, el frío no se extenderá, ya que a partir del jueves y hasta el fin de semana se espera un aire más cálido que ganará terreno y las temperaturas volverán a subir con rapidez. El jueves será uno de los días más primaverales con 22 grados.

Para el viernes 18, los registros se ubicarán entre 12 y 23 grados. Y el sábado 19 podría convertirse en una de las jornadas más agradables de la semana, con una mínima de 14 y una máxima que alcanzaría los 24 en CABA.

Durante esos días predominarán los períodos de cielo algo y parcialmente nublado y los vientos no serían un factor relevante. El ascenso térmico generará condiciones favorables para realizar actividades al aire libre, especialmente durante las tardes del jueves, viernes y sábado.