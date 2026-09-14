Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 14 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 4 minutos
Frío madrugador en Capital Federal: 7 °C y cielo totalmente despejado a las 04:00
La madrugada en Capital Federal se presenta fría y con el cielo completamente limpio. Según el registro oficial de las 04:00, el termómetro marca 7 °C, mientras que la sensación térmica se ubica en 6 °C. El cielo despejado es el gran protagonista de este bloque horario, con una nubosidad del 0% que deja la atmósfera sin una sola nube a la vista.
La humedad alcanza el 77% y el punto de rocío se sitúa en 3 °C, una combinación que refuerza la percepción de frío en la calle. Aun así, la visibilidad es excelente y llega a los 45 km, por lo que no hay niebla ni obstáculos para circular o caminar por la ciudad en estas horas.
El viento medio sopla a 8 km/h y las ráfagas más intensas llegan a los 14 km/h, un movimiento leve que no modifica demasiado la sensación térmica. La presión atmosférica se mantiene en 1026 hPa y la probabilidad de lluvia es del 0%, datos que confirman una madrugada estable y sin precipitaciones.
Otro dato del registro oficial: la cota de nieve se ubica en los 1700 m. Con este panorama, el clima en Capital Federal arranca la jornada con frío, cielo transparente y aire quieto. Seguí el pronóstico del tiempo minuto a minuto para saber cómo evoluciona la temperatura en las próximas horas.
Hace 19 minutos
Frío y cielo despejado en Capital Federal: así está el clima a las 04:00
La Capital Federal arranca la madrugada con cielo despejado y una temperatura de 7°, de acuerdo con el registro oficial de las 04:00. La sensación térmica es de 6 °C y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
El clima en Capital Federal presenta una humedad del 77% y un punto de rocío de 3 °C. La nubosidad es del 0%, no hay niebla y la visibilidad llega a 45 km, con condiciones óptimas para circular.
El viento medio sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 14 km/h. La presión atmosférica es de 1026 hPa y la cota de nieve se ubica en 1700 m. Por ahora, el pronóstico del tiempo no indica lluvias en este bloque de la madrugada.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: madrugada helada y cielo totalmente despejado a las 04:00
A las 04:00, el termómetro en la Capital Federal marca 7 °C y el cielo se presenta totalmente despejado, con una nubosidad del 0%. La sensación térmica se ubica en 6 °C, apenas un grado por debajo de la temperatura real, en una madrugada bien fría pero sin sorpresas.
El aire está cargado de humedad: el registro llega al 77% y el punto de rocío se sitúa en 3 °C, un combo que refuerza esa sensación de frío apenas se sale a la calle. La buena noticia es que no hay niebla y la visibilidad alcanza los 45 km, un valor excelente para moverse por la ciudad en estas horas.
El viento sopla desde una intensidad moderada, con una media de 8 km/h y ráfagas de hasta 14 km/h. La presión atmosférica se mantiene alta, en 1026 hPa, una señal clásica de tiempo estable sobre la región.
¿Lluvia? Por ahora, nada: la probabilidad de precipitaciones es del 0% y la cota de nieve se ubica en 1700 metros. Así las cosas, el arranque del día en la Capital Federal se perfila con cielo despejado, 7 °C y condiciones secas de punta a punta.
Hace 1 hora
Frío y cielo despejado en Capital Federal: 7 °C a las 04:00
La madrugada en la Capital Federal se presenta bien fría: a las 04:00, el termómetro marca 7 °C y la sensación térmica se ubica en 6 °C. El cielo despejado domina por completo el panorama, con una nubosidad del 0% que deja el cielo limpio de punta a punta en la ciudad.
La humedad es del 77%, el punto de rocío alcanza los 3 °C y la probabilidad de lluvia es del 0%. No hay niebla y la visibilidad llega a 45 km, un dato que confirma la transparencia del aire en este horario. La presión atmosférica se mantiene alta, en 1026 hPa, sosteniendo el tiempo estable.
El viento sopla suave, con una velocidad media de 8 km/h y ráfagas de hasta 14 km/h. La cota de nieve se mantiene en 1700 metros, lejos del área metropolitana. Un arranque de jornada tranquilo y bien invernal, con 7 °C de temperatura actual: si vas a salir temprano, conviene ir bien abrigado.
Hace 1 hora
Capital Federal: frío, cielo despejado y visibilidad de 45 km a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 7°C. La sensación térmica es algo menor, de 6°C, en una madrugada fría y sin lluvia.
Según los datos oficiales, la humedad alcanza el 72%, el punto de rocío se ubica en 2°C y la probabilidad de lluvia es del 0%. El cielo permanece completamente limpio, con 0% de nubosidad, y la visibilidad es excelente: 45 km. No se registra niebla.
El viento medio sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 12 km/h. La presión atmosférica es de 1027 hPa y la cota de nieve se mantiene en 1600 m. Un arranque de jornada estable y bien frío en la Ciudad.
