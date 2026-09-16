Qué es "El Niño": de qué se trata el fenómeno climático

El Niño volvió a ocupar el centro de la escena meteorológica. El fenómeno climático ya está presente y, según la información difundida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se espera que continúe fortaleciéndose hasta febrero de 2027, con un posible pico hacia los últimos meses de 2026.

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Pero ¿qué es exactamente El Niño? Lejos de tratarse de una tormenta o de un fenómeno meteorológico puntual, es una de las fases del El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un patrón natural que surge de la interacción entre el océano y la atmósfera en el Pacífico ecuatorial y que puede modificar las condiciones climáticas en distintas partes del planeta.

Qué es El Niño y cómo se produce

El Niño es la fase cálida del fenómeno ENOS y se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental. Ese cambio en la temperatura del océano interactúa con la atmósfera y modifica la circulación de los vientos, la presión y la distribución de las precipitaciones.

El ENOS tiene tres fases: El Niño, La Niña y una fase neutral. Los episodios no aparecen siguiendo un calendario fijo: según NOAA, El Niño y La Niña se presentan, en promedio, cada 2 a 7 años, aunque su frecuencia y duración pueden variar.

El fenómeno se origina por una alteración en la relación habitual entre el océano y la atmósfera. Durante un episodio de El Niño, los vientos alisios se debilitan y las aguas cálidas que normalmente se acumulan hacia el oeste del Pacífico se desplazan hacia el centro y el este. Ese movimiento modifica a su vez los patrones de lluvia y circulación atmosférica a gran escala.

Qué efectos puede tener El Niño en Argentina

El impacto de El Niño no es igual en todas las regiones. En Argentina, el fenómeno puede favorecer determinados patrones de precipitaciones y temperaturas, pero no significa que cada lluvia, tormenta o día nublado sea consecuencia directa de El Niño. Para determinar su influencia es necesario analizar los patrones meteorológicos durante períodos más extensos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el trimestre agosto-septiembre-octubre de 2026 había un 100% de probabilidad de continuidad de la fase de El Niño. El organismo también pronosticaba lluvias superiores a las normales en sectores del norte del Litoral, oeste de Cuyo, La Pampa, sudoeste de Buenos Aires y noreste de la Patagonia.

Fenómeno "El Niño".

Una de las consecuencias observadas durante el invierno fue una mayor cantidad de jornadas nubladas en buena parte del país. Según los especialistas consultados por Chequeado, El Niño puede favorecer el ingreso de humedad y el desplazamiento de sistemas de baja presión hacia el centro de la Argentina.

¿El Niño provoca más lluvias y tormentas?

La respuesta requiere una precisión importante: El Niño no provoca automáticamente cada tormenta. Lo que hace es modificar los patrones de circulación atmosférica y, con ello, aumentar o disminuir la probabilidad de determinadas condiciones meteorológicas en distintas regiones.

Además, El Niño es un fenómeno natural y no es causado por el cambio climático. Sin embargo, ambos procesos pueden interactuar. Investigadores explicaron que el calentamiento global genera una atmósfera más cálida y húmeda, lo que puede favorecer precipitaciones más intensas cuando se producen determinadas condiciones.

Por eso, los especialistas advierten que no alcanza con observar una tormenta aislada para atribuirla al fenómeno. El efecto de El Niño debe analizarse a partir de patrones climáticos más amplios y durante períodos prolongados.

¿Existe el “Súper Niño”?

No como categoría meteorológica oficial. La expresión “Súper Niño” comenzó a circular en redes sociales y medios para describir un episodio particularmente intenso, pero no forma parte de la clasificación utilizada por los organismos meteorológicos.