Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 16 minutos
03:00 en Capital Federal: tormenta, 14° y ráfagas de 39 km/h
A las 03:00, Capital Federal se mantiene bajo tormenta, con una temperatura de 14° y una sensación térmica que también marca 14 °C. El cielo está cubierto: la nubosidad alcanza el 94% y la humedad se ubica en 76%.
La probabilidad de lluvia es del 30%, mientras que el punto de rocío llega a 10 °C. La visibilidad es de 16 km y no hay niebla. El viento sopla con una media de 20 km/h y ráfagas de hasta 39 km/h.
La presión atmosférica es de 1017 hPa y la cota de nieve se sitúa en 4000 m. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo para saber cómo evoluciona el clima en la ciudad.
Hace 1 hora
Tormenta en Capital Federal: 14° y ráfagas de 39 km/h a las 03:00
La Capital Federal registra a las 03:00 una temperatura de 14° y una sensación térmica de 14 °C bajo condición de tormenta. El cielo está cubierto en un 94% y la humedad llega al 76%, con una probabilidad de lluvia del 30%.
El viento medio sopla a 20 km/h, mientras que las ráfagas alcanzan los 39 km/h. La visibilidad se mantiene en 16 km y no hay niebla. La presión atmosférica es de 1017 hPa y el punto de rocío marca 10 °C.
La cota de nieve se ubica en 4000 m. Seguí la actualización del pronóstico del tiempo en Capital Federal para conocer cómo evoluciona la tormenta en las próximas horas.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 26 de septiembre
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07:51 | 25/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
20:56 | 24/09/2026
Alertan por un fin de semana pasado por agua, pero con temperaturas de 25 grados
Luego de varias mañanas de frío invernal, el viento norte impulsará un ascenso térmico que llegará a superar máximas de 25 grados. Pero la estabilidad durará poco en el marco del fenómeno de El Niño.
17:38 | 24/09/2026
Alerta por El Niño: el Río Paraná ya registró la crecida más alta de los últimos 12 meses
La crecida se extiende por toda la ribera de Corrientes en un contexto marcado por la inminente llegada del fenómeno meteorológico. Itatí es el caso más llamativo, con 5,15 metros, aunque todavía se encuentra por debajo de la cota de alerta. Las autoridades siguen de cerca la evolución del río.
13:00 | 24/09/2026
Fenómeno El Niño: Santa Fe declaró la emergencia hídrica hasta 2027
La declaración se realizó mediante un decreto respaldado por la Ley provincial N° 14.477, sancionada por la Legislatura durante agosto. La norma establece un esquema especial para que el Estado provincial pueda responder con mayor rapidez ante una eventual crisis hídrica.
11:44 | 24/09/2026
Emergencia en Mendoza por viento Zonda: suspensión de clases, techos volados e incendios
El viento intenso generó caída de árboles, ramas, postes y techos y provocó incendios en distintos puntos de la provincia. El SMN mantiene una alerta naranja.
07:01 | 24/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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20:39 | 23/09/2026
Cuál es el verdadero riesgo de "El Niño", el fenómeno climático según los científicos
Especialistas de Climate Impact Lab estimaron las consecuencias fatales que podría tener la suba de temperatura, tras el fenómeno. Qué países se verán más afectados.
Cuál es el verdadero riesgo de "El Niño", el fenómeno climático según estimaciones de científicos
07:08 | 23/09/2026
Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
19:56 | 22/09/2026
El Niño podría extenderse hasta 2027: la advertencia de los científicos
El fenómeno modifica los patrones atmosféricos habituales y llegó a transformar el régimen de lluvias en cientos de regiones. También provoca sequías e inundaciones producto de las abundantes precipitaciones.
06:51 | 22/09/2026
Clima en Buenos Aires hoy: fresco y nublado, con temperaturas agradables
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
16:03 | 21/09/2026
El cambio dramático del tiempo con la llegada de la primavera
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará una semana de cambio en las condiciones meteorológicas, que comenzó con un intenso viento este lunes. La inestabilidad crecerá los próximos días.
07:28 | 21/09/2026
Alerta amarillo por vientos fuertes: el clima para el inicio de la Primavera
Cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para hoy. Seguí el minuto a minuto.
15:55 | 20/09/2026
Alerta naranja por tormentas fuertes con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora
La inestabilidad podría estar acompañada por intensas precipitaciones en períodos cortos y caída de granizo. El mal tiempo seguirá hasta el lunes 21 de septiembre con el ingreso de un nuevo frente frío.