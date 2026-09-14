Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 14 de septiembre

La madrugada en Capital Federal se presenta fría y con el cielo completamente limpio. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 7 °C, mientras que la sensación térmica se ubica en 6 °C. El cielo despejado es el gran protagonista de este bloque horario, con una nubosidad del 0% que deja la atmósfera sin una sola nube a la vista.

La humedad alcanza el 77% y el punto de rocío se sitúa en 3 °C, una combinación que refuerza la percepción de frío en la calle. Aun así, la visibilidad es excelente y llega a los 45 km, por lo que no hay niebla ni obstáculos para circular o caminar por la ciudad en estas horas.

El viento medio sopla a 8 km/h y las ráfagas más intensas llegan a los 14 km/h, un movimiento leve que no modifica demasiado la sensación térmica. La presión atmosférica se mantiene en 1026 hPa y la probabilidad de lluvia es del 0%, datos que confirman una madrugada estable y sin precipitaciones.

Otro dato del registro oficial: la cota de nieve se ubica en los 1700 m. Con este panorama, el clima en Capital Federal arranca la jornada con frío, cielo transparente y aire quieto. Seguí el pronóstico del tiempo minuto a minuto para saber cómo evoluciona la temperatura en las próximas horas.