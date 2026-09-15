Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada

El clima en Capital Federal arranca la madrugada con cielo despejado y una temperatura actual de 10°C, de acuerdo al registro oficial de las 03:00. La sensación térmica se mantiene en 10 °C, es decir que el frío se siente tal cual lo marca el termómetro.

La humedad alcanza el 71% y el punto de rocío se ubica en 6 °C, mientras que la nubosidad es de apenas el 4%. Con ese panorama, la probabilidad de lluvia es del 0% y no se reporta niebla sobre la Ciudad.

El viento medio sopla del orden de los 11 km/h y las ráfagas llegan hasta los 21 km/h. La visibilidad, en tanto, es excelente: 45 km, un dato que confirma un cielo completamente limpio en el Área Metropolitana.

La presión atmosférica se sostiene en 1018 hPa y la cota de nieve se ubica en 2800 m. Un pronóstico del tiempo estable y sin lluvias previstas para quienes se mueven de madrugada por la Ciudad.