Hace 1 hora
Capital Federal: frío, cielo despejado y sin lluvia a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con cielo despejado y una temperatura de 7°C. La sensación térmica es de 6°C, por lo que la madrugada se siente fría.
La humedad alcanza el 72% y el punto de rocío se ubica en 2°C. La probabilidad de lluvia es del 0% y la nubosidad es del 0%, así que no se esperan precipitaciones.
El viento sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 12 km/h. La visibilidad es de 45 km y la presión atmosférica marca 1027 hPa. No hay niebla y la cota de nieve se encuentra en 1600 m.
Hace 2 horas
Clima en Capital Federal: cielo despejado y 7 °C en plena madrugada
La madrugada en la Capital Federal se presenta con el cielo despejado y una temperatura que, según el registro oficial de las 03:00, se ubica en 7 °C. La sensación térmica se sitúa un escalón por debajo, en 6 °C, en una noche calma y sin signos de inestabilidad sobre la ciudad.
El viento sopla con una intensidad media de 7 km/h y ráfagas que alcanzan los 12 km/h, mientras que la humedad llega al 72% y el punto de rocío se registra en 2 °C.
La visibilidad es muy amplia y se extiende hasta los 45 km, con una nubosidad del 0% y niebla totalmente descartada. La probabilidad de lluvia es del 0% y la cota de nieve se mantiene en 1600 metros.
En tanto, la presión atmosférica se sostiene alta, en 1027 hPa, una marca propia de las jornadas estables. Seguí minuto a minuto el clima en Capital Federal y el pronóstico del tiempo en el liveblog de El Destape.
Hace 2 horas
Frío de madrugada en Capital Federal: cielo despejado y 7° a las 03:00
El registro oficial de las 03:00 en Capital Federal marca 7° con cielo despejado y una sensación térmica de 6 °C. La madrugada porteña se presenta fría y estable, con humedad del 72% y probabilidad de lluvia del 0%.
La nubosidad es del 0% y la visibilidad alcanza 45 km, mientras el viento sopla a 7 km/h con ráfagas de 12 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1027 hPa y el punto de rocío es de 2 °C.
No hay niebla y la cota de nieve se sitúa en 1600 m. Con cielo despejado y sin lluvias previstas, el arranque del día en la Ciudad sigue con marcas bajas.
Hace 12 horas
Alerta por salto térmico: de nieve y heladas a temperaturas de 25 grados en 48 horas
Luego de un fin de semana marcado por heladas generalizadas, las distintas regiones de la Argentina atravesarán un cambio en las condiciones climáticas antes del inicio de la primavera. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?
Hace 14 horas
Qué pasa en las provincias y en el AMBA con la ola polar
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por bajas temperaturas extremas en gran parte del centro y norte del país. El fenómeno incluye heladas generales y nevadas en la cordillera, marcando un inicio de semana muy frío en la región.
Argentina atraviesa una ola de frío generalizada.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 13 de septiembre
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13:34 | 12/09/2026
Alerta amarilla por frío, lluvias y nieve para este fin de semana
Cómo va a estar el tiempo este fin de semana: alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional para Buenos Aires y otras cinco provincias.
Alerta amarilla por frío, lluvias y nieve: cómo estará el tiempo este fin de semana en Buenos Aires y otras cinco provincias.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 12 de septiembre
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18:07 | 11/09/2026
Se adelantan las lluvias del fin de semana
El fin de semana viene con frío, viento fuerte y lluvia. Recién el domingo se espera una mejora de las condiciones.
Se adelantan las lluvias del fin de semana: a qué hora llueve en Buenos Aires. Foto: Magnific
06:42 | 11/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:48 | 10/09/2026
Se viene una sudestada con ráfagas de 50 kilómetros por hora que traerá de vuelta el frío
Las temperaturas bajarán en las próximas horas para dar paso a un frente frío que se instalará por varios días en la zona del AMBA y del Río de La Plata. A la población se le recomienda seguir las indicaciones de los organismos oficiales.
06:44 | 10/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: cielo despejado y no se prevén lluvias
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06:31 | 09/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: tiempo inestable y templado
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:01 | 08/09/2026
Se viene una sudestada en Buenos Aires: volverán las bajas temperaturas este fin de semana
Las temperaturas primaverales de esta semana no durarán demasiado en el AMBA. Para el fin de semana se espera un tiempo inestable en zonas cercanas al Río de La Plata.
06:39 | 08/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: mañana fría, cielo despejado y jornada soleada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
18:35 | 07/09/2026
Se viene un fenómeno de varios días que traerá inestabilidad, lluvias y ráfagas
La semana comenzó con temperaturas bajas que comenzarán a crecer con el correr de los días. Sin embargo, la estabilidad durará poco por el acercamiento de una sudestada que también favorecerá el regreso del frío.
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Hasta cuándo es el fenómeno climático de "El Niño", según la ONU
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que El Niño seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses y alcanzará una intensidad muy fuerte. Todos los detalles a tener en cuenta.
El Niño.