Alerta por el "Súper Niño": proyectan una crecida del Río Paraná superior a la histórica de 1983

El Litoral argentino permanece bajo vigilancia ante la posibilidad de que las lluvias superen los valores habituales durante lo que queda del 2026 y afecten los principales cursos de agua de la región, en especial el río Paraná. En ese marco, el ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco realizó una proyección sobre los niveles que podría alcanzar el río en un escenario de “Súper Niño” y la comparó con la crecida histórica de 1983.

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El alcance del estudio y sus límites

El trabajo abarca 24 ciudades costeras y en algunos puntos, prevé alturas entre 20 centímetros y 1,20 metros por encima de los registros de aquella creciente de referencia. También calcula que la onda de crecida tardaría aproximadamente 18 días en recorrer el tramo entre Puerto Iguazú y San Fernando.

Las cifras no constituyen un pronóstico oficial ni implican que esas alturas vayan a registrarse necesariamente: se trata de un escenario estimativo condicionado por múltiples variables meteorológicas e hidrológicas.

Entre los factores que podrían alterar la proyección aparecen la cantidad y distribución de las precipitaciones sobre la cuenca, los aportes de los ríos tributarios y el manejo de las represas de Itaipú y Yacyretá. La evolución de las lluvias, los tributarios y las condiciones generales de la cuenca serán determinantes para conocer el impacto real de "El Niño" en 2026.

Cuánto podría crecer el río Paraná con el Súper Niño 2026

Uno de los valores más significativos corresponde a Puerto Iguazú, donde la proyección alcanza los 17,60 metros frente a los 16,40 metros tomados como referencia de 1983. La diferencia sería de 1,20 metros. En Posadas, el escenario plantea 11,47 metros frente a 10,27 metros; mientras que para Corrientes se estiman 10,20 metros contra los 9 metros de la referencia histórica.

Estos son algunos de los niveles incluidos en la proyección:

Puerto Iguazú : 17,60 m (1983: 16,40 m).

Posadas : 11,47 m (1983: 10,27 m).

Corrientes : 10,20 m (1983: 9,00 m).

Barranqueras : 10,00 m (1983: 8,80 m).

Paraná : 8,50 m (1983: 7,90 m).

Santa Fe : 8,20 m (1983: 7,60 m).

Rosario : 7,60 m (1983: 7,20 m).

Tigre: 6,10 m (1983: 5,70 m).





El análisis aclara, además, que las alturas están referidas al cero del Instituto Nacional del Agua (INA) y no al del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), una diferencia que debe considerarse al interpretar y comparar los registros.

Por qué El Niño pone al Litoral bajo mayor vigilancia

El escenario coincide con las advertencias de especialistas sobre los posibles efectos de "El Niño" en la Argentina. La región del Litoral y buena parte de la cuenca del Plata se encuentran entre las áreas donde el fenómeno puede favorecer precipitaciones por encima de los valores habituales. Las provincias que requieren mayor seguimiento incluyen a Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe.

En este contexto, también aumenta la atención sobre el comportamiento de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay e Iguazú.

El antecedente de 1982/83 adquiere especial relevancia porque aquel episodio de El Niño coincidió con una de las grandes crecidas del Paraná. Otro evento intenso, el de 1997/98, también estuvo asociado a importantes inundaciones en el Litoral. No obstante, un El Niño muy fuerte no implica automáticamente que se produzcan inundaciones históricas. El fenómeno modifica las probabilidades de determinados patrones de lluvia, pero por sí solo no permite establecer cuánto lloverá sobre una cuenca ni qué altura alcanzará el río en una ciudad determinada.