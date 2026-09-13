Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 13 de septiembre

La madrugada en Capital Federal sigue con frío y cielo cubierto. A las 03:00, el termómetro marca 7°, mientras que la sensación térmica desciende a 5 °C.

El clima en Capital Federal se mantiene sin lluvias: la probabilidad de lluvia es del 0% y la humedad alcanza el 63%. El punto de rocío se ubica en 0 °C y la nubosidad llega al 99%.

La visibilidad es buena, de 45 km, y no hay niebla. El viento sopla con una intensidad media de 13 km/h y ráfagas de hasta 26 km/h.

La presión atmosférica es alta, de 1034 hPa, y la cota de nieve se encuentra en 800 m. Con este panorama, conviene salir abrigado y seguir el pronóstico en vivo para ver cómo evoluciona la mañana.