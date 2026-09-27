Domingo 27 de Septiembre del 2026 Dom 27 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1545
Dólar Tarjeta $2008.5
Dólar Blue $1560
Dólar CCL $1616.6
Euro $1737.28
Riesgo País 609
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Clima

Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo

En VIVO - Actualizado hace 14 minutos

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.

Hace 16 minutos

03:00 en Capital Federal: tormenta, 14° y ráfagas de 39 km/h

A las 03:00, Capital Federal se mantiene bajo tormenta, con una temperatura de 14° y una sensación térmica que también marca 14 °C. El cielo está cubierto: la nubosidad alcanza el 94% y la humedad se ubica en 76%.

La probabilidad de lluvia es del 30%, mientras que el punto de rocío llega a 10 °C. La visibilidad es de 16 km y no hay niebla. El viento sopla con una media de 20 km/h y ráfagas de hasta 39 km/h.

La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se sitúa en 4000 m. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para saber cómo evoluciona el clima en la ciudad.

Hace 1 hora

Tormenta en Capital Federal: 14° y ráfagas de 39 km/h a las 03:00

La Capital Federal registra a las 03:00 una temperatura de 14° y una sensación térmica de 14 °C bajo condición de tormenta. El cielo está cubierto en un 94% y la humedad llega al 76%, con una probabilidad de lluvia del 30%.

El viento medio sopla a 20 km/h, mientras que las ráfagas alcanzan los 39 km/h. La visibilidad se mantiene en 16 km y no hay niebla. La presión atmosférica es de 1017 hPa y el punto de rocío marca 10 °C.

La cota de nieve se ubica en 4000 m. Seguí la actualización del pronóstico del tiempo en Capital Federal para conocer cómo evoluciona la tormenta en las próximas horas.

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 26 de septiembre

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Leer la nota completa

07:51 | 25/09/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Leer la nota completa

20:56 | 24/09/2026

Alertan por un fin de semana pasado por agua, pero con temperaturas de 25 grados

Luego de varias mañanas de frío invernal, el viento norte impulsará un ascenso térmico que llegará a superar máximas de 25 grados. Pero la estabilidad durará poco en el marco del fenómeno de El Niño.

Leer la nota completa

17:38 | 24/09/2026

Alerta por El Niño: el Río Paraná ya registró la crecida más alta de los últimos 12 meses

La crecida se extiende por toda la ribera de Corrientes en un contexto marcado por la inminente llegada del fenómeno meteorológico. Itatí es el caso más llamativo, con 5,15 metros, aunque todavía se encuentra por debajo de la cota de alerta. Las autoridades siguen de cerca la evolución del río.

Leer la nota completa

13:00 | 24/09/2026

Fenómeno El Niño: Santa Fe declaró la emergencia hídrica hasta 2027

La declaración se realizó mediante un decreto respaldado por la Ley provincial N° 14.477, sancionada por la Legislatura durante agosto. La norma establece un esquema especial para que el Estado provincial pueda responder con mayor rapidez ante una eventual crisis hídrica.

 

Leer la nota completa

11:44 | 24/09/2026

Emergencia en Mendoza por viento Zonda: suspensión de clases, techos volados e incendios

El viento intenso generó caída de árboles, ramas, postes y techos y provocó incendios en distintos puntos de la provincia. El SMN mantiene una alerta naranja.

Leer la nota completa

07:01 | 24/09/2026

Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Leer la nota completa

20:39 | 23/09/2026

Cuál es el verdadero riesgo de "El Niño", el fenómeno climático según los científicos

Especialistas de Climate Impact Lab estimaron las consecuencias fatales que podría tener la suba de temperatura, tras el fenómeno. Qué países se verán más afectados.

Cuál es el verdadero riesgo de "El Niño", el fenómeno climático según estimaciones de científicos

Leer la nota completa

07:08 | 23/09/2026

Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Leer la nota completa

19:56 | 22/09/2026

El Niño podría extenderse hasta 2027: la advertencia de los científicos

El fenómeno modifica los patrones atmosféricos habituales y llegó a transformar el régimen de lluvias en cientos de regiones. También provoca sequías e inundaciones producto de las abundantes precipitaciones.

Leer la nota completa

06:51 | 22/09/2026

Clima en Buenos Aires hoy: fresco y nublado, con temperaturas agradables

Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.

Leer la nota completa

16:03 | 21/09/2026

El cambio dramático del tiempo con la llegada de la primavera

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará una semana de cambio en las condiciones meteorológicas, que comenzó con un intenso viento este lunes. La inestabilidad crecerá los próximos días.

Leer la nota completa

07:28 | 21/09/2026

Alerta amarillo por vientos fuertes: el clima para el inicio de la Primavera

Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.

Leer la nota completa

15:55 | 20/09/2026

Alerta naranja por tormentas fuertes con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora

La inestabilidad podría estar acompañada por intensas precipitaciones en períodos cortos y caída de granizo. El mal tiempo seguirá hasta el lunes 21 de septiembre con el ingreso de un nuevo frente frío.

Leer la nota completa
Tendencias
Las más vistas