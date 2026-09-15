Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 4 minutos
Cielo despejado y 10°C en Capital Federal: el clima de madrugada, minuto a minuto
El clima en Capital Federal arranca la madrugada con cielo despejado y una temperatura actual de 10°C, de acuerdo al registro oficial de las 03:00. La sensación térmica se mantiene en 10 °C, es decir que el frío se siente tal cual lo marca el termómetro.
La humedad alcanza el 71% y el punto de rocío se ubica en 6 °C, mientras que la nubosidad es de apenas el 4%. Con ese panorama, la probabilidad de lluvia es del 0% y no se reporta niebla sobre la Ciudad.
El viento medio sopla del orden de los 11 km/h y las ráfagas llegan hasta los 21 km/h. La visibilidad, en tanto, es excelente: 45 km, un dato que confirma un cielo completamente limpio en el Área Metropolitana.
La presión atmosférica se sostiene en 1018 hPa y la cota de nieve se ubica en 2800 m. Un pronóstico del tiempo estable y sin lluvias previstas para quienes se mueven de madrugada por la Ciudad.
Hace 19 minutos
Cielo despejado y 10° en Capital Federal: así arranca la madrugada
La madrugada en Capital Federal arranca con cielo despejado y el termómetro clavado en 10 °C, según el registro oficial de las 03:00. La sensación térmica es idéntica: 10 °C, con un viento que apenas se hace notar.
La humedad llega al 71% y el punto de rocío se ubica en 6 °C, una combinación que deja la nubosidad en apenas 4%. Con ese panorama, la probabilidad de lluvia es del 0% y no hay niebla sobre la ciudad.
La visibilidad es óptima: 45 km, un dato clave para quienes salen muy temprano o circulan de madrugada. El viento medio sopla a 11 km/h, con ráfagas de hasta 21 km/h, mientras la presión atmosférica se sostiene en 1018 hPa.
Para los que siguen la montaña, la cota de nieve se ubica en 2800 metros. En la Ciudad, la jornada se perfila con cielo despejado y frío: conviene tener el abrigo a mano para las primeras horas.
Hace 9 horas
La última bomba del invierno que sorprenderá a Buenos Aires
Durante gran parte de la semana, el AMBA atravesará temperaturas agradables típicas de la primavera que aún no comienza. Sin embargo, la estación más fría del año se despedirá con un cambio brusco en las condiciones climáticas.
Hace 16 horas
“Súper Niño”: qué se sabe y cómo afectará a la Argentina
El Niño se fortalece y los organismos meteorológicos anticipan un episodio fuerte o muy fuerte hacia fin de 2026. Qué significa realmente el llamado “Súper Niño”, qué impacto puede tener en las lluvias y temperaturas de Argentina y qué dicen los especialistas.
El Niño.
Hace 19 horas
Clima hoy en AMBA: alerta por las bajas temperaturas en el inicio de semana
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16:20 | 13/09/2026
Alerta por salto térmico: de nieve y heladas a temperaturas de 25 grados en 48 horas
Luego de un fin de semana marcado por heladas generalizadas, las distintas regiones de la Argentina atravesarán un cambio en las condiciones climáticas antes del inicio de la primavera. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?
14:29 | 13/09/2026
Qué pasa en las provincias y en el AMBA con la ola polar
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por bajas temperaturas extremas en gran parte del centro y norte del país. El fenómeno incluye heladas generales y nevadas en la cordillera, marcando un inicio de semana muy frío en la región.
Argentina atraviesa una ola de frío generalizada.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 13 de septiembre
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13:34 | 12/09/2026
Alerta amarilla por frío, lluvias y nieve para este fin de semana
Cómo va a estar el tiempo este fin de semana: alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional para Buenos Aires y otras cinco provincias.
Alerta amarilla por frío, lluvias y nieve: cómo estará el tiempo este fin de semana en Buenos Aires y otras cinco provincias.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 12 de septiembre
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18:07 | 11/09/2026
Se adelantan las lluvias del fin de semana
El fin de semana viene con frío, viento fuerte y lluvia. Recién el domingo se espera una mejora de las condiciones.
Se adelantan las lluvias del fin de semana: a qué hora llueve en Buenos Aires. Foto: Magnific
06:42 | 11/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia
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20:48 | 10/09/2026
Se viene una sudestada con ráfagas de 50 kilómetros por hora que traerá de vuelta el frío
Las temperaturas bajarán en las próximas horas para dar paso a un frente frío que se instalará por varios días en la zona del AMBA y del Río de La Plata. A la población se le recomienda seguir las indicaciones de los organismos oficiales.
06:44 | 10/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: cielo despejado y no se prevén lluvias
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
06:31 | 09/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: tiempo inestable y templado
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:01 | 08/09/2026
Se viene una sudestada en Buenos Aires: volverán las bajas temperaturas este fin de semana
Las temperaturas primaverales de esta semana no durarán demasiado en el AMBA. Para el fin de semana se espera un tiempo inestable en zonas cercanas al Río de La Plata.