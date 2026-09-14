La última semana del invierno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá varios días estables con sol y tardes agradables. Las máximas podrían llegar a 25 grados, pero el panorama cambiará drásticamente durante el fin de semana con la llegada de un frente frío que provocará lluvias y tormentas, a horas de iniciar la primavera.

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Este lunes 14 comenzó con características invernales y grandes diferencias entre distintos sectores del AMBA. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires, las mínimas se ubicaron entre 5 y 7 grados, en algunas zonas del conurbano volvieron las heladas, con registros de hasta 3 grados bajo cero en El Palomar.

Durante la jornada el tiempo se mantiene estable, con cielo algo y parcialmente nublado. Los vientos soplarán de leves a moderados desde el norte y rotarán al noreste, una condición que favorecerá el ascenso de la temperatura hasta una máxima cercana a los 16.

Pronóstico del tiempo extendido para la última semana del invierno 2026

El martes 15 seguirá el tiempo bueno y habrá un nuevo aumento de temperaturas. La Ciudad amanecerá con mínimas de 8 grados y una máxima de 18. Sin embargo, durante la segunda mitad del día se producirá un cambio importante en la circulación del viento, que rotará al sector sur y podría generar ráfagas cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Ese cambio provocará un descenso de las temperaturas durante el miércoles 16. Para la Ciudad se prevén unos 6 de mínima y 15 de máxima, en una jornada que todavía conservará las características frescas del invierno. Desde el jueves 17, el escenario pasará a modificarse con mayor claridad con el aumento sostenido del tiempo por lo que será un día más primaveral con 22 grados de máxima.

Para el viernes 18 los registros se ubicarán entre 12 y 23 grados. Y el sábado 19 podría convertirse en una de las jornadas más agradables de la semana, con una mínima de 14 y una máxima que alcanzaría los 24 en CABA.

Durante esos días predominarán los períodos de cielo algo y parcialmente nublado y los vientos no serían un factor relevante. El ascenso térmico generará condiciones favorables para realizar actividades al aire libre, especialmente durante las tardes del jueves, viernes y sábado.

¿Cuándo llueve?

Sin embargo, el buen tiempo tiene fecha de vencimiento. El cambio iniciará el domingo 20 cuando un sistema frontal frío avance sobre la región. La primera parte de la jornada podría presentar condiciones agradables y viento del norte, pero la inestabilidad aumentaría con el correr de las horas.

Las primeras previsiones del modelo ECMWF, citadas por el sitio Meteored, anticipan lluvias y tormentas, principalmente hacia la noche del domingo con acumulados podrían ubicarse entre 5 y 15 milímetros en distintos sectores del AMBA. Por ahora, se trataría de fenómenos aislados y existe margen para que las condiciones previstas cambien a medida que se actualicen los modelos meteorológicos.

Entre el domingo y el lunes habrá lluvias (Foto: NA).

Aunque el domingo también podría ser el día más cálido de la semana, antes del ingreso del sistema frontal, la temperatura podría alcanzar los 25 en Buenos Aires. La inestabilidad seguirá durante el lunes 21, en coincidencia con el comienzo de la primavera.

Las previsiones actuales indican la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la mañana y la tarde, con una probabilidad estimada de entre 30% y 50%. Los acumulados volverían a ubicarse, de manera preliminar, entre 5 y 15 milímetros. El ingreso del frente frío también provocará un cambio en las condiciones térmicas.

El viento rotará al oeste y luego al sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora. Detrás del sistema ingresará una nueva masa de aire frío y el descenso de temperaturas será rápido. Después de una tarde y una noche ventosas y frescas, el martes 22 podría comenzar nuevamente con temperaturas inferiores a los 8 grados en buena parte del AMBA. Así, la primavera comenzaría con un marcado contraste: después del calor de los días previos, Buenos Aires volvería a sentir el aire frío.