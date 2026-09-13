Domingo 13 de Septiembre del 2026 Dom 13 Sep
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 13 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 1 minuto

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 13 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 3 minutos

Frío y cielo cubierto: la madrugada porteña arranca con 7° y sensación de 5°

La madrugada en Capital Federal sigue con frío y cielo cubierto. A las 03:00, el termómetro marca , mientras que la sensación térmica desciende a 5 °C.

El clima en Capital Federal se mantiene sin lluvias: la probabilidad de lluvia es del 0% y la humedad alcanza el 63%. El punto de rocío se ubica en 0 °C y la nubosidad llega al 99%.

La visibilidad es buena, de 45 km, y no hay niebla. El viento sopla con una intensidad media de 13 km/h y ráfagas de hasta 26 km/h.

La presión atmosférica es alta, de 1034 hPa, y la cota de nieve se encuentra en 800 m. Con este panorama, conviene salir abrigado y seguir el pronóstico en vivo para ver cómo evoluciona la mañana.

Hace 18 minutos

Madrugada helada en Capital: cielo cubierto, 7° y sensación de 5°

Arranca la madrugada en Capital Federal con un cielo totalmente cubierto y una temperatura que se mantiene baja. A las 03:00, el termómetro marca , pero la sensación térmica es de apenas 5 °C debido al viento.

El viento sopla a 13 km/h con ráfagas de hasta 26 km/h, lo que acentúa la sensación de frío. La humedad es del 63% y el punto de rocío se ubica en 0 °C. No hay niebla y la visibilidad es excelente: 45 km.

La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no hace falta paraguas. La nubosidad alcanza el 99%, con una presión atmosférica de 1034 hPa. La cota de nieve se encuentra en 800 m, un dato que confirma el aire frío en altura.

Por ahora, el clima en la ciudad se mantiene estable, sin precipitaciones y con esas ráfagas que invitan a quedarse abrigado. Seguí conectado al liveblog para más actualizaciones.

Hace 14 horas

Alerta amarilla por frío, lluvias y nieve para este fin de semana

Cómo va a estar el tiempo este fin de semana: alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional para Buenos Aires y otras cinco provincias.

Alerta amarilla por frío, lluvias y nieve: cómo estará el tiempo este fin de semana en Buenos Aires y otras cinco provincias.

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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 12 de septiembre

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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18:07 | 11/09/2026

Se adelantan las lluvias del fin de semana

El fin de semana viene con frío, viento fuerte y lluvia. Recién el domingo se espera una mejora de las condiciones.

Se adelantan las lluvias del fin de semana: a qué hora llueve en Buenos Aires. Foto: Magnific

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06:42 | 11/09/2026

Clima en Buenos Aires hoy: parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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20:48 | 10/09/2026

Se viene una sudestada con ráfagas de 50 kilómetros por hora que traerá de vuelta el frío

Las temperaturas bajarán en las próximas horas para dar paso a un frente frío que se instalará por varios días en la zona del AMBA y del Río de La Plata. A la población se le recomienda seguir las indicaciones de los organismos oficiales.

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06:44 | 10/09/2026

Clima en Buenos Aires hoy: cielo despejado y no se prevén lluvias

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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06:31 | 09/09/2026

Clima en Buenos Aires hoy: tiempo inestable y templado

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16:01 | 08/09/2026

Se viene una sudestada en Buenos Aires: volverán las bajas temperaturas este fin de semana

Las temperaturas primaverales de esta semana no durarán demasiado en el AMBA. Para el fin de semana se espera un tiempo inestable en zonas cercanas al Río de La Plata.

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06:39 | 08/09/2026

Clima en Buenos Aires hoy: mañana fría, cielo despejado y jornada soleada

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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18:35 | 07/09/2026

Se viene un fenómeno de varios días que traerá inestabilidad, lluvias y ráfagas

La semana comenzó con temperaturas bajas que comenzarán a crecer con el correr de los días. Sin embargo, la estabilidad durará poco por el acercamiento de una sudestada que también favorecerá el regreso del frío.

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12:38 | 07/09/2026

Hasta cuándo es el fenómeno climático de "El Niño", según la ONU

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que El Niño seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses y alcanzará una intensidad muy fuerte. Todos los detalles a tener en cuenta.

El Niño.

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08:52 | 07/09/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este lunes

Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.

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16:07 | 06/09/2026

Se termina el buen tiempo en el AMBA: llegan los días más templados

Las bajas temperaturas de esta fin de semana quedarán atrás con la llegada de la nubosidad. El tiempo templado y seco es ideal para ventilar espacios.

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12:32 | 05/09/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 5 de septiembre

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

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