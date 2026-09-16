El territorio argentino atraviesa una etapa de condiciones climáticas mucho más dinámicas y cambiantes en el marco del fenómeno conocido como “El Súper Niño”, que comenzó a extenderse desde los primeros días de agosto y continuará hasta, por lo menos, el mes de octubre.

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En este contexto, el ingreso frecuente de sistemas de baja presión desde el Pacífico sur provoca desde hace un tiempo nuevos episodios de inestabilidad, lluvias y nevadas en la Patagonia.

Asociado con la intensificación de las condiciones climáticas, estos eventos se extenderán durante los próximos días, aunque no implicarán precipitaciones continuas en todas las regiones: cada zona tendrá fenómenos diferentes y con distinta intensidad.

El fenómeno gana fuerza y crece el riesgo de lluvias excesivas

"El Niño", que marcará la campaña agrícola 2026/27, tiene cada vez más posibilidades de alcanzar una intensidad sin precedentes desde 1950. La probabilidad de que llegue a ese nivel entre octubre y diciembre aumentó del 69% al 75%, según destacó un informe especial de Aprilis Soluciones Meteorológicas para la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA) a partir de una última actualización global.

El fenómeno continúa fortaleciéndose y ya muestra un acople entre el océano y la atmósfera. Para la Argentina, este escenario mejora el potencial de la campaña gruesa; aunque también aumenta los riesgos de excesos de agua, tormentas severas, anegamientos y problemas sanitarios y logísticos.

La probabilidad de una intensidad “muy fuerte”

Según un informe del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires existe una probabilidad superior al 90% de que el actual evento evolucione hacia una intensidad “muy fuerte”, considerando que buena parte del territorio bonaerense ya cuenta con una elevada acumulación de agua en los suelos.

El trabajo, con fecha de corte al 11 de septiembre pasado, analizó la última actualización del Centro de Predicción Climática (CPC) de los Estados Unidos y la combinó con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), el INTA y organismos provinciales.

El principal cambio respecto al mes de agosto es el aumento de seis puntos porcentuales en la posibilidad de que el episodio alcance una categoría excepcional.

Las 8 ciudades donde el Paraná superaría el récord de 1983

Uno de los valores más significativos corresponde a Puerto Iguazú, donde la proyección alcanza los 17,60 metros, frente a los 16,40 metros tomados como referencia de 1983. La diferencia sería de 1,20 metros.

En Posadas, el escenario plantea 11,47 metros frente a 10,27 metros, mientras que para Corrientes se estiman 10,20 metros contra los 9 metros de la referencia histórica.

Estos son los niveles incluidos en la proyección:

Puerto Iguazú : 17,60 m (1983: 16,40 m) — diferencia de 1,20 m.

Posadas : 11,47 m (1983: 10,27 m) — diferencia de 1,20 m.

Corrientes : 10,20 m (1983: 9,00 m) — diferencia de 1,20 m.

Barranqueras : 10,00 m (1983: 8,80 m) — diferencia de 1,20 m.

Paraná : 8,50 m (1983: 7,90 m) — diferencia de 0,60 m.

Santa Fe : 8,20 m (1983: 7,60 m) — diferencia de 0,60 m.

Rosario : 7,60 m (1983: 7,20 m) — diferencia de 0,40 m.

Tigre: 6,10 m (1983: 5,70 m) — diferencia de 0,40 m.





El análisis aclara además que las alturas están referidas al cero del Instituto Nacional del Agua (INA) y no al del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), una diferencia que debe considerarse al interpretar y comparar los registros.

El impacto en la campaña agrícola y las advertencias

El escenario coincide con las advertencias de especialistas sobre los posibles efectos de El Niño en la Argentina. La región del Litoral y buena parte de la cuenca del Plata se encuentran entre las áreas donde el fenómeno puede favorecer precipitaciones por encima de los valores habituales. Por su parte, las provincias que requieren mayor seguimiento incluyen a Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe.

En este contexto, también aumenta la atención sobre el comportamiento de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay e Iguazú. El antecedente de 1982/83 adquiere especial relevancia porque aquel episodio de El Niño coincidió con una de las grandes crecidas del Paraná. Otro evento intenso, el de 1997/98, también estuvo asociado a importantes inundaciones en el Litoral.

No obstante, un fenómeno de "El Niño" muy fuerte no implica automáticamente que se produzcan inundaciones históricas. El fenómeno modifica las probabilidades de determinados patrones de lluvia, pero por sí solo no permite establecer cuánto lloverá sobre una cuenca ni qué altura alcanzará el río en una ciudad determinada.

Por ese motivo, las cifras proyectadas deben entenderse como un escenario posible para analizar riesgos y mejorar la preparación, y no como una predicción puntual para los próximos meses. La evolución de las precipitaciones, los tributarios y las condiciones de toda la cuenca será determinante para conocer el impacto real de El Niño 2026.