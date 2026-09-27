Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo

A las 03:00, Capital Federal se mantiene bajo tormenta, con una temperatura de 14° y una sensación térmica que también marca 14 °C. El cielo está cubierto: la nubosidad alcanza el 94% y la humedad se ubica en 76%.

La probabilidad de lluvia es del 30%, mientras que el punto de rocío llega a 10 °C. La visibilidad es de 16 km y no hay niebla. El viento sopla con una media de 20 km/h y ráfagas de hasta 39 km/h.

La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se sitúa en 4000 m. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para saber cómo evoluciona el clima en la ciudad